Что говорили о сроках сдачи космодрома Восточный

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 сентября 2019 года президент РФ Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром Восточный и осмотрит стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", строящиеся объекты, а также проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома. Мы подготовили подборку высказываний российских политиков и руководства Роскосмоса о планируемых сроках сдачи космодрома Восточный и о проблемах при его строительстве.

2012 год

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин: "Мы к 2015 году сделаем космодром, зуб даю" (14 апреля 2012 года в интервью телепрограмме "Вести в субботу").

2013 год

Президент РФ Владимир Путин:

"В соответствии с графиком первые пуски ракет намечены на 2015 год, а в 2020 году Восточный должен быть введен в эксплуатацию полностью. Это значит, что здесь должны будут запускаться модули орбитальных станций, межпланетные космические средства для изучения и освоения Луны, Марса, других планет" (12 апреля 2013 года в ходе совещания в Благовещенске о перспективах развития космической отрасли в РФ).

2014 год

Президент РФ Владимир Путин:

"У нас есть график пусков с космодрома Восточный начиная с 2015 года и на последующие сроки вплоть до пусков пилотируемых аппаратов в более поздние годы. <...> Недопустимо, чтобы из-за срыва графика строительных работ сорвался график пусков летательных космических аппаратов" (22 мая 2014 года на совещании в режиме видеоконференции о ходе строительства космодрома).

Глава Роскосмоса Олег Остапенко:

"...Мы с определенной степенью уверенности можем сказать, что задачи по запуску космического носителя "Союз-2" отсюда, с космодрома Восточный, в 2015 году мы обеспечим" (22 мая 2014 года на совещании президента Владимира Путина в режиме видеоконференции о ходе строительства космодрома).

"Создание космодрома планируется в три этапа. <...> Первый этап (период 2011-2015 годы) - это создание космического ракетного комплекса "Союз-2". Второй этап (период 2016-2020 годы) - создание космического ракетного комплекса тяжелого класса с ракетоносителем "Ангара". Третий этап (период 2021-2030 годы) - создание объектов, обеспечивающих запуск ракетоносителя сверхтяжелого класса. <...> Второй этап строительства - это обеспечение штатной эксплуатации ракетно-космического комплекса "Союз-2" и готовность наземной космической и обеспечивающей инфраструктуры космодрома с использованием ракетоносителя "Ангара-5". Начало этого этапа, как я уже докладывал, запланировано с 2016 года. <...> Что касается реализации дальнейшей программы по применению космодрома, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию объекты, обеспечивающие выполнение программ пилотируемых космических полетов" (2 сентября 2014 года в ходе совещания президента Владимира Путина на Восточном по вопросу развития космодрома).

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин:

"Мы сегодня имеем уже полную не просто надежду, а уверенность в том, что в те сроки, которые определены указом президента по подготовке первого пуска ракеты-носителя "Союз" - через год в декабре 2015 года - к этому есть уже теперь все предпосылки" (29 декабря 2014 года на совещании правительства РФ).

2015 год

Президент РФ Владимир Путин:

"Надо стремиться к соблюдению намеченных планов по вводу космодрома в эксплуатацию. При этом не скатываться, разумеется, ни в авралы, ни в штурмовщину. С учетом особой важности и технологической сложности проекта должно быть обеспечено надлежащее качество строительных работ, высочайшая надежность и, безусловно, безопасность всей инфраструктуры космодрома" (14 октября 2015 года на совещании в Амурской области по развитию космодрома).

