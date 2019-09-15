История российско-китайских экономических отношений

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 16-18 сентября находится в России с официальным визитом. Он принимает участие в регулярной встрече глав правительств двух стран. Ли Кэцян и глава правительства РФ Дмитрий Медведев планируют подписать документ о совместной проработке мер по стимулированию роста товарооборота до $200 млрд к 2024 году. Рассказываем, какие совместные экономические проекты связывают Москву и Пекин.

Основой российско-китайских торгово-экономических отношений является Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года, определивший их как "всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие". Раз в четыре года принимаются планы действий по реализации положений этого документа (последний принят в июле 2017 года).

Товарооборот и инвестиции

Товарооборот России и Китая в 2018 году, по данным Федеральной таможенной службы России, составил $108 млрд - на 24,5% больше, чем в 2017 году. За год объем экспорта из Китая в РФ увеличился на 8,7% и составил $52 млрд. При этом объем импорта российских товаров в КНР за то же время вырос на 44%, до $56 млрд. Более половины российского экспорта в Китай приходится на поставки минерального топлива, нефти и нефтепродуктов (74%), затем следуют древесина и изделия из нее (6,3%), продовольствие и сельскохозяйственное сырье (4,5%), ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства (2,7%), рыба и морепродукты (2,6%). Основные категории импорта в РФ из КНР: машины и оборудование (57%), текстиль и обувь (11%), продукция химической промышленности (10%), металлы и изделия из них (7,6%) и продовольствие (3,6%). С 2010 года Китай является крупнейшим торговым партнером России (15,7% всего товарооборота). Россия занимает 10-е место в списке партнеров КНР (2,3%).

Объем накопленных прямых российских инвестиций в Китае в 2017 года, согласно данным Министерства коммерции КНР, составил порядка $1 млрд. Китайские инвестиции в российскую экономику оцениваются в $13,8 млрд. В июле 2017 года между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Банком развития Китая было подписано соглашение о создании совместного российско-китайского фонда объемом 68 млрд юаней (около $10 млрд).

В июне 2018 года был создан еще один фонд - Китайско-российский фонд - с целевым капиталом в 5 млрд юаней (около $750 млн). Его инвестиции будут в равной мере направлены на поддержку проектов в России и Китае, прежде всего - в Центральном федеральном округе, на Дальнем Востоке России и в северо-восточной части КНР.

Нефть

За последние 10 лет в Китай было направлено более 300 млн тонн нефти и 55 млн тонн нефтепродуктов. Только в 2017 году Россия экспортировала в эту страну около 60 млн тонн нефти, обогнав по объему поставок Саудовскую Аравию.

Большой вклад в развитие энергосотрудничества внесла "Роснефть", которая совместно с CNPC (China National Petroleum Corporation) реализует беспрецедентный по масштабам многолетний проект поставок нефти в Китай по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). В 2011 году от нее было построено ответвление - от Сковородино до нефтеперекачивающей китайской станции Мохэ близ российской границы и далее до города Дацин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). На строительство трубопровода Банк развития Китая предоставил "Роснефти" и "Транснефти" кредит в размере $25 млрд на 20 лет в обмен на поставки в течение этого периода 300 млн тонн нефти. После введения в эксплуатацию в январе 2018 года второй ветки этого участка его пропускная способность увеличилась до 30 млн тонн.

Еще одним совместным проектом "Роснефти" и CNPC является строительство нефтеперерабатывающего завода в городе Тяньцзинь мощностью 16 млн тонн в год (работы ведет Китайско-российская восточная нефтехимическая компания, в которой "Роснефти" принадлежит 49% акций, CNPC - 51%). Введение в эксплуатацию запланировано на 2020 год. Россия будет поставлять на завод 70% нефти.

В рамках 1-го российско-китайского энергетического форума (ноябрь 2018 года) "Роснефть" подписала ряд контрактов с китайскими компаниями. Один из них - на поставку в течение года 2,4 млн тонн нефти Китайской национальной химической корпорации (через ВСТО и порт Козьмино). Другой контракт - с Beijing Gas - предусматривает совместное строительство и эксплуатацию в России 170 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). А соглашение с Hengli Group касается сотрудничества по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории обеих стран, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии.

Газ

В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ из месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок (через Хабаровск до Владивостока), так и на экспорт в Китай. Ответвление от газопровода в восточные районы Китая (восточный маршрут) будет построено на российско-китайской границе в районе Благовещенска и города Хэйхэ, расположенного на противоположной стороне реки Амур. Введение газопровода в эксплуатацию запланировано на 1 декабря 2019 года.

