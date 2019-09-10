Биография бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Сообщение об этом американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter. По мнению американских СМИ, причиной увольнения стали разногласия по вопросам КНДР и Ирана.

Происхождение и образование

Джон Болтон (полное имя Джон Роберт Болтон II, John Robert Bolton II) родился 20 ноября 1948 года в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). Его отец был пожарным, мать - домохозяйкой.

В 1964 году в ходе президентской кампании Джон Болтон был активистом избирательного штаба кандидата-республиканца Барри Голдуотера, известного своими антикоммунистическими взглядами. После завершения учебы в Макдоногском колледже в Мэриленде, он получил стипендию для обучения в Йельском университете и в 1974 году окончил юридический факультет. В эти годы университетская молодежь активно выступала против войны во Вьетнаме. Джон Болтон в антивоенных акциях не участвовал.

После университета он стал сотрудником юридической фирмы Covington&Burling в Вашингтоне (1974-1981).

В администрациях Рейгана и Буша-старшего

В 1981 году Джон Болтон начал работу в администрации республиканца Рональда Рейгана (1981-1989) сначала как генеральный юрисконсульт, а в 1982-1983 годах как заместитель администратора программного и стратегического планирования в Агентстве США по международному развитию.

В 1983 году он вернулся в Covington&Burling в качестве партнера, где проработал до 1985 года. Одновременно был исполнительным директором Комитета по разработке избирательной платформы республиканцев перед президентскими выборами 1984 году.

В 1985-1989 годы был заместителем министра юстиции в администрации Рональда Рейгана, занимался вопросами назначений в юридической системе США.

В 1989-1993 годы в республиканской администрации Джорджа Буша - старшего (1989-1993) занимал должность помощника государственного секретаря по делам международных организаций. В этом качестве выступал за отмену резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3379 от 1975 года, приравнивавшей сионизм к расизму. В декабре 1991 года под давлением США ГА ООН проголосовала за ее отмену.

После поражения Буша на выборах в 1992 году Джон Болтон вернулся к юридической практике, став партнером фирмы Lerner, Reed, Bolton & McManus (1993-1999).

В 1997 году он занял пост старшего вице-президента в Американском институте предпринимательства (консервативный аналитический центр, близкий к Республиканской партии). Выступал с критикой политики президента-демократа Билла Клинтона (1993-2001), в частности его решения о присоединении США к Международному уголовному суду (МУС).

В администрации Буша-младшего

В ходе президентских выборов 2000 года Болтон был членом команды юристов при избирательном штабе Джорджа Буша - младшего (2001-2009). Когда Буш с минимальным отрывом одержал победу над демократом Альбертом Гором, Болтон участвовал в процессе ручного пересчета бюллетеней в штате Флорида, где Буш победил с преимуществом всего в несколько сотен голосов. После месяца пересчетов и разбирательств Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил принять результаты в пользу кандидата-республиканца.

В 2001 году Болтон получил пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В этот период за ним закрепилась репутация "ястреба", сторонника расширения американского военного и политического влияния в мире и проведения жесткой линии по отношению к таким странам, как КНДР, Иран, Куба и Россия. Он выступал за отказ США от ратификации некоторых международных соглашений, заключенных предыдущими администрациями, в частности от соглашения по МУС, а также за выход из Договора по ПРО. Участвовал в процессах отзыва подписи Вашингтона под этими документами. В 2003 году он был сторонником вторжения США в Ирак, позже предлагал провести военную операцию против Ирана.

В августе 2005 года Джон Болтон был назначен Бушем на пост постоянного представителя при ООН. Ввиду того, что против этого решения выступали не только демократы, но и некоторые республиканцы, президент воспользовался своим конституционным правом назначить Болтона без согласия Сената в период парламентских каникул. Находясь на этом посту, Болтон не скрывал своего негативного отношения к организации и выступал за ее роспуск, заявляя, что "нет никакой ООН", а все страны должны идти за лидером в лице США. Понимая, что Болтон не будет утвержден Сенатом на должности постпреда при ООН, в декабре 2006 года Буш отправил его в отставку.

