20 лет спустя. Как теракт на Каширском шоссе унес жизни 124 человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 1999 года, 20 лет назад, произошел теракт в Москве - третий в серии взрывов жилых домов в России, организованных чеченскими боевиками.

Взрыв на Каширском шоссе и другие теракты сентября 1999 года

13 сентября около 05:00 мск на Каширском шоссе в Москве в подвале восьмиэтажного одноподъездного кирпичного жилого дома №6, корпус 3 произошел взрыв мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте. В результате здание было полностью разрушено. Жертвами взрыва стали 124 человека, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее, 4 сентября 1999 года в дагестанском г. Буйнакске в результате подрыва террористами жилого дома погибли 64 человека, 146 получили ранения. В ночь на 9 сентября при взрыве девятиэтажного дома №19 на московской ул. Гурьянова погибли 100 человек, пострадали 690. 13 сентября 1999 года, в день теракта на Каширском шоссе, в подвале дома №16, корпус 2 по ул. Борисовские пруды в столице был обнаружен склад мешков со взрывчатой смесью, замаскированной под сахар (после эвакуации жильцов дом разминировали, никто не пострадал). Четвертым терактом осени 1999 года стал взрыв 16 сентября грузовика рядом с жилым домом в г. Волгодонске Ростовской обл., тогда погибли 19 человек.

Траур, помощь пострадавшим, ликвидация последствий взрывов

13 сентября в России был объявлен траур по погибшим в результате терактов в Москве и Буйнакске.

Гражданам, которые лишились жилья в результате терактов на Каширском шоссе и ул. Гурьянова, правительство Москвы бесплатно предоставило квартиры. Более 900 человек получили компенсации и материальную помощь, на эти цели из городского бюджета было потрачено в общей сложности 29,7 млн руб.

По официальным оценкам, общий материальный ущерб, причиненный террористами государству и жильцам здания на Каширском шоссе, превысил 131,3 млн руб. Нового строительства на месте разрушенного дома впоследствии не проводилось.

Следствие

13 сентября 1999 года Генеральная прокуратура РФ возбудила по факту взрыва на Каширском шоссе уголовное дело по ст. 205 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). 22 сентября 1999 года оно было объединено в общее производство с аналогичным делом, возбужденным после взрыва дома на ул. Гурьянова.

Проведенные на местах московских терактов экспертизы показали, что взрывы были профессионально подготовленными, а в качестве взрывчатого вещества террористы использовали гексоген. Были установлены водители и грузчики, которые перевозили из г. Минеральные Воды (Ставропольский край) в Москву мешки с сахаром, смешанным со взрывчаткой. 17 ноября 1999 года в Кисловодске был задержан Руслан Магаяев, в арендованном им грузовике "КамАЗ" нашлись остатки взрывчатого вещества.

В марте 2000 года следствие по подозрению в причастности к подготовке и совершению терактов объявило в федеральный розыск пятерых мужчин: Ачимеза (Ачемеза) Гочияева, Юсуфа Крымшамхалова, Тимура Батчаева, Адама Деккушева и Дениса Сайтакова. Сообщалось, что они участвовали в транспортировке взрывчатки в Москву и аренде помещений для ее хранения. Позднее к этому списку добавились еще трое: Равиль Ахмяров, Хаким Абаев и Заур Батчаев. Следователи утверждали, что в ваххабитскую группировку "Мусульманское общество №3" под предводительством Ачимеза Гочияева входили около 15 человек. Ко взрывам террористы готовились в чеченском г. Урус-Мартане на заводе минеральных удобрений. Там гексоген, тротил, алюминиевую пудру и селитру смешали с сахарным песком и затем отправили на проводовольственную базу в Кисловодске, где хранили в "КамАЗе" Магаяева. В августе 1999 года инспектор ГИБДД Станислав Любичев за взятку в виде мешка сахарного песка лично сопровождал грузовик террористов в Кисловодске, тем самым оградив машину от досмотра. В 2003 году он был признан виновным в пособничестве террористам и приговорен к 4 годам лишения свободы.

Водителю "КамАЗа" Руслану Магаяеву в марте 2000 года предъявили обвинения в соучастии в преступлении, терроризме и незаконной перевозке оружия (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК РФ). Однако позднее следователи пришли к выводу, что он не знал о преступных замыслах членов террористической группы (в 2003 году Магаяев выступал на суде в качестве свидетеля обвинения; информация о каком-либо судебном решении в его отношении не публиковалась).

В начале сентября 1999 года, как установило следствие, группа террористов - Ачимез Гочияев, Денис Сайтаков, Хаким Абаев, Заур Батчаев "и неустановленные лица" - на арендованном большегрузном автопоезде марки Mercedes-Benz переправила около 10 т взрывчатого вещества в Москву на арендованный ими склад по адресу ул. Краснодарская, д. 70. 7-8 сентября 1999 года три партии взрывчатки были вывезены ими к местам запланированных терактов в нежилых помещениях домов на ул. Гурьянова, Борисовские пруды и на Каширском шоссе. Помещения Гочияев арендовал по паспорту погибшего в феврале 1999 года в ДТП в Ставропольском крае Мухита Лайпанова.