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин:

"Указ президента Российской Федерации о космодроме Восточный, который предписывает строительство и ввод в эксплуатацию в 2015 году объектов первой очереди космодрома, обеспечивающих подготовку и запуск космических аппаратов научного, социально-экономического, двойного и коммерческого назначения, будет выполнен. <...> Докладываю, что, приложив сверхусилия, сделаем все, чтобы произвести пуск до конца 2015 года. <...> Еще раз подчеркну, мы готовы в максимально жестком режиме подготовить пуск к концу декабря, если не будет других решений. <...> В этой связи следующей задачей комиссии [по вопросам строительства космодрома], созданной вами, станет реализация одобренной схемы создания пускового комплекса "Ангара", запуск к 2021 году пилотируемого корабля в беспилотном варианте и в 2023 году - запуск космического корабля с экипажем" (14 октября 2015 года на совещании президента Владимира Путина в Амурской области по развитию космодрома).

Глава Роскосмоса Игорь Комаров:

"Мы сейчас работаем над пусковым минимумом, часть объектов будет введена в 2016 году, исходя из тех проблем, которые были" (13 апреля 2015 года на встрече в Ново-Огарево с президентом Владимиром Путиным).

2016 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев:

"Строительство всех объектов [первой очереди] планируется завершить в течение 2016 года. Уже в ближайшее время на Восточном будет произведен первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическими аппаратами" (19 апреля 2016 года, представляя в Госдуме отчет правительства о результатах работы в 2015 году).

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин:

"В 2023 году мы должны будем обеспечить с Восточного пуск ракеты "Ангара-А5В" уже с [пилотируемым] космическим кораблем" (12 апреля 2016 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы").

2017 год

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин:

"Стартовый комплекс под "Ангару" должен быть завершен к 2021-му, а не к 2023-му, и никаких пересмотров этих директивных дат не произошло и быть не может. На Восточном мы имеем следующую ситуацию: в конце этого года мы начинаем увеличение серийных пусков - сначала два, в следующем году по планам - пять, и дальше по нарастающей. <...> Вторая очередь космодрома Восточный начнет возводиться в 2018 году. <...> Восточный: 2021 год - "Ангара-5М", затем после 2025 года - сверхтяжелая ракета" (3 июля 2017 года в интервью РИА "Новости").

2018 год

Президент РФ Владимир Путин:

"Я жду более активной работы по дальнейшему развитию ракет-носителей семейства "Ангара", в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5": она имеет, как мы знаем, огромное значение для поддержания обороноспособности страны. Для ее пусков нужно наращивать инфраструктуру космодрома Восточный, разворачивать второй этап его строительства, организовать работы по возведению стартового стола для "Ангары". По плану ее пуск должен состояться в 2021 году" (18 июля 2018 года на рабочем совещании с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным).

2019 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев:

"Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом [2018] году. Реально построена четверть запланированных объектов - только 5 из 19. <...> В этом году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году Восточный был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса. Очевидно, что нынешняя динамика не позволяет в эти сроки уложиться. <...> Требуется и жесткий контроль за исполнением принятых решений, соблюдением сроков, соблюдением качества выполнения работ и использованием бюджетных средств" (23 января 2019 года на совещании о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и подведомственных ему организаций).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов:

"Как известно, мероприятия, запланированные на первый этап строительства [космодрома], не выполнены в полном объеме. <...> поручение президента - не позднее 2023 года иметь стартовый комплекс для сверхтяжелого класса - должно быть выполнено. <...> Первоначальный срок стоял - 2021 год. Не будем питать иллюзий, к 2021 году никто сегодня не способен построить. <...> Сегодня срок скорректирован и стоит за 2021 годом, но не позднее 2023-го" (23 января 2019 года на брифинге после совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и подведомственных ему организаций).

Президент РФ Владимир Путин:

Напомню, первый пуск данной ракеты ["Ангары"] с космодрома Восточный запланирован на 2021 год, а "Ангара-А5М" должна полететь с космодрома в 2025 году" (16 апреля 2019 года на расширенном заседании Совета безопасности РФ в Кремле по приоритетным направлениям и путям совершенствования государственной политики в области космической деятельности).

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин:

"А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле" (1 сентября 2019 года в своем аккаунте в Twitter, в ответ на замечание одного из пользователей соцсети о срыве сроков по строительству "Восточного").