В 2007-2018 годах

В период с 2007 по 2018 год в качестве старшего научного сотрудника Джон Болтон работал в Американском институте предпринимательства, был советником финансовой компании Freedom Capital Investment Management, комментатором канала Fox News и консультантом юридической фирмы Kirkland & Ellis. В 2012 году был советником по внешней политике в избирательном штабе кандидата в президенты от Республиканской партии Митта Ромни. Сотрудничал с рядом консервативных общественных организаций и аналитических центров.

Взгляды

Болтон называет себя "четким и последовательным сторонником жесткой рейгановской внешней политики, которая устанавливает мир при помощи силы". Он продолжает считать, что военное вмешательство в Ираке в 2003 году было необходимым, несмотря на то, что разведданные о наличии у Багдада оружия массового уничтожения, ставшие основанием для военной операции, оказались ложными. В 2011 году он поддерживал военную операцию НАТО в Ливии и призывал к ликвидации Муаммара Каддафи. В 2015 году высказывался против заключения соглашения по иранской ядерной программе, а в период обострения конфликта между США и КНДР в 2017 году - за нанесение превентивного удара. В 2018 году призывал дать "решительный ответ" в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, ввести более жесткие санкции в отношении России, которая, по его мнению, вмешивалась в американские выборы 2016 года. После первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина 7 июля 2017 года Болтон (в то время он не находился на госслужбе и выступал от имени Американского института предпринимательства) обвинил российского лидера во лжи и предупредил, что иметь дело с Россией "весьма рискованно"(позднее, в качестве помощника президента США по национальной безопасности, утверждал, что "не комментирует свои ранние высказывания").

В администрации Трампа

22 марта 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении Болтона на пост помощника по вопросам национальной безопасности. Как сообщил CNN со ссылкой на источники в Белом доме, в ходе встречи с президентом, предшествовавшей его назначению, Джон Болтон пообещал "не начинать никаких войн". Приступил к исполнению обязанностей 9 апреля 2018 года. По его словам, работая на президента Трампа, он намерен "следовать его повестке". Однако, по мнению ряда политиков и экспертов, он проводил собственную внешнюю политику. Так, сенатор-республиканец от штата Вирджиния Ричард Блэк написал президенту письмо, в котором отметил, что в правительстве есть внешнеполитический истеблишмент, который склонен действовать "достаточно независимо от президента", "я думаю, это особенно заметно по Джону Болтону".

Стараниям Болтона приписывают выход США из ядерной сделки с Ираном (2018) и обострение отношений с этой страной, отмену приказа Трампа о выводе войск из Сирии и продвижение плана формирования арабских стабилизационных сил на смену американскому ограниченному контингенту в Сирии, попытки переворота в Венесуэле и срыв второго саммита США-КНДР, в ходе которого Болтон настаивал на ядерном разоружении, предполагавшему безоговорочную сдачу Пхеньяном ядерного оружия без каких-либо уступок со стороны США. В МИД КНДР Болтона назвали "фанатиком войны" и отметили, что "его действия разрушают мир". Кроме того, СМИ называют его инициатором выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также идеи замещения российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) новым соглашением с участием Китая.

В 2019 году ряд американских СМИ сообщил о растущих разногласиях между Трампом и Болтоном. В частности, противоречия возникли по вопросу КНДР: в мае 2019 года помощник президента заявил о необходимости ввести санкции в ответ на запуск ракет малой дальности, президент в действиях Пхеньяна угрозы не увидел. Издание The Atlantic сообщает, что Трамп также не согласен с курсом Болтона на усиление давления по отношению к Ирану и Венесуэле и не готов к агрессивным действиям против них.

10 сентября 2019 года президент Трамп написал в Twitter, что "сильно не согласен со многими предложениями Болтона", хотя ранее отрицал существование серьезных разногласий, отмечая, что "Болтон делает отличную работу".

Личные сведения

Джон Болтон женат вторым браком, супруга Гретхен Смит Болтон. У него есть дочь. По вероисповеданию лютеранин.