Биография бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 сентября 2019 года стало известно, что экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет.

Происхождение, образование

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в деревне Кутама близ города Солсбери (столицы Южной Родезии, с 1982 года - Хараре, столицы Зимбабве) в семье плотника Габриэля Мугабе Матибири и учительницы Боны Мугабе. Принадлежит к субэтнической группе народа шона - зезуру. Когда Роберту было 10 лет отец уехал на заработки в город Булавайо, где со временем создал новую семью. Воспитанием детей занималась мать.

Учился в школе при католической миссии, затем в иезуитском Колледже Св. Франциска Ксавьера. В 1942 году Мугабе получил диплом учителя и в течение нескольких лет преподавал в школах для африканцев Южной Родезии. В 1950 году получил стипендию для продолжения образования в колледже Фортхарского университета (Южноафриканский Союз), который окончил в 1951 году со степенью бакалавра гуманитарных наук. В последующие годы совмещал работу преподавателя в школах и колледжах Южной и Северной Родезий с продолжением образования по программам дистанционного обучения. В 1953 году защитил диплом бакалавра педагогики Южноафриканского университета, а в 1958 году - бакалавра экономики Лондонского университета.

Начало политической карьеры

В 1958 году Мугабе переехал в Гану, за год до этого получившую независимость от Великобритании, преподавал в Педагогическом колледже Сент-Мэри. Находясь в Гане, проникся идеями панафриканизма. Там же встретился со своей будущей женой, Салли Хейфрон, до своей смерти в 1992 году она оставалась не только его супругой, но и товарищем по борьбе.

В 1960 году Мугабе отправился на родину сообщить семье о помолвке с Салли. Во время своего пребывания в Солсбери принял участие в митинге чернокожего населения против новых дискриминационных мер правительства Южной Родезии, произнеся речь о достижениях Ганы и марксистской идеологии. Спустя несколько недель ему предложили войти в ряды Национальной демократической партии, возглавляемой Джошуа Нкомо. Мугабе получил пост секретаря по связям с общественностью, а также возглавил молодежное крыло НДП. В 1961 году она была запрещена, но вскоре фактически воссоздана под новым названием Союз африканского народа Зимбабве (ZAPU, Zimbabwe African People's Union).

В августе 1963 года Мугабе, будучи сторонником немедленного перехода к вооруженной партизанской войне, покинул ряды ZAPU и стал одним из основателей новой партии Африканский национальный союз Зимбабве (ZANU, Zimbabwe African National Union), созданной на территории независимой Танганьики (с 1964 года - Танзании), занял в ней пост генерального секретаря. По возвращению в Родезию в 1964 году Мугабе, в числе прочих 800 африканских активистов, был арестован и провел в заключении 10 лет. В тюрьме продолжал заниматься самообразованием, получил еще три университетских диплома. Он также организовал обучение для своих товарищей, а через супругу поддерживал связь с находившимся на свободе активом партии и осуществлял общее руководство партизанской борьбой.

Лидер ZANU

В 1974 году Мугабе был освобожден из тюрьмы под давлением правительства ЮАР, пытавшегося установить отношения с "прифронтовыми государствами" (Ангола, Мозамбик, Замбия, Ботсвана, Танзания). После освобождения перебрался в Мозамбик, где занялся реорганизацией ZANU. В это время он окончательно утвердился в качестве лидера ZANU и приобрел непререкаемый авторитет среди бойцов его боевого крыла.

В 1976 году при участии президентов Танзании, Замбии и Мозамбика, оказывавших поддержку африканскому национально-освободительному движению Южной Родезии, ZANU Роберта Мугабе и ZAPU Джошуа Нкомо договорились о создании единого Патриотического фронта (PF). В то же время противоречия, существовавшие между ними, не исчезли, обе партии сохранили самостоятельность политических и военных структур. Помимо этнического фактора (тогда как ZANU поддерживали преимущественно шона, ZAPU был более популярным среди ндебеле), их разделяли разногласия и по вопросам политической стратегии. ZAPU был близок к Африканскому национальному конгрессу ЮАР и придерживался просоветского курса, в то время как Роберт Мугабе и ZANU в целом испытали большое влияние маоизма и, как следствие, ориентировались в первую очередь на сотрудничество с Китаем.

