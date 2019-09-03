Восточный экономический форум. История и задачи

ТАСС-ДОСЬЕ. 4-6 сентября 2019 года состоится V Восточный экономический форум (ВЭФ). Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока. Рассказываем о ВЭФ и его истории.

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский (Владивосток, Приморский край) на площадке Дальневосточного федерального университета.

Проводится ежегодно согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года.

Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности Дальневосточного федерального округа (ДВФО), территорий опережающего развития (ТОРов) и свободного порта Владивосток.

Организация

Руководит подготовкой к ВЭФ оргкомитет, который возглавляет вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев. Оператором форума в 2015 году была некоммерческая организация "Фонд Восточный экономический форум", с 2016 года - фонд "Росконгресс".

ВЭФ-2015

В рамках I ВЭФ, состоявшегося 3-5 сентября 2015 года, прошли 27 ключевых и семь дополнительных сессий, девять презентаций. Тема пленарного заседания - "Дальний Восток на глобальной карте инвестиционных возможностей". На нем 4 сентября выступил президент РФ Владимир Путин (глава государства присутствовал и на всех последующих форумах). Всего ВЭФ посетили более 2,5 тыс. человек, в том числе представители официальных делегаций и крупных зарубежных компаний из 32 стран. В ходе форума были заключены контракты на сумму 1,3 трлн рублей. В рамках культурной программы состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, фольклорный фестиваль "Улица Дальнего Востока". Завершился ВЭФ ночным водным шоу "Космическая одиссея".

ВЭФ-2016

II ВЭФ прошел 2-3 сентября 2016 года под девизом "Открывая Дальний Восток". Всего мероприятие посетили 4,6 тыс. человек из 56 стран. Было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей. В рамках культурной программы на приморской сцене Мариинского театра были представлены опера "Пиковая дама", балет "Корсар", также прошли киномарафон, дни Эрмитажа во Владивостоке, спортивная регата, фестиваль "Улица Дальнего Востока". Закрывался форум гала-концертом солистов оперы и балета Мариинского театра.

ВЭФ-2017

III ВЭФ состоялся 6-7 сентября 2017 года, его темой стала "Дальний Восток: Создавая новую реальность". На ВЭФ присутствовали более 6 тыс. человек из более чем 60 стран. Было подписано 217 соглашений на общую сумму 2,5 трлн рублей. В рамках спортивной и культурной программы прошли Международный турнир по дзюдо им. Дзигоро Кано, благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, регата, теннисный турнир и другие соревнования, концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением художественного руководителя Юрия Башмета, гала-концерт мастеров искусств Республики Саха (Якутия), выставка "Улица Дальнего Востока", посвященная особенностям этих российских регионов.

ВЭФ-2018

11-13 сентября 2018 года во Владивостоке состоялся IV Восточный экономический форум. В нем приняли участие 6 тыс. человек. Было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев среди наиболее значимых назвал заключенные соглашения о создании горно-промышленного предприятия на базе Баимской рудной зоны на Чукотке, об инвестициях азиатского инвестиционного фонда Generations Fund (GenFund) в дальневосточные проекты российского агрохолдинга "Русагро" и Находкинского завода минеральных удобрений, о поставках "Аэрофлоту" 100 самолетов Superjet 100, а также о строительстве в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке сжиженного природного газа СПГ компании "Новатэк". В рамках культурной программы состоялась выставка произведений художника Карла Брюллова и его учеников, выставка карт России из собрания музеев Московского Кремля, впервые состоялась интеллектуальная игра в формате "Что? Где? Когда?".

Официальный сайт ВЭФ - forumvostok.ru.