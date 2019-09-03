Хронология аварий и катастроф самолетов Су-25 Минобороны России

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 сентября 2019 года в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. По предварительной информации источника ТАСС, два летчика катапультировались, их судьба неизвестна.

Согласно данным открытых источников, с 2000 года со штурмовиками Су-25 российских ВВС/ВКС и морской авиации ВМФ России произошло девять авиационных происшествий, повлекших полное разрушение или списание самолета (без учета ЧП 3 сентября 2019 года). Среди них - пять катастроф, в которых погибли пять человек. Кроме того, в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате чего погибли десять летчиков.

9 июня 2000 года вблизи поселка Башанта Ставропольского края произошла катастрофа самолета Су-25 368-го штурмового авиаполка ВВС России, выполнявшего тренировочной полет с аэродрома Буденновск. Пилот капитан Андрей Морозов сумел отвести самолет от жилых домов, но погиб, катапультировавшись на слишком малой высоте. По одной из версий, причиной катастрофы мог стать отказ двигателей.

18 октября 2004 года в северо-восточной Атлантике учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ (бортовой номер "07 красный") 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (Северный флот ВМФ России) совершил жесткую посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", сломав правую стойку шасси. Пострадавших не было, самолет впоследствии списан. Причина аварии - ошибка пилотирования.

21 мая 2005 года штурмовик Су-25 (бортовой номер "32"), входивший в состав базировавшейся в Душанбе авиагруппы ВВС России, потерпел аварию в 25 км юго-восточнее Душанбе, в Яванском районе Таджикистана. В полете возник отказ управления, пилот майор Вадим Прядченко сумел увести машину от жилых массивов, успешно катапультировался и не пострадал.

28 июня 2006 года близ деревни Соколья Слобода (Брянская область) разбился штурмовик Су-25 899-го гвардейского штурмового авиаполка ВВС России, осуществлявший плановый полет в составе звена из четырех Су-25. На 56 мин. полета, на высоте 3 тыс. 800 м, в 10 км к северо-востоку от аэродрома Брянск пилот подполковник Андрей Ваховский почувствовал себя плохо и запросил вынужденную посадку. Затем у летчика ухудшилась двигательная координация, произошло обездвиживание левой руки и нарушилось зрение. Снизившись до высоты 900 м, пилот отвернул от города, снизил скорость и столкнулся с деревьями, не пытавшись катапультироваться. Самолет полностью разрушился, летчик погиб. Основная версия причин катастрофы - высотно-декомпрессионная болезнь из-за продолжительного полета на высоте выше 6 тыс. м в негерметизируемой кабине. Также причиной ЧП мог стать микроинсульт или отказ кислородной системы.

20 марта 2008 года в районе села Новосельское (Приморский край) потерпел катастрофу Су-25 187-го гвардейского штурмового авиаполка ВВС России (аэродром Черниговка). Самолет участвовал в стрельбах на полигоне. Причиной катастрофы, как установило следствие, стало попадание в него неуправляемой ракеты ведомого самолета. Пилот - подполковник Сергей Яковенко - погиб.

6 августа 2010 года штурмовик Су-25УБ 6981-й авиабазы ВВС России, участвовавший в групповом полете, после столкновения в воздухе упал в районе села Ага-Хангил (Агинский Бурятский округ, Забайкальский край). Причиной аварии стала ошибка пилотирования - ведомый допустил ошибку при пристраивании к ведущему самолету в наборе высоты. Летчики майор Евгений Баев и лейтенант Михаил Андреев катапультировались и не пострадали.

23 сентября 2013 года в ходе учебно-тренировочного полета в сложных метеорологических условиях (низкая облачность) разбился Су-25СМ3, принадлежавший авиагруппе 6972-й гвардейской авиационной базы 1-го разряда ВВС России. Инцидент произошел возле станицы Новоминская, в 50 км северо-восточнее аэродрома базирования штурмовой авиагруппы Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Летчик капитан Алексей Назаров погиб. Среди версий причин инцидента - ошибка пилотирования, повлекшая за собой попадание самолета в штопор.

29 февраля 2016 года в районе аэродрома Буденновск Ставропольского края при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение штурмовик Су-25 368-го штурмового авиаполка ВКС России. Пилотировавший машину майор Александр Курикалов погиб при катапультировании. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном районе, разрушений не было.

30 марта 2016 года при выполнении посадки на аэродром Черниговка (Черниговский район Приморского края) потерпел аварию штурмовик Су-25 18-го штурмового авиаполка "Нормандия - Неман" ВКС России. Пилот успешно катапультировался, на земле жертв не было, при падении самолет разрушил гараж, сарай и погреб местного жителя. В качестве вероятной причины аварии назывался отказ двигателя. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.