Гочияев и подконтрольные ему участники банды выполняли задание полевых командиров чеченских бандформирований - международного террориста иорданского происхождения Хаттаба (настоящее имя - Самер Салех ас-Сувейлем) и Абу Умара. За организацию взрывов Гочияев получил от них денежное вознаграждение в размере $500 тыс.

"Карачаевская" группа террористов

Весной 2000 года в результате спецоперации, проведенной сотрудниками ФСБ, МВД и Генпрокуратуры РФ, были арестованы пятеро уроженцев Карачаево-Черкесии - Муратби Байрамуков, Аслан и Мурат Бастановы, Муратби Туганбаев и Тайкан (Таукан) Французов. В СМИ их неоднократно называли участниками терактов 1999 года в Москве, но из материалов суда и пресс-релизов ФСБ не следовало, что эти люди входили в число непосредственных исполнителей. Они обвинялись в изготовлении взрывчатых смесей и подготовке к новым терактам в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону и др. Действовать они планировали двумя группами: первой должен был руководить Ачимез Гочияев, второй - Юсуф Крымшамхалов. 14 ноября 2001 года Ставропольский краевой суд признал всех пятерых виновными в преступлениях, предусмотренных статьями 205, 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования") и 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. Все они были приговорены к различным срокам заключения (от 13,5 до 15 лет) в колонии строгого режима.

Дальнейший ход следствия

8 августа 2002 года уголовное дело по теракту в Волгодонске было объединено с делом о терактах в Москве, расследование поручили Следственному управлению ФСБ России. Следствие пришло к выводу, что взрыв в Волгодонске организовала вторая группа из числа членов банды Гочияева - Юсуф Крымшамхалов, Тимур Батчаев и Адам Деккушев. Они сначала перевезли 2 т взрывчатки из Урус-Мартана в пос. Мирный близ г. Минеральные Воды. Там гексоген хранился в сарае у дальней родственницы Крымшамханова, а затем взрывчатку доставили в Волгодонск, к месту теракта.

Заказчики терактов в Буйнакске, Москве и Волгодонске - "эмир" Хаттаб и Абу Умар, а также участники банды Равиль Ахмяров, Денис Сайтаков и Заур Батчаев в 2000-2002 годах были убиты в ходе боевых действий в Чечне. 6 декабря 2002 года Тимур Батчаев был ликвидирован в Лагодехском районе Грузии в ходе операции сотрудников грузинского министерства госбезопасности. Вместе с ним был убит Рашид Хубиев, которого СМИ называли "участником теракта в жилом доме в Москве", однако следственные органы о предъявлении обвинений человеку с такими именем и фамилией не сообщало. Также в 2002 году в Грузии были задержаны и затем экстрадированы в Россию Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев.

В апреле 2003 года сообщалось о завершении расследования уголовного дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. 29 сентября того же года дело двух экстрадированных обвиняемых во взрывах было направлено Московский городской суд.

Приговоры Деккушеву и Крымшамхалову

Судебные слушания проходили в закрытом режиме. 12 января 2004 года Мосгорсуд признал Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова виновными в совершении терактов, участии в незаконных вооруженных формированиях, незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Оба были приговорены к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Кроме того, в августе 2018 года Верховный суд Чечни приговорил Крымшамхалова к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима, признав его виновным в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч. 2. ст. 209 и ст. 317 УК РФ). Была доказана причастность террориста к нападению на военнослужащих в районе станицы Червлённой Шелковского района Чечни 4 октября 1999 года.

Согласно данным СМИ, по состоянию на 2019 год Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов содержатся в исправительной колонии особого режима ГУФСИН России по Пермскому краю в г. Соликамске (ИК-2, носит неофициальное название "Белый лебедь").

Что стало с остальными членами банды

В мае 2004 года в результате спецоперации на территории Ингушетии был ликвидирован еще один член банды Гочияева, фигурировавший в материалах обвинения, - Хаким Абаев. Таким образом, на свободе остался только один из обвиняемых - сам Ачимез Гочияев. Он по-прежнему находится в федеральном и международном розыске. По данным газеты "Коммерсантъ", в июне 2019 года на старом схроне с вооружением на Северном Кавказе были найдены отпечатки пальцев Гочияева, после чего в июле 2019 года ФСБ предъявила ему новое обвинение по ч. 3. ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").

Увековечение памяти жертв теракта

На месте взорванного дома №6, корпус 3 на Каширском шоссе разбит мемориальный сквер. В память о жертвах теракта в нем установлен бронзовый монумент, стилизованный под часовню. Рядом с ним на гранитных плитах высечены имена погибших.