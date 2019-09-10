Россия, международное право и демократия. Высказывания Джона Болтона

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Мы подготовили подборку высказываний Болтона.

Об ООН, ЕС и международном праве

"Нет никакой ООН… Если штаб-квартира ООН в Нью-Йорке потеряет десять этажей, разницы никто не заметит" (в выступлении в Нью-Йорке 3 февраля 1994 года).

"Смертельно забюрократизированные европейские структуры, далекие от любого демократического контроля и стремящиеся урезать власть национальных государств" (в книге мемуаров "Капитуляция - не выход: защищая Америку в ООН и на международной арене"; 2007 год).

"Большая ошибка - придавать какое-либо значение международному праву, даже если это может показаться соответствующим нашим краткосрочным интересам. В длительной перспективе на международное право ставят те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты" (в интервью американскому журналу Insight 2 августа 1999 года).

Об Ираке

"Я всецело за демократию в Ираке… Но сегодня наши национальные интересы требуют не позволить какой-либо части Ирака стать базой для терроризма, и если эта цель будет достигнута при помощи методов, отличающихся от демократии в понимании Джефферсона (третий президент США Томас Джефферсон, 1801-1809 - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), то я не возражаю" (в интервью Financial Times 19 октября 2007 года).

"Я по-прежнему считаю, что решение свергнуть Саддама было правильным. Я полагаю, что неправильные решения были приняты позже и худшее из них - вывести войска США и коалиции в 2011 году" (в интервью изданию The Washington Examiner 14 мая 2015 году).

Об Иранской ядерной программе

"Чтобы не дать Ирану получить бомбу, разбомбите Иран" (заголовок авторской статьи Джона Болтона в The New York Times 26 марта 2015 года).

"Я думаю, что Иран - стратегическая проблема. Это не просто их продолжающаяся программа по разработке ядерного оружия, это их серьезная поддержка международного терроризма, а также их войска, оснащенные неядерными средствами ведения войны на Ближнем Востоке" (в эфире телеканала CBS 1 июля 2018 года).

О КНДР

"Единственным дипломатическим выходом остается смена режима в Северной Корее… Говоря о дипломатии в отношении Северной Кореи, о новых санкциях, мы просто даем ей больше времени для наращивание ядерного арсенала… и подвергаем риску себя, Японию и Южную Корею" (в интервью Fox News Channel 3 сентября 2017 года).

О Китае

"К сожалению, у нас нет стратегии в отношении Китая. У нас есть ошметки стратегии. Обама (44-й президент США Барак Обама, 2009-2017 - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) просто об этом не думал, а теперь мы пожинаем плоды" (в интервью изданию Breitbart News 6 ноября 2017 года).

"Я помню дебаты о принятии Китая в ВТО в 2000 году. Все говорили: "Они станут подчиняться международным нормам, будут более ориентированы на рынок, признают власть закона…" Звучало хорошо, но эти предсказания не сбылись. Китайцы обманывают, крадут интеллектуальную собственность, дискриминируют иностранный бизнес. А мы все спускаем им с рук" (в интервью Fox Business News 21 марта 2018 года).

О России

"Россия прошла через демократию и вышла с другой стороны. То же самое можно сказать о европейских институтах..." (в интервью Financial Times 19 октября 2007 года).

"Путин выводит войска из Сирии, чтобы показать европейцам, что он стабилизировал регион, а в ответ хочет снятия санкций, наложенных из-за Украины" (официальный аккаунт в Twitter, 18 марта 2016 года).

"Если Россия пыталась вмешаться в наши выборы, она должна столкнуться с очень тяжелыми последствиями" (в эфире Fox News 11 декабря 2016 года).

"Если мы не предпримем немедленных, конкретных мер сейчас, Солсбери будет не последним местом, где мы увидим использование химического оружия… Я думаю, следует дать жесткий ответ" (комментарий на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в эфире Fox News 15 марта 2018 года).

О себе

"Я верю, что могу внести наибольший вклад в наше будущее, оставаясь четким и последовательным сторонником жесткой, рейгановской внешней политики, которая устанавливает мир при помощи силы" (официальный аккаунт в Facebook, 14 мая 2015 года).