Биография Валентины Матвиенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября 2019 года на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ председателем верхней палаты парламента избрана Валентина Матвиенко, которая занимает пост спикера с 2011 года. За это решение проголосовали все 153 сенатора, участвующих в пленарном заседании. ТАСС подготовил биографию председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Происхождение, образование

Валентина Ивановна Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в городе Шепетовка Хмельницкой области Украинской ССР (ныне - Украина) в семье Ивана и Ирины Тютиных. Отец - участник Великой Отечественной войны, мать работала театральным костюмером.

В 1967 году Валентина Матвиенко с отличием окончила Черкасское медицинское училище по специальности "фельдшер". В 1972 году получила диплом Ленинградского химико-фармацевтического института (ныне - Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия), в 1985 году - Академии общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС). В 1991 году окончила курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел (МИД) СССР.

Партийная карьера

С 1972 года находилась на комсомольской и партийной работе в Ленинграде. В 1972-1977 годах была заведующей отделом, секретарем, первым секретарем Петроградского районного комитета ВЛКСМ. Затем перешла в Ленинградский областной комитет ВЛКСМ, где в 1977-1978 годах занимала пост секретаря обкома, в 1978-1981 годах была вторым секретарем комитета, в 1981-1984 годах - первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ.

С 1984 года по 1986 год - первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.

В 1986-1989 годах - заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов по вопросам культуры и образования.

С 1989 года по 1991 год была народным депутатом СССР (избрана от Союза советских женщин). Возглавляла комитет Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. Входила в состав президиума Верховного Совета (председатель президиума - Евгений Примаков).

На дипломатической службе

20 февраля 1991 года, после окончания курсов усовершенствования руководящих дипломатических работников, указом президента СССР Михаила Горбачева была назначена чрезвычайным и полномочным послом в Республике Мальта. Стала третьей женщиной в истории отечественной дипломатии, возглавившей диппредставительство в зарубежном государстве (после Александры Коллонтай и Зои Новожиловой), последним советским послом и первым послом РФ в Республике Мальта. Занимала пост до 21 сентября 1994 года.

В 1994 году вернулась в Москву. До 1995 года была послом по особым поручениям МИД России, в 1995-1997 годах - директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел РФ. Входила в состав коллегии внешнеполитического ведомства.

Со 2 октября 1997 года по 24 сентября 1998 года - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Греческой Республике.

Работа в правительстве и Администрации президента РФ

После назначения в 1998 году Евгения Примакова премьер-министром РФ Валентина Матвиенко перешла на работу в правительство. С сентября 1998 по март 2003 года занимала пост заместителя председателя правительства РФ. Работала в кабинетах Сергея Степашина, Владимира Путина, Михаила Касьянова. Курировала социальную сферу. Возглавляла правительственные комиссии по вопросам религиозных объединений, по делам соотечественников за рубежом.

С 11 марта по 15 октября 2003 года занимала пост полномочного представителя президента РФ Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе (сменила Виктора Черкесова).

В июне 2003 года была введена в состав Совета безопасности РФ.

На посту губернатора Санкт-Петербурга

В июне 2003 года Валентина Матвиенко заявила о намерении участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Досрочные выборы были назначены в связи с переходом губернатора Владимира Яковлева на работу в правительство. Обязанности главы города временно исполнял заместитель Яковлева Александр Беглов.

Валентина Матвиенко баллотировалась на пост губернатора Санкт-Петербурга в качестве самовыдвиженца. Поддержку на выборах ей оказала партия "Единая Россия".

21 сентября 2003 года в первом туре голосования она набрала 48,73% голосов, значительно опередив остальных восемь кандидатов. Вышла во второй тур вместе с вице-губернатором города Анной Марковой, которая получила 15,84% на выборах.

5 октября 2003 года Валентина Матвиенко была избрана губернатором Санкт-Петербурга. На выборах за нее проголосовали 63,2% избирателей (Анна Маркова набрала 24,14%). Инаугурация состоялась 15 октября того же года. Валентина Матвиенко стала первой в России женщиной - руководителем субъекта Федерации.

20 декабря 2006 года, после отмены в России прямых губернаторских выборов, Законодательное собрание Санкт-Петербурга по представлению президента РФ Владимира Путина наделило Валентину Матвиенко полномочиями главы города на новый пятилетний срок (за проголосовали 40 депутатов, трое были против).