В 1978 году родезийское правительство Яна Смита вынуждено было начать поиск путей мирного урегулирования конфликта с партиями и движениями, представляющими африканское большинство. По инициативе премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в сентябре - декабре 1979 года состоялась конституционная конференция в Ланкастерском замке в Лондоне, куда были приглашены как представители родезийских властей и умеренных африканских партий, сотрудничавших с режимом Смита, так и лидеры повстанческих группировок Мугабе и Нкомо. Итогом конференции стало подписание 21 декабря мирных соглашений, согласно которым в феврале 1980 года должны были состояться демократические выборы и не позднее двух месяцев после их проведения - провозглашена независимость Зимбабве. Белому меньшинству, в свою очередь, были гарантированы неприкосновенность собственности на землю в течение 10 лет и не менее 20 из 100 мест в парламенте в течение 7 лет.

Премьер-министр

По итогам выборов, состоявшихся в феврале 1980 года, ZANU-PF одержала победу, получив 57 мест в парламенте, а сам Мугабе 4 марта того же года на заседании парламента был избран премьер-министром. Победу на выборах Мугабе обеспечила не только опора на доминирующий в стране народ шона, но и более радикальная риторика и политическая программа (по сравнению с умеренной программой Нкомо). Однако, придя к власти, он стал проводить скорее прагматическую политику, направленную как на успокоение белого меньшинства, так и на сотрудничество со сторонниками Нкомо, который получил в правительстве пост министра внутренних дел.

В 1982 году Нкомо был обвинен в организации заговора против правительства Мугабе и отправлен в отставку. Это спровоцировало кровопролитные столкновения между шона и ндебеле, за которыми последовала военная операция против ндебеле зимбабвийской армии, состоявшей преимущественно из шона. Конфликт удалось урегулировать лишь в 1987 году подписанием соглашений между Мугабе и Нкомо, согласно которым партия ZAPU была распущена, а ее активисты включены в состав ZANU-PF.

20 ноября 1987 года парламент Зимбабве принял поправку к конституции, упраздняющую должность премьер-министра и передающую власть в руки президента.

Президент

30 декабря 1987 года депутаты обеих палат парламента на совместном заседании избрали Роберта Мугабе президентом страны (голосование проходило на безальтернативной основе). 31 декабря 1987 года состоялось его официальное вступление в новую должность. В 1990 году он был избран президентом уже на всеобщих выборах, получив свыше 83% голосов, а в 1996 году переизбран с результатом 92,8%.

Благоприятная экономическая ситуация, позволявшая Мугабе в начале 1990-х годов проводить популярные реформы, во второй половине десятилетия сменилась периодом спада. Сокращение инвестиций, бюджетный дефицит, коррупция, набирающая обороты инфляция и часто необдуманные государственные траты привели к росту недовольства зимбабвийцев политикой Мугабе. Поддержка белым населением в ходе выборов оппозиционного политического "Движения за демократические перемены" (ДДП) стала поводом для пересмотра политики правительства по отношению к белым фермерам. Несмотря на то что на референдуме в феврале 2000 года население высказалось против проекта новой конституции, предусматривавшего отчуждение земель у белых землевладельцев без выкупа, власти фактически санкционировали начало насильственных захватов "белых" ферм ветеранами войны за независимость. Массовая экспроприация и исход белых фермеров из страны усугубили социально-экономический кризис и привели к введению США и Европейским Союзом санкций против Зимбабве и его руководителей, в том числе против Роберта Мугабе.

Тем не менее на выборах в 2002 года Мугабе вновь одержал победу, получив поддержку 56,2% избирателей. В 2006 году по его предложению был принят закон о переносе президентских выборов на два года с целью совмещения их с выборами в парламент.

На выборах в 2008 года Мугабе впервые не получил поддержки большинства избирателей, уступив лидеру ДДП Моргану Тсвангираи (43,2 против 47,8 %). Для определения победителя потребовался второй тур. За несколько дней до его проведения Тсвангираи внезапно объявил об отзыве своей кандидатуры, ссылаясь на давление со стороны властей. В результате президентом был вновь избран Мугабе, однако ради преодоления политического кризиса ему пришлось согласиться на назначение Тсвангираи премьер-министром.

