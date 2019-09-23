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Хронология дела об убийстве Михаила Круга

Певец был убит в июле 2002 года. Спустя 17 лет СК раскрыл обстоятельства произошедшего
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2019 года Следственный комитет РФ отчитался о раскрытии убийства певца Михаила Круга (настоящая фамилия - Воробьев), совершенного в 2002 году. 

В ночь на 1 июля 2002 года на дом Михаила Круга в поселке Мамулино (Пролетарский район Твери) было совершено нападение. Двое неизвестных злоумышленников, вооруженных огнестрельным оружием, проникли в коттедж, принадлежащий семье певца. Нападавшие оглушили тещу Михаила Круга и произвели несколько выстрелов по самому музыканту. Круг получил два тяжелых огнестрельных ранения в грудь и живот, его жена Ирина смогла укрыться от преступников у соседей. Злоумышленники бежали с места преступления, застрелив собаку.

Михаил Круг скончался в больнице Твери утром 1 июля.

Ход следствия

Была создана оперативно-следственная группа из сотрудников отдела расследования особо важных дел прокуратуры Тверской области и органов МВД России. Отрабатывались различные версии случившегося, включая нападение с целью ограбления и убийство на почве личных конфликтов.

20 февраля 2008 года в СМИ появилась информация о задержании предполагаемых убийц певца. Однако следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тверской области опровергло эти сообщения. Представитель СК Карина Бекетова тогда уточнила, что по подозрению в совершении преступления "никто не задержан, обвинение никому не предъявлено".

10 августа 2012 года источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Тверской области было обнаружено тело застреленного мужчины 1973 года рождения, который, предположительно, подозревался в нападении на дом Михаила Круга. В тот же день в СК РФ официально сообщили, что "в Твери были обнаружены скелетированные останки неизвестного человека, смерть которого наступила более десяти лет назад". При этом следственные органы не подтвердили, что найденные останки принадлежат подозреваемому в убийстве. Для определения личности погибшего, причины смерти и времени ее наступления были назначены судебно-медицинские и генетическая экспертизы.

По данным СМИ, мужчина был опознан как пропавший в 2003 году участник "ломовской" организованной преступной группировки Дмитрий Веселов. Как сообщала тогда газета "Известия", обнаружить его труп в Кимрском районе Тверской области удалось на основании показаний неназванного лица, осужденного за бандитизм и убийство на пожизненное лишение свободы. По данным издания, Михаил Круг стал жертвой ограбления, а с его убийцами сообщники расправились, опасаясь "мести главарей преступного мира", которые "обещали найти и покарать убийц любимого исполнителя".

28 мая 2013 года в СМИ появилась информация, что вдова певца Ирина Круг опознала по фотографии Михаила Веселова как человека, который стрелял в ее мужа. При этом следователи причастность Веселова к убийству Круга не подтверждали. "Известия" со ссылкой на неназванного офицера МВД писали, что уголовное дело было приостановлено с формулировкой "за неустановлением лиц, подлежащих к привлечению к ответственности".

Раскрытие убийства

В 2019 году Следственный комитет РФ возобновил следствие по делу после получения "дополнительной информации" об обстоятельствах совершения убийства. 7 августа газета "Комсомольская правда" сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах о следственном эксперименте, проведенном накануне в доме убитого музыканта.

23 сентября в пресс-службе СК РФ отчитались о раскрытии убийства певца, опубликовав видеозаписи следственных экспериментов. По данным Следственного комитета, преступниками были два члена банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов и Александр Агеев. Последний и дал в 2019 году признательные показания.

Из них следует, что по указанию тверского криминального авторитета по прозвищу Лом (погиб в 2006 году) злоумышленники должны были похитить антиквариат и ценности из дома певца. Убийства Михаила Круга они не планировали - участники банды рассчитывали, что музыканта и его родственников в указанный вечер не будет дома. Однако Круг с семьей неожиданно вернулся в коттедж, когда там находились Веселов и Агеев. Как следует из показаний Александра Агеева, застигнутые врасплох преступники спрятались на третьем этаже, а когда туда поднялась теща певца, ударили ее рукояткой пистолета. На пути на улицу бандиты столкнулись с Михаилом Кругом, в которого Веселов произвел два выстрела, смертельно ранив певца.

Дмитрия Веселова в 2003 году застрелил в лесном массиве под Кимрами еще один член банды "Тверские волки" - Александр Осипов. По его признанию, убийство он совершил из мести, так как был знаком с Кругом и являлся поклонником его творчества.

По состоянию на 2019 год Агеев и Осипов отбывают пожизненные наказания за другие преступления в колониях в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Хабаровском крае соответственно. В августе 2019 года оба были этапированы в Тверскую область для участия в следственных экспериментах.

Следствие расценило роль Александра Агеева как покушение на кражу (статьи 30 и 158 УК РФ) и вынесло постановление об отказе от уголовного преследования в связи с истечением срока давности. С учетом смерти второго участника нападения на дом Круга, Дмитрия Веселова, следствие приняло решение прекратить уголовное дело по факту убийства певца. Законность этого решения проверит прокуратура Тверской области.

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