Согласно контракту, подписанному "Газпромом" и CNPC 21 мая 2014 года, по восточному маршруту будет поставляться 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 года. Важным шагом в рамках реализации восточного маршрута является создание газоперерабатывающего завода в городе Свободный (Амурская область). Его строительство началось в октябре 2015 года, выход на проектную мощность планируется в 2025 году. На Амурский ГПЗ по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ. Для реализации в КНР он будет перерабатываться в этан (около 2 млн тонн в год), пропан (около 1 млн тонн), бутан (500 тыс. тонн), газовый бензин (260 тыс. тонн ежегодно). Проектная мощность по переработке газа составит 42 млрд куб. м в год. Как заявил в апреле 2019 года глава "Газпрома" Алексей Миллер, за 30 лет по газопроводу "Сила Сибири" китайским потребителям будет поставлено более 1 трлн куб. м газа.

Второй проект по транспортировке российского газа в КНР, так называемый западный маршрут, находится в стадии согласования. "Газпром" и CNPC в ноябре 2014 года подписали рамочное соглашение, 8 мая 2015 года они согласовали сроки и объемы поставок, которые должны войти в будущий контракт. Строительство этого газопровода мощностью 30 млрд куб. м может начаться в ближайшее время.

Кроме того, инвесторы из КНР проявляют интерес к российским проектам по производству сжиженного природного газа (СПГ). Так, в декабре 2015 г. Фонд Шелкового пути приобрел 9,9% акций "Ямал СПГ", а также выдал предприятию кредит на €700 млн. Еще 20% в этом проекте принадлежит CNPC.

22 июля 2019 г. ПАО "Новатэк" заключило сделку по продаже 20%-й доли участия в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2" двум китайским корпорациям (по 10%) - CNPC и CNOOC (China National Offshore Oil Corporation).

Атомная энергетика

В 1998-2018 годы российская компания "Атомстройэкспорт" (подразделение госкорпорации "Росатом") построила и ввела в эксплуатацию четыре энергоблока с реакторными установками ВВЭР-1000 на Тяньваньской АЭС. Их общая стоимость оценивается в €3,1 млрд. Ядерное топливо для этой АЭС по контракту на сумму $1 млрд, рассчитанному до 2025 года, поставляет компания "ТВЭЛ" (входит в Росатом). Для сервисного обслуживания введенных мощностей российская и китайская стороны подписали соглашения на сумму свыше $50 млн. 7 марта 2019 года был подписан генеральный контракт на сооружение 7-го и 8-го энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению 3+ (5-й и 6-й блоки Китай строит по собственному проекту).

8 июня 2018 г. "Атомстройэкспорт" и китайская корпорация CNNC подписали протокол о сотрудничестве, а также рамочный контракт о сооружении 3-го и 4-го энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин на северо-востоке КНР (1-й и 2-й блоки строит китайская сторона). 7 марта 2019 года был подписан контракт на технический проект, 5 июня - генеральный контракт на возведение этих блоков. Начало работ запланировано на октябрь 2021 и август 2022 годов. Планируется их оснащение двумя реакторами ВВЭР-1200. Ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на 2027 год и 2028 год соответственно.

В ноябре 2018 года АО "ОКБМ Африкантов" и CNNC подписали исполнительные контракты по проекту строительства демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR‑600 в юго-восточной провинции Фуцзянь. Стороны договорились о комплексном сотрудничестве, включающем поставку оборудования, обучение китайских специалистов, предоставление лицензий на право пользования российскими расчетными кодами, а также экспертизу документации.

Уголь

КНР - крупнейший импортер угля в мире. В октябре 2014 года Россия и КНР подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в угольной сфере. В нее, в частности, включены проекты по освоению Огоджинского угольного месторождения (реализуется структурой "Ростеха" совместно с "Шэньхуа"), Зашуланского угольного месторождения (En+ Group и "Шэньхуа"), а также Омсукчанского угольного бассейна в Магаданской области (Восточная горнорудная компания и "Шэньхуа"). По данным на 2018 году за последние 10 лет в Китай было поставлено 150 млн тонн угля, из них более 27 млн тонн (около $3,5 млрд) - в 2018 году.

Транспорт

Крупнейшим проектом в сфере транспорта является коридор "Европа - Западный Китай". Общая протяженность автомагистрали - 8,5 тыс. км, из них 2,2 тыс. км - по территории России, 2,8 тыс. км - Казахстана, 3 тыс. км - Китая. Строительство началось в 2008 году, завершить его планируется в 2019 году. Инвестиции китайских компаний оцениваются в 150 млрд рублей. Предполагается, что объем грузоперевозок будет составлять 33 млн тонн в год.

Другим важным проектом является строительство первого железнодорожного моста между Россией и КНР - через реку Амур в районе села Нижнеленинское (Еврейская АО) и города Тунцзян (провинция Хэйлунцзян). Российские инвестиции составили около 9 млрд рублей, китайские - 2,64 млрд юаней. Ожидаемая пропускная способность - 21 млн тонн грузов в год. Соглашение о строительстве было подписано в мае 2013 года. (завершить планируется в 2019 году). 2 апреля 2019 года РФПИ сообщил, что строители сомкнули российскую и китайскую части моста, произведя монтаж пролетного строения длиной свыше 130 м и весом более 1 тыс. тонн.

