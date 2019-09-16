Что нужно знать о первых в истории Израиля повторных парламентских выборах

По итогам выборов в апреле 2019 года наибольшее количество мест в Кнессете (парламент) получили правая партия "Ликуд" и центристский блок "Кахоль-Лаван".

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 сентября 2019 года в Израиле состоятся парламентские выборы. Рассказываем о полномочиях и порядке формирования парламента этой страны и ситуации перед выборами.

Они смогли провести в парламент по 35 депутатов. Президент Реувен Ривлин поручил формирование правительства лидеру "Ликуд" Биньямину Нетаньяху. Однако тот не смог сделать это в отведенные ему законом срок в 42 дня (необходимо было заручиться поддержкой 61 парламентария из 120).

Чтобы избежать передачи права на формирование кабинета министров Бени Ганцу из блока "Кахоль-Лаван", "Ликуд" инициировал законопроект о самороспуске Кнессета. 30 мая он был утвержден большинством парламентариев. Такая ситуация сложилась в истории Государства Израиль впервые.

Полномочия парламента

В соответствии с законодательством Израиля (конституции в стране нет, ее заменяют Декларация независимости Государства Израиль от 14 мая 1948 года и 13 основных законов), страна является парламентской республикой. Высшим законодательным органом является однопалатный Кнессет. Он принимает законы, решения по вопросам внутренней и внешней политики, контролирует деятельность правительства и может объявлять ему вотум недоверия. Кнессет избирает президента страны и при определенных условиях может отозвать его с поста.

Партия, получившая абсолютное большинство мест в парламенте, формирует правительство. Однако до сих пор ни одна из партий не получала более половины мандатов, поэтому в стране работают коалиционные правительства.

Состав и процедура выборов

В Кнессет входят 120 депутатов, избираемых на четыре года. Выборы являются всеобщими, прямыми, тайными, проходят по пропорциональной системе. Для того чтобы провести своих депутатов в парламент, партии нужно получить не менее 3,25% голосов от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.