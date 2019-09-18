Трамп хочет назначить на пост помощника по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Кто это?

Роберт О'Брайен родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Выпускник юридического факультета Школы права Калифорнийского университета в Беркли, кроме того, получил степень бакалавра в области политических наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Состоял на военно-юридической службе сухопутных войск США в звании майора.

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о намерении назначить на пост помощника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который в настоящее время занимает должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте.

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В начале своей карьеры в 1996-1998 годах О'Брайен занимал должность старшего сотрудника по правовым вопросам в комиссии Совета Безопасности ООН, которая рассматривала претензии к Ираку, возникшие в результате войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Затем был управляющим партнером в ряде юридических фирм.

В 2005-2006 годах был заместителем постоянного представителя США при ООН (тогда этот пост занимал Джон Болтон); представлял США в Комитете по правовым вопросам ГА ООН (Шестой комитет).

В 2007-2011 годах занимал должность сопредседателя в государственно-частном объединении "За реформу системы правосудия в Афганистане". Эта организация была создана в рамках совместной инициативы Государственного департамента и группы американских адвокатов по оказанию поддержки афганскому юридическому сообществу.

В 2008-2011 годах Роберт О'Брайен был членом Консультативного комитета по культурным ценностям в структуре Госдепа, который занимается предотвращением незаконной торговли предметами культуры.

В 2013-2014 годах был членом делегации Международного республиканского института (американская некоммерческая организация, главной целью провозглашает помощь в развитии демократии в мире), которая наблюдала за президентскими выборами в Грузия в октябре 2013 года и парламентскими выборами в Украине в октябре 2014 года.

В 2016 году выпустил книгу "Пока спит Америка: восстановление американского лидерства в условиях кризиса".

10 мая 2018 года Трамп назначил О'Брайена специальным посланником по делам заложников. В этом качестве в июле 2019 года он был направлен в Швецию на судебные слушания по делу задержанного за драку американского рэпера A$AP Rocky.

О'Брайен является соучредителем юридической фирмы Larson O’Brien LLP в Лос-Анджелесе.