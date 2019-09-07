Единый день голосования в России. История и даты

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2019 года в России проходит единый день голосования - дата выборов разных уровней, законодательно установленная в 2005 году.

Первый единый день голосования состоялся в России в 2006 году. Всего было проведено 20 таких дней: до 2012 года включительно они проходили дважды в год, с 2013 года - один раз в год.

Установление единого дня голосования в России

С 1990-х годов субъекты Федерации самостоятельно назначали дату региональных и муниципальных выборов. Главы регионов избирались, как правило, каждые 4-5 лет (в 2005-2012 годах прямые выборы не проводились, за исключением Ненецкого автономного округа в начале 2005 года). В октябре 2004 года председатель Центризбиркома России Александр Вешняков предложил установить ежегодный единый день голосования в марте, а также ввести еще один день (так называемый резервный) - в октябре.

21 июля 2005 года президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в законодательные акты РФ о выборах и референдумах и иные законодательные акты РФ". Документ установил два равноправных единых дня голосования на региональных и местных выборах: второе воскресенье марта и второе воскресенье октября последнего года полномочий соответствующего органа власти. Если региональные выборы приходились на тот же год, что и федеральные (президента или Госдумы РФ), то они проводились в один день. Новая законодательная норма стала применяться с 2006 года.

Изменение даты единого дня

5 апреля 2012 года на встрече с президентом Дмитрием Медведевым представители ряда российских регионов выступили с инициативой установить один единый день голосования в год вместо двух. В качестве возможной даты было предложено второе воскресенье сентября.

2 октября 2012 года президент Владимир Путин подписал поправки в законы о политических партиях и об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ. В соответствии с ними днем единого голосования стало второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий местных и муниципальных органов власти, а в год проведения выборов в Госдуму - день голосования на этих выборах. Документ вступил в силу 1 ноября того же года.

Таким образом единый день голосования стал проводиться один раз в год, в сентябре.

Совмещение дня голосования с выборами в Госдуму

3 ноября 2015 года по инициативе Государственной думы был принят закон о переносе парламентских выборов и совмещении их с единым днем голосования в сентябре (ранее Госдума избиралась в декабре). В соответствии с поправками в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", единый день голосования с 2016 года проводится в третье воскресенье сентября в год выборов в Госдуму, а в промежутке между парламентскими кампаниями - во второе воскресенье сентября. Если второе воскресенье сентября совпадает с нерабочим праздничным днем, приходится на предшествующий ему или следующий за ним, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.

Даты единых дней голосования

Первые региональные и муниципальные выборы в единый день голосования прошли в 2006 году: 12 марта и 8 октября.

В 2007 году выборы проводились 11 марта и 2 декабря (в день выборов в Госдуму). В 2008 году они прошли 2 марта (в день выборов президента) и 12 октября. В 2009 году единый день голосования проходил 1 марта и 11 октября, в 2010 году - 14 марта и 10 октября, в 2011 году - 13 марта и 4 декабря (в день выборов в Госдуму). В 2012 году единый день голосования был совмещен с президентскими выборами 4 марта, а 14 октября прошли первые с 2005 года прямые выборы губернаторов Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областей.

После назначения единой даты проведения выборов (в сентябре каждого года) голосование проводилось: в 2013 году - 8 сентября, в 2014 году - 14 сентября, в 2015 году - 13 сентября. В 2016 году единый день голосования был совмещен с выборами депутатов Государственной думы РФ VII созыва - 18 сентября. В 2017 году выборы в российских регионах были проведены 10 сентября, в 2018 году - 9 сентября.