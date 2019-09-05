Делу время. Продолжительность рабочей недели в странах мира

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума заявил, что главными условиями перехода на четырехдневную рабочую неделю в России являются высокий доход населения и высокий уровень производительности труда.

Тему перехода на четыре рабочих дня в неделю впервые затронул в июне 2019 года глава правительства Дмитрий Медведев в выступлении на сессии Международной организации труда в Женеве. В середине августа сокращение продолжительности рабочей недели при сохранении зарплат поддержали профсоюзы. Премьер-министр поручил Министерству труда и социальной защиты РФ до 30 сентября проработать этот вопрос. Мы подготовили материал о продолжительности рабочего дня и рабочей недели в некоторых странах мира.

В настоящее время в большинстве государств рабочая неделя составляет пять дней. В то же время на законодательном уровне регламентируется, как правило, не количество рабочих дней в неделе, а максимальное число рабочих часов в неделю. В странах Европы и Азии работники отдыхают в основном в субботу и воскресенье, в мусульманских странах выходными чаще всего являются пятница и суббота.

В европейских странах, согласно директиве Европарламента и Европейского совета от 2003 года "О некоторых аспектах организации рабочего времени", средняя продолжительность рабочего времени не должна превышать 48 часов в неделю, включая сверхурочные. Однако многие страны вводят свои ограничения.

Так, в Австрии максимальная длительность рабочего дня и рабочей недели установлена на уровне 8 и 50 часов соответственно. В среднем по стране рабочая неделя составляет 41 час. С 2018 года действует гибкая система организации трудового дня, в соответствии с которой работодатель по согласованию с коллективом может устанавливать 12-часовой рабочий день, или 60-часовую неделю.

В Германии, согласно закону о рабочем времени, предельная длительность рабочего дня не должна превышать 8 часов, однако при определенных условиях она может быть увеличена до 10 и более часов. Детально вопрос продолжительности рабочего дня и недели регулируется договорами между работодателем и трудовым коллективом. В среднем рабочая неделя в стране длится 40-48 часов.

В Италии минимальная рабочая неделя - 40 часов, ее максимальная продолжительность не может превышать 48 часов (сверхурочные оплачиваются отдельно). По соглашению с компаниями итальянцы могут работать и менее 40 часов.

В Нидерландах при пятидневной рабочей неделе максимально возможное время работы в день составляет 9 часов (45 часов в неделю), средняя рабочая неделя - 40 часов. В последнее время на предприятиях страны все чаще вводится четырехдневная рабочая неделя при условии максимального 10-часового рабочего дня.

В Финляндии законодательно закреплено минимальное и максимальное количество рабочих часов в неделю - 32 и 40 часов соответственно. Во Франции классическая рабочая неделя составляет 35 часов, а максимально допустимая - 48 часов (за сверхурочные часы работник получает компенсацию). Такая система действует в основном на предприятиях. При этом время работы офисных сотрудников практически не ограничивается, а 35 часов являются порогом, с которого начинается отсчет сверхурочных или дополнительных выходных.

В Швейцарии лица, занятые на промышленных предприятиях, офисные служащие, технический персонал, работники предприятий розничной торговли не должны работать более 45 часов в неделю. Для других наемных работников установлен предел в 50 часов. В среднем рабочая неделя швейцарцев длится 41 час в неделю.

В США максимальное количество рабочих часов в неделю для работников государственных учреждений - 40. В частном секторе федеральное законодательство не запрещает работодателям превышать эту норму. Однако по данным Минтруда, средняя рабочая неделя занятых на частных предприятиях составляет 34,6 часа.

В Китае установлена пятидневная рабочая неделя минимальной продолжительности в 40 часов, максимальное количество рабочих часов ограничено 48 часами. Однако в нарушение этих норм некоторые китайские корпорации, в частности компания в сфере электронной торговли Alibaba, работают по системе 996 - с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю (72 часа). В 2019 году на GitHub (крупнейший веб-сервис для совместной разработки IT-проектов) запущена онлайн-кампания против системы 996 (ее поддержали более 250 тыс. человек).

В Южной Корее в 2018 году рабочая неделя была сокращена с 68 до 52 часов, из них 12 часов считаются сверхурочными.

В Японии официально установлена 40-часовая рабочая неделя, однако примерно 8% трудоспособного населения существенно перерабатывают эту норму. Действующая государственная программа в сфере труда предполагает снижение к 2020 года числа сотрудников, работающих более 60 часов неделю, до 5%.