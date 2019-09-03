Случаи скандальных высказываний российских региональных чиновников

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября 2019 года в социальной сети Instagram блогер Артем Павлечко выложил видео, на котором президент РФ Владимир Путин во время общения с пострадавшими от паводка в городе Тулун (Иркутская область) назвал "непорядочным человеком" Ирину Алашкевич, начальника управления пресс-службы и информации губернатора региона. В середине августа в соцсетях была распространена аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич, в грубой форме высказывается о пострадавших от паводков, называя их "бичами" и "быдлом". В отношении чиновницы была начата служебная проверка, она отстранена от должности. Сама Алашкевич считает запись сфальсифицированной. Мы подготовили материал о том, как высказывания региональных чиновников, сделанные в 2018-2019 годах, приводили к скандалам в СМИ и соцсетях.

24 января 2018 года в интернете распространилось видео, на котором глава администрации Заволжска Ивановской области Александр Предтеченский оскорбил жительницу города Анастасию Афанасьеву, пришедшую к нему на прием с жалобой. По словам женщины, ей как сироте администрация Заволжска предоставила бесплатную квартиру, однако жить там с ребенком невозможно из-за неудовлетворительного состояния жилья. Глава администрации в грубой форме спросил, зачем она вообще рожала ребенка. В ситуацию вмешался врио губернатора Станислав Воскресенский, заявивший, что "ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям". 25 января Предтеченский по телефону принес свои извинения Анастасии Афанасьевой. На этом инцидент был исчерпан.

10 октября 2018 года министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что человеку для нормального питания в течение месяца достаточно 3,5 тыс. руб. Это заявление прозвучало во время обсуждения с депутатами областной думы вопроса о необходимости повышения прожиточного минимума в регионе. По словам чиновницы, она может составить "диетическое меню", исходя из этой суммы, поскольку "макарошки всегда стоят одинаково". Однако сама Соколова отказалась строить ежемесячный личный рацион на 3,5 тыс. руб., сославшись на свой министерский статус. Видео со словами Соколовой было распространено в сети 12 октября, в тот же день губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил чиновницу из регионального правительства.

4 ноября 2018 года на Youtube был опубликован сюжет о встрече директора департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийской чемпионки 2004 года по художественной гимнастике Ольги Глацких со старшеклассниками и студентами Кировграда. Во время обсуждения поддержки молодежных проектов Глацких заявила, что государство молодым людям "вообще ничего не должно". По ее словам, "вам должны ваши родители. <…> Государство не просило вас [детей] рожать". 5 ноября, комментируя произошедшее, Глацких назвала клеветой интерпретацию своих слов, заявив, что они "вырваны из контекста", однако принесла извинения и признала, что не сумела корректно выразить свое мнение. 6 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил Ольгу Глацких от исполнения обязанностей главы департамента на время служебной проверки, по итогам которой ей был объявлен выговор. В конце декабря 2018 года чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию с 9 февраля 2019 года. В апреле Глацких заняла должность заместителя директора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге, в августе там же открыла школу художественной гимнастики.

24 декабря 2018 года негативный общественный резонанс вызвало высказывание министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, сделанное ей в социальной сети Twitter при обсуждении вопроса о соцпособиях для малообеспеченных и неполных семей. По мнению чиновницы, государство не должно "всех содержать". Антимонова заметила, что "наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!". Позднее она извинилась, признав, что допустила некорректное выражение, которое "было выхвачено из общего контекста". Дисциплинарных мер к ней принято не было.

11 февраля 2019 года в интернете появилось видео, на котором директор коммунального предприятия "Суземкакомсервис" Сергей Цуканов оскорбил жительницу поселка Суземка Брянской области. Чиновник посетил поселок в связи с жалобой местных жителей в администрацию района на плохую работу коммунальщиков по уборке дорог и тротуаров от снега. На встрече Цуканов пригрозил одной из женщин, заявив: "Я сейчас тебя в рыло хлопну, поняла?". 12 февраля он извинился, объяснив свое поведение тем, что у него был "тяжелый день". Впоследствии чиновник был уволен по собственному желанию.

12 февраля 2019 года мэр города Сибая (Башкирия) Рустем Афзалов на встрече с местными жителями, записавшими видеообращение к президенту РФ об экологической катастрофе в городе, грубо высказался об одном из инициаторов обращения - Альшате Муртазине. Мэр назвал его "козлом" и "каким-то непонятным экскрементом". 18 февраля врио главы Башкирии Радий Хабиров на совещании с членами правительства республики принес извинения Муртазину. Обращаясь к мэру Сибая, руководитель региона сказал: "Вы совершили очень серьезную ошибку. <...> Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан".

5 марта 2019 года на пресс-конференции глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, комментируя отмену бесплатных завтраков для ряда учащихся младших классов во Владимире, заявила, что "организация питания детей [в школе] - ответственность родителей". Высказывание чиновницы вызвало негативный общественный резонанс в социальных сетях. Губернатор региона Владимир Сипягин потребовал от Ольги Беляевой объяснений. 6 марта она заявила, что "это была оговорка". По ее словам, она имела в виду не организацию питания, а оплату. Дисциплинарных мер в отношении Беляевой не последовало.