24 июня 2011 года на встрече глав регионов с президентом РФ Дмитрием Медведевым глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил рассмотреть кандидатуру Валентны Матвиенко на пост спикера Совета Федерации РФ. Эта инициатива была озвучена Хамитовым при обсуждении вопроса о передаче части полномочий центра регионам. Президент поддержал предложение, назвав Матвиенко "человеком с большим государственным опытом". Место председателя Совфеда освободилось в связи с досрочным отзывом из верхней палаты парламента сенатора от Санкт-Петербурга Сергея Миронова, который возглавлял СФ с 2001 года.

27 июля 2011 года Валентина Матвиенко подала заявку на участие в дополнительных выборах в советы муниципальных образований (МО) "Петровский" и "Красненькая Речка" Санкт-Петербурга. Баллотировалась от партии "Единая Россия". 21 августа 2011 года на выборах в совет МО "Красненькая Речка" набрала 94,5% голосов избирателей, в МО "Петровский" - 93,71%. Получила мандат депутата совета муниципального округа "Красненькая Речка" IV созыва по многомандатному избирательному округу №2.

22 августа 2011 года в связи с избранием депутатом муниципального совета направила президенту РФ прошение о досрочной отставке с поста губернатора Санкт-Петербурга. В тот же день Дмитрий Медведев принял отставку Валентины Матвиенко. Губернатором города стал Георгий Полтавченко, полпред главы государства в Центральном федеральном округе.

В Совете Федерации

31 августа 2011 года Георгий Полтавченко подписал постановление о наделении Валентины Матвиенко полномочиями члена Совета Федерации РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти города (повторно наделена полномочиями сенатора 24 сентября 2014 года, срок окончания полномочий - сентябрь 2019 года).

21 сентября 2011 года она была избрана председателем Совета Федерации РФ (за - 140 сенаторов, один воздержался) и стала первой в России женщиной - спикером верхней палаты парламента. 1 октября 2014 года Валентина Матвиенко была единогласно переизбрана главой Совфеда.

18 сентября 2019 года вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь наделил Валентину Матвиенко полномочиями представителя администрации города в Совете Федерации.

Государственная, политическая и общественная деятельность

С 22 сентября 2011 года Валентина Матвиенко является постоянным членом Совета безопасности РФ.

В ноябре 2011 года она возглавила совет Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (переизбрана 18 апреля 2019 года). 15 октября 2017 года была избрана председателем 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

С июля 2012 года входит в состав Государственного совета РФ.

По инициативе Валентины Матвиенко в 2015 году в Санкт-Петербурге состоялся первый Евразийский женский форум.

В 2018 году она стала членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В ноябре того же года возглавила созданный при президенте РФ Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Является членом Всероссийской политической партии "Единая Россия" (с 2009 года), входит в бюро высшего совета партии.

Звания, награды

Чрезвычайный и полномочный посол (1997).

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2014, 2009, 1999, 2003). Награждена орденом Святого апостола Андрея Первозванного (2019), орденами "Знак Почета" (1976), Трудового Красного Знамени (1981), Почета (1996), медалью П.А. Столыпина I степени (2014). Отмечена Почетной грамотой президента РФ (2010) и благодарностями главы государства (1995, 2008).

Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2010).

Награждена орденами Заслуг (Австрия; 2001), княгини Ольги III степени (Украина; 2002), Большим крестом Ордена Почета (Греция; 2007), орденами Дружбы народов (Белоруссия; 2009), "За большую любовь к независимому Туркменистану" (2009), Почетного легиона высшей степени (Франция; 2009), Большим рыцарским крестом ордена Льва Финляндии (Финляндия; 2009), национальным орденом Заслуг (Республика Мальта; 2013), орденами "Достык" I и II степеней (Республики Казахстан; 2019, 2016), орденом Франциска Скорины (Белоруссия; 2019), "Достлуг" ("Дружба"; Азербайджан, 2019) и др.

Первый полный кавалер ордена Святой равноапостольной княгини Ольги I, II, III степеней (2006, 2001, 2019). Имеет также ордена Преподобного Сергия Радонежского I (2010) и II степеней, Святого мученика Трифона II степени (2001). Награждена орденом святых Саака и Месропа Армянской апостольской церкви.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2017) и города-курорта Кисловодска (2019).

Семейное положение, доходы, личная информация

Вдова, была замужем за Владимиром Васильевичем Матвиенко (1948-2018), преподавателем Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, полковником медицинской службы в отставке. Сын - Сергей (род. 1973), окончил Институт современного бизнеса и Санкт-Петербургский институт сервиса и экономики, кандидат экономических наук (2007), предприниматель.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 15 млн 274 тыс. рублей.

Валентина Матвиенко владеет немецким, английским и греческими языками.

В 2019 году к юбилею Матвиенко на канале "Россия 1" вышел документальный фильм "Валентина" Саиды Медведевой и Евгения Рожкова.