В декабре 2016 года началось строительство автомобильного моста и канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Проект соглашения был подписан еще в 1995 году, концессионный договор о строительстве - в июне 2016 года. Общая стоимость путепровода составит около 18,8 млрд рублей. В мае 2019 года китайские и российские строители соединили две части моста. Подъездные пути общей длиной 20 км будут готовы к концу 2019 году.

В январе 2017 года компания CRCC Rus (российское подразделение китайской China Railway Construction Corporation Limited, CRCC) и "Мосинжпроект" подписали соглашение о строительстве трех станций Московского метрополитена - "Аминьевское шоссе", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" (открыта 30 августа 2018 года). Сумма контракта составила 22,98 млрд рублей.

8 июня 2018 года был подписан меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай - Россия - Европа. В настоящее время прорабатывается возможность строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань (общая протяженность - 770 км, проектная стоимость - 1,6 трлн рублей), которая может стать частью ВСМ Москва - Пекин и проекта "Шелковый путь".

7 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) "Новатэк" и "Совкомфлот", китайская Cosco Shipping и Фонд Шелкового пути заключили соглашение о создании совместного предприятия на базе компании "Морской арктический транспорт" для круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Металлургия

Прямые китайские инвестиции в российскую металлургию с 2009 г. оцениваются в $2,6 млрд. Крупнейший совместный проект - Озерный горно-обогатительный комбинат в Бурятии. Соглашение было подписано российской корпорацией "Металлы Восточной Сибири" и Китайской международной инженерно-строительной компанией цветной металлургии (China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction) в октябре 2013 г., строительство было завершено в 2017 г. Объем китайских инвестиций оценивается в $750 млн.

В 2006-2016 гг. в китайской провинции Хэнань был построен алюминиевый комбинат "Юйлянь" (производство холодного и горячего алюминиевого проката - 1 млн т в год). Российские инвестиции в этот проект составили $3,4 млрд (инвестор - компания "Ви холдинг").

15 июня 2018 г. правительство России одобрило соглашение с Китаем о совместной разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. План развития месторождения предполагает китайские инвестиции на $500 млн, создание 700 рабочих мест в горнодобыче и 1,5 тыс. в смежных производствах. Добывать планируется более 12 млн тонн руды в год, в том числе 6 тонн золота в год.

Сельское хозяйство, фармацевтика

По данным ФТС РФ, в 2018 году российский экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья в КНР составил $2,52 млрд (1-е место среди всех торговых партнеров). Китай традиционно покупает много рыбы и морепродуктов (35% от общего объема). В последние пять лет повысился экспорт российского растительного масла, меда, шоколада, пива и мороженого. В декабре 2015 года КНР открыла для российских производителей свой рынок зерна, в 2018 году было поставлено более 1,5 млн тонн. В конце июля 2019 года был разрешен импорт в Китай соевых бобов со всей территории РФ.

8 сентября 2018 года Китайско-люксембургский инвестиционный фонд Generations Fund и Фонд развития Дальнего Востока подписали соглашение, согласно которому китайская сторона вложит более $1 млрд в дальневосточные проекты российского агрохолдинга "Русагро" ($600 млн) и Находкинского завода минеральных удобрений - НЗМУ ($440 млн).

5 сентября 2019 года Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), Корпорация развития Дальнего Востока и ООО "Степь X Молоко" (дочерняя структура АФК "Система") заключили с китайскими компаниями Mengniu Dairy Group и Zhongding Dairy Farming соглашение о сотрудничестве в строительстве животноводческого комплекса по производству коровьего молока мощностью 500 тыс. т в год в Приморском крае. Объем инвестиций в проект составит 45 млрд рублей. Будет создано 4 тыс. рабочих мест. Тогда же АНО АПИ и китайский холдинг Harbin Pharmaceutical Group подписали соглашение о перемещении фармацевтического завода Hayao на Дальний Восток. Проект предусматривает вложения в размере 10 млрд рублей и создание 850 рабочих мест.

Взаиморасчеты в национальных валютах

Первым из коммерческих банков КНР, который начал операции по расчетам в юанях и рублях, стал Банк Китая (март 2003 года). В 2018 году взаиморасчет в национальных валютах в товарообороте составил 15%.

В настоящий момент около 60 российских коммерческих банков имеют корреспондентские счета в китайских банках. В КНР функционируют несколько представительств российских банков, а также филиал Банка ВТБ в Шанхае - единственная российская структура на территории Китая, имеющая право на ведение операционной деятельности.

На российской территории представлены дочерние структуры крупнейших китайских банков - Банка Китая, а также Сельскохозяйственного, Строительного и Торгово-промышленного банков.

В марте 2017 года в Москве открылся расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях, направленный на укрепление связей между финансовыми рынками России и Китая.

В октябре 2017 года Китайская валютная торговая система создала платежную систему для проведения транзакций в юанях и российских рублях.

5 июня 2019 года было заключено межправсоглашение о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах. Их осуществляют ВТБ и Торговый банк Китая, имеющие лицензии на соответствующую деятельность.