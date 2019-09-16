Что нужно знать о первых в истории Израиля повторных парламентских выборах

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 сентября 2019 года в Израиле состоятся парламентские выборы. Рассказываем о полномочиях и порядке формирования парламента этой страны и ситуации перед выборами.
Ситуация перед выборами
По итогам выборов в апреле 2019 года наибольшее количество мест в Кнессете (парламент) получили правая партия "Ликуд" и центристский блок "Кахоль-Лаван".
Они смогли провести в парламент по 35 депутатов. Президент Реувен Ривлин поручил формирование правительства лидеру "Ликуд" Биньямину Нетаньяху. Однако тот не смог сделать это в отведенные ему законом срок в 42 дня (необходимо было заручиться поддержкой 61 парламентария из 120).
Чтобы избежать передачи права на формирование кабинета министров Бени Ганцу из блока "Кахоль-Лаван", "Ликуд" инициировал законопроект о самороспуске Кнессета. 30 мая он был утвержден большинством парламентариев. Такая ситуация сложилась в истории Государства Израиль впервые.
Полномочия парламента
В соответствии с законодательством Израиля (конституции в стране нет, ее заменяют Декларация независимости Государства Израиль от 14 мая 1948 года и 13 основных законов), страна является парламентской республикой. Высшим законодательным органом является однопалатный Кнессет. Он принимает законы, решения по вопросам внутренней и внешней политики, контролирует деятельность правительства и может объявлять ему вотум недоверия. Кнессет избирает президента страны и при определенных условиях может отозвать его с поста.
Партия, получившая абсолютное большинство мест в парламенте, формирует правительство. Однако до сих пор ни одна из партий не получала более половины мандатов, поэтому в стране работают коалиционные правительства.
Состав и процедура выборов
В Кнессет входят 120 депутатов, избираемых на четыре года. Выборы являются всеобщими, прямыми, тайными, проходят по пропорциональной системе. Для того чтобы провести своих депутатов в парламент, партии нужно получить не менее 3,25% голосов от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Депутатами парламента могут стать граждане страны, достигшие 21 года. Не имеют права баллотироваться в депутаты президент страны, государственный контролер (руководитель управления, являющегося аналогом Счетной палаты), судьи, офицеры на действующей службе, высокопоставленные государственные служащие, раввины.
За организацию и проведение выборов в стране отвечает Центральная избирательная комиссия (ЦИК). День выборов является в Израиле выходным днем.
Избирательным правом пользуются граждане страны старше 18 лет. По данным ЦИК, в 2019 году правом голоса обладают свыше 6,3 млн человек (население - 8,7 млн).
Повторные выборы 2019 года
В выборах принимает участие 31 партия.
Согласно опросам, Основная борьба, как и на апрельских выборах, развернется между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван". Высокие шансы прохождения в парламент имеют также "Объединенный арабский список", "Ямина", "Яхадут ха-Тора", ШАС и "Наш дом - Израиль".
"Ликуд" ("Сплоченность")
Правоцентристская партия (создана в 1973 году). Традиционно выступает против создания палестинского государства в границах до Шестидневной войны 1967 года, за усиление поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан (согласно резолюции СБ ООН 242 считается территорией, оккупированной Израилем), за единый Иерусалим в качестве вечной и неделимой столицы Израиля, сохранение еврейского большинства в Израиле, поддержание еврейского характера государства. Кроме того, партия выступает за "политику сдерживания" и экономического давления на ХАМАС (исламистская организация, контролирующая сектор Газа).
Председатель - Биньямин Нетаньяху.
На выборах в Кнессет последнего, 21-го, созыва получил 35 мест.
"Кахоль-Лаван" ("Синий-белый")
Альянс центристских партий, созданный в начале 2019 году. В него входят "Хосен ле-Исраэль" ("Стойкость Израиля"), ТЕЛЕМ ("Национальное государственное движение") и "Еш Атид" ("Есть будущее"). Эта коалиция, как и "Ликуд", уделяет существенное внимание вопросам безопасности Израиля: высказывается за "углубление процесса отделения от палестинцев", единый Иерусалим, сохранение поселенческих анклавов. При этом выступает за проведение военных операций против ХАМАС, предлагает ограничить срок пребывания на посту премьера-министра одного лица восемью годами (в н. в. нет ограничений).
Лидеры - Бени Ганц ("Хосен ле-Исраэль"), Яир Лапид ("Еш Атид"), Моше Яалон (ТЕЛЕМ).
На апрельских выборах в Кнессет блок "Кахоль лаван" получил 35 мест.
"Объединенный арабский список"
Коалиция четырех арабский партий - ХАДАШ, ТААЛ, РААМ и БАЛАД, выступающих за создание палестинского государства в границах до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, возвращение палестинских беженцев, демонтаж израильских поселений и ядерное разоружение Израиля.
Лидер - Айман Удэ (председатель ХАДАШ).
На предыдущих выборах партии участвовали в рамках двух блоков ХАДАШ-ТААЛ и РААМ-БАЛАД, получили десять парламентских кресел в общей сложности.
"Яхадут ха-Тора" ("Объединенный иудаизм Торы")
Блок ультраортодоксальных партий "Союз Израиля" и "Знамя Торы", созданный в 1992 г. Особое внимание уделяет защите иудейских традиций и ценностей, защите прав религиозных деятелей, заявляет о необходимости включения религиозных норм в законодательство страны. В вопросах внешней политики не имеет ярко выраженной позиции.
Лидер - Яков Лицман.
На парламентских выборах в апреле 2019 года получил восемь мандатов.
ШАС ("Движение хранителей Торы")
Ультраортодоксальная партия (создана в 1984 году), поддерживает сохранение иудейских религиозных ценностей. Выступает за единый Иерусалим и продолжение поселенческой деятельности на Западном берегу.
Председатель - Арье Дери.
На выборах в Кнессет 21-го созыва ШАС получил восемь мест.
"Исраэль бейтену" ("Наш дом - Израиль"; НДИ)
Правая партия, основанная в 1999 году. Выступает за комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта, включающее в себя план по обмену территориями и по предоставлению арабскому населению Израиля права стать гражданами палестинского государства. При этом партия призывает к проведению военной операции против ХАМАС.
Программа НДИ рассматривает Израиль как национальное государство еврейского народа, гарантирующее при этом равенство в правах всем своим гражданам, а Иерусалим как единую и неделимую столицу Израиля.
Лидер - Авигдор Либерман.
На последних выборах партия получила пять мест в Кнессете.
"Ямина" ("Правые")
Альянс правых и крайне правых партий "Новые правые", "Байт Йехуди" ("Еврейский дом") и "Ткума", созданный в преддверии повторного голосования. Блок выступает за сохранение поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан, укрепление еврейского самосознания, в том числе путем изучения Торы в университетах, а также против создания Палестинского государства.
Лидер - Аелет Шакед ("Новые правые").