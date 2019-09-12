История введения санкций ЕС в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2019 года Европейский союз продлил на полгода индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, срок действия которых заканчивается 15 сентября.

Введение санкций

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский пакет. В 2018 и 2019 годах их дополнили ограничительные меры в связи с обвинениями в применении химоружия в британском Солсбери и инцидентом в Керченском проливе.

Персональные санкции

Персональные санкции были введены в отношении физических и юридических лиц России и Украины - представителей руководства РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряда их военных и политических структур. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года. В него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Затем он расширялся 16 раз, последний раз 15 марта 2019 года, когда в него были включены восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В список, в частности, вошли начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Первоначально ограничительные меры были введены на шесть месяцев, затем их стали продлевать раз в полгода, последний раз - 15 марта 2019 года.

За время действия санкций черный список неоднократно корректировался (несколько человек, включенных в него, скончались или были убиты).