Крупнейшие контракты, заключенные на ВЭФ в 2015-2018 годах

ТАСС-ДОСЬЕ. 4-6 сентября 2019 года проходит V Восточный экономический форум (ВЭФ). Всего в 2015-2018 годах в рамках этого мероприятия во Владивостоке были подписаны соглашения на общую сумму в 8,7 трлн руб. Из них рекордным стал 2018 год - 220 соглашений на сумму 3 трлн 108 млрд руб. Мы подготовили материал о 10 самых крупных соглашениях, заключенных на ВЭФ, сумма которых не является коммерческой тайной.

Амурский ГПЗ - 948 млрд рублей

В ходе Восточного экономического форума в 2015 года "Газпром" и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписали соглашение о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Свободненском районе Амурской области. Предполагается, что он станет самым мощным в России, выработка товарного газа запланирована на уровне 42 млрд куб. м в год. Кроме того, ежегодно он будет выпускать 60 млн куб. м гелия. Амурский ГПЗ станет одним из основных звеньев технологической цепочки поставки топлива по газопроводу "Сила Сибири". Общий объем инвестиций - 948 млрд руб. Торжественная церемония начала строительства состоялась 14 октября 2015 года. В августе 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе визита на площадку ГПЗ, дал старт заливке фундамента. На ВЭФ-2017 инвестор и заказчик проекта, "Газпром переработка Благовещенск", получил статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Свободный". Ввод в эксплуатацию первой очереди ГПЗ ожидается в 2021 году.

ВНКХ в Находке - 796 млрд рублей

В 2017 году на ВЭФ АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписала с АО "Восточная нефтехимическая компания" ("дочка" НК "Роснефть") соглашение о реализации инвестпроекта по созданию в Находке (Приморский край) комплекса нефтехимического и нефтеперерабатывающего производств, в том числе по выпуску моторных масел стандарта "Евро-5". Общий объем инвестиций - 796 млрд руб. В декабре 2017 года проект предприятия был одобрен Главгосэкспертизой. Дата начала строительства еще не определена. Проект является якорным для ТОР "Нефтехимический".

Амурский ГХК - 500 млрд рублей

На ВЭФ-2016 Минэкономразвития РФ и компания "Сибур" подписали соглашение о строительстве Амурского газохимического комплекса (ГХК) стоимостью 500 млрд руб. На нем будет производиться 1,5 млн тонн этилена в год из этана, произведенного на Амурском ГПЗ. Базовое проектирование завода началось в весной 2018 года. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023-2024 годы.

Находкинский завод минудобрений - 387,7 млрд рублей

В 2016 году на форуме Фонд развития Дальнего Востока и "Национальная химическая группа" подписали протокол о намерениях по строительству в Находке в районе бухты Козьмино завода по производству минеральных удобрений. На ВЭФ-2017 соглашение по строительству завода было подписано Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений". На нем планируется выпускать 1,8 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида, 1,8 млн тонн метанола в год для рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Стоимость проекта оценивалась в 387,7 млрд руб. Он на 70-75% будет реализован за счет заемных средств. В настоящее время заключены соглашения с ВЭБ, японским банком JBIC и азиатским инвестиционным фондом GenFund. Начать строительство планируется в 2019 году, производство - в 2021 году.

Баимская рудная зона - 360 млрд рублей

В 2018 году в ходе ВЭФ было подписано четырехстороннее соглашение между правительством Чукотского АО, Минвостокразвития РФ, ООО "ГДК Баимская" (основные владельцы - Роман Абрамович и Евгений Швидлер) и казахстанской KAZ Minerals Plc о добыче меди и золота на Баимской рудной зоне на Чукотке. Прежде всего, добыча начнется на месторождении Печанка. Предполагается, что проект, инвестиции в который оцениваются в 360 млрд рублей, увеличат добычу меди в России на 20% и позволит валовому региональному продукту Чукотки вырасти в четыре раза. В настоящее время ведется строительство энергомоста к месторождению.

Новые "Суперджеты" для "Аэрофлота" - 210 млрд рублей

В 2018 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ПАО "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке ста новых самолетов Superjet 100, которые выпускаются на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Тем самым, российский перевозчик увеличит свой парк региональных лайнеров в три раза. Поставку планируется завершить в 2026 году.

Наталкинское месторождение - 98,5 млрд рублей

В 2016 году Минвостокразвития РФ подписало с компанией "Полюс" соглашение о субсидиях на завершение строительства золотоизвлекательной фабрики и подведение линий электропередач к Наталкинскому золотрудному месторождению (Магаданская область). Общий объем инвестиций в проект составил 98,5 млрд руб. Торжественный запуск добычи на месторождении состоялся на ВЭФ-2017 в рамках телемоста с участием президента РФ Владимира Путина.

Терминал СПГ на Камчатке - 69,5 млрд рублей

В 2018 году правительство Камчатского края и Минвостокразвития РФ подписали с ПАО "Новатэк" соглашение о намерениях по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа на Камчатке в бухте Бечевинская. Инвестиции в проект оцениваются в 69,5 млрд руб. Комплексный план его реализации был утвержден распоряжением правительства РФ 14 марта 2019 года. Начать строительство планируется в 2020 году. Предполагается, что терминал войдет в состав ТОР "Камчатка" (для этого потребуется расширение границ ТОР).

Верхне-Мунское рудное поле - 63 млрд рублей

На ВЭФ-2016 было подписано соглашение между Минвостокразвития РФ и компанией "Алроса" по разработке Верхне-Мунского рудного поля (Якутия). Его запасы оцениваются в 38,3 млн карат алмазов, проектная мощность предприятия - 3 млн тонн руды в год. "Алросе" будет выделена субсидия на строительство автодороги к месторождению от города Удачный протяженностью 150 км. Общий объем инвестиций в проект - 63 млрд руб. Торжественная церемония ввода месторождения в эксплуатацию состоялась 31 октября 2018 года, в ней в режиме видеоконференции участвовал президент РФ Владимир Путин.

Судостроительная верфь "Звезда" в бухте Большой Камень - 60 млрд рублей

В ходе ВЭФ-2015 была достигнута договоренность о том, что АО "Роснефтегаз" вложит в дальневосточную судостроительную верфь "Звезда" в бухте Большой Камень (Приморский край) 60 млрд руб. Кроме того, "Роснефть" подписала соглашение на сумму в 23 млрд руб. о строительстве на "Звезде" двух судов снабжения усиленного ледового класса с опционом еще на два аналогичных судна. Обещанные 60 млрд руб. были выделены на финансирование "Звезды" в феврале 2017 года за счет покупки допэмиссии акций АО "Современные технологии судостроения", владельца "Звезды".