31 июля 2013 года Мугабе в очередной раз был переизбран, получив на выборах 61% голосов. После выборов 2013 года должность премьер-министра была вновь упразднена.

Несмотря на обилие критики в свой адрес как извне, так и внутри страны, обвинения в нарушениях прав человека, фальсификации выборов и преследовании оппозиции, Мугабе продолжает сохранять популярность среди значительной части населения Зимбабве, а также имидж борца с колониализмом и защитника прав коренных африканцев от эксплуатации со стороны западных государств и компаний.

В июле 2017 года на саммите Африканского союза (АС) он заявил о том, что жертвует организации около $1 млн, полученных от продажи с аукциона своего племенного скота. Таким образом он решил подать своим коллегам пример в поиске внутренних африканских источников финансирования АС.

15 ноября 2017 года группа высокопоставленных военных, сторонников бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагвы, 6 ноября отправленного в отставку за "нелояльность", поместили Роберта Мугабе и его семью под домашний арест. 19 ноября на специальном заседании центрального комитета ZANU-PF Роберт Мугабе был отстранен от руководства партией. В тот же день ZANU-PF выдвинула ультиматум, согласно которому он должен оставить президентский пост, в противном случае против него будет начата процедура импичмента.

21 ноября во время совместного заседания двух палат парламента, посвященного отстранению его от власти, Роберт Мугабе направил спикеру Народного собрания (нижняя палата) Джекобу Муденде заявление о добровольной отставке.

Награды, звания

В 1981 году был удостоен Международной награды по правам человека. В 2015 году получил Премию мира Конфуция (КНР). Имеет звания почетного доктора наук Университета им. Ахмаду Белло, (Нигерия, 1980); Ховардского университета (Вашингтон, 1981).

В 1994 году Роберт Мугабе был удостоен звания рыцаря-командора Ордена Бани (Великобритания). В 2008 году он был лишен рыцарского звания "за нарушения прав человека" в ходе политического кризиса, последовавшего за президентскими выборами 2008 года. Годом ранее он стал первым человеком, лишенным звания почетного доктора Эдинбургского университета (Великобритания, получено в 1984 году).

Имя Роберта Мугабе носит Международный аэропорт Хараре и одна из улиц зимбабвийской столицы. Они не были переименованы после смены власти в ноябре 2017 года. Кроме того, с ноября 2017 года день рождения Мугабе - 21 февраля - объявлен Национальным днем молодежи имени Роберта Мугабе.

Личные сведения

Роберт Мугабе владел английским, французским, языками шона и ндебеле. Был католиком.

После смерти Салли Хейфрон в 1992 года вступил в брак с Грейс Мугабе (род. в 1965 году, в девичестве - Маруфу). От второй жены у него была два сына - Роберт Питер и Беллармин Чатунгу и дочь Бону. Единственный ребенок от первого брака - сын Нхамодзеньика - умер в возрасте трех лет от малярии. Грейс Мугабе широко известна своим пристрастием к роскошному образу жизни, экстравагантным поведением и резонансными - зачастую скандальными - поступками. Так, в 2014 году академическое сообщество и студенческие движения страны были возмущены присуждением ей степени доктора наук Университетом Зимбабве спустя два месяца после ее официального зачисления и без публикации диссертации. Недовольство вылилось в акции протеста. С 2014 года Грейс Мугабе занимала пост главы женской лиги партии ZANU-PF и входила в политбюро партии. Рассматривалась в качестве одного из возможных преемников Мугабе. Была снята со всех партийных постов 19 ноября 2017 года. В декабре 2018 года полиция ЮАР выдала ордер на арест Грейс Мугабе за избиение южноафриканской модели Габриэле Энхелс в августе 2017 года.

Бона Мугабе окончила Гонконгский университет (2011), училась в Сингапуре. В настоящее время замужем, имеет двух детей.

У Грейс Мугабе также есть дети от первого брака (старший сын - Рассел Горераза - занимается горной промышленностью).

По условиям отставки, Мугабе была гарантирована безопасность от дальнейших преследований, неприкосновенность собственности и пожизненная пенсия, равная его президентской зарплате в $150 тыс. ежемесячно, половина которой будет выплачиваться Грейс Мугабе и после его смерти.