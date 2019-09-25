Биография Вячеслава Лебедева

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября 2019 года Совет Федерации назначил на новый срок председателем Верховного суда (ВС) РФ Вячеслава Лебедева, который возглавляет ВС уже на протяжении 30 лет. Представление о его назначении на должность председателя суда в Совфед внес президент России Владимир Путин, после того как Высшая квалификационная коллегия судей РФ 17 сентября рекомендовала переназначить Вячеслава Лебедева. ТАСС подготовил его биографию.

Вячеслав Михайлович Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве.

В 1968 году окончил вечернее отделение юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности "правоведение".

В 1998 году в Московской государственной юридической академии защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по теме "Судебная власть на защите конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность в уголовном процессе".

Доктор юридических наук. В 2000 году в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ защитил диссертацию на тему "Проблема становления и развития судебной власти в Российской Федерации". Профессор.

В 1960 году работал учеником резальщика в московской типографии №8. С 1960 года по 1969 год - слесарь Московского завода железобетонных труб.

В 1969-1970 годах был инженером отдела кадров, труда и зарплаты Главного управления по строительству в южных районах (Главюгпромстрой) Министерства промышленного строительства СССР.

С 1970 года по 1977 год - судья Ленинградского районного народного суда Москвы.

В 1977-1984 годах занимал должность председателя Железнодорожного районного народного суда Москвы.

С 1984 года - заместитель председателя, с 1986 года по 1989 год - председатель Московского городского суда.

С 1989 года - председатель Верховного суда РСФСР/РФ. Был назначен 26 июля 1989 года указом президиума Верховного совета РСФСР, 28 июля утвержден в должности на сессии Верховного суда. 1 апреля 1992 года Верховный совет РФ подтвердил конституционное право Вячеслава Лебедева осуществлять свои полномочия в течение десяти лет с момента избрания.

В 1993 году председатель Верховного суда входил в состав рабочей комиссии по доработке президентского проекта конституции. Был сторонником предоставления членам Верховного и Высшего арбитражного судов России права выступать с законодательными инициативами (это положение вошло в Конституцию РФ 1993 года).

2 июля 1999 года по представлению президента РФ Бориса Ельцина Совет Федерации РФ назначил Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда на неограниченный срок (за проголосовали 132 сенатора, против - восемь, трое воздержались). Однако в 2001 году были приняты поправки в закон "О статусе судей в Российской Федерации", согласно которым полномочия председателя Верховного суда РФ ограничивались шестью годами. Кроме того, в законе был прописан новый порядок избрания главы ВС на конкурсной основе. 30 января 2007 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить Вячеслава Лебедева на новый шестилетний срок. 21 февраля 2007 года по представлению президента Совет Федерации РФ вновь утвердил его главой Верховного суда. Кандидатуру Лебедева поддержали 128 сенаторов, против проголосовал один, воздержались трое.

Полномочия председателя ВС истекали в 2013 году, в том же году Вячеславу Лебедеву должно было исполниться 70 лет (предельно допустимый возраст для судей). Однако в июне 2012 года президент России Владимир Путин подписал поправки в законы "О судебной системе РФ", "О судах общей юрисдикции в РФ" и "О статусе судей в РФ", отменяющие возрастной ценз в отношении председателя ВС и его заместителей, а также позволяющие им занимать должности более двух сроков подряд.

26 июня 2012 года Высшая квалификационная коллегия судей вновь рекомендовала Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда. 18 июля 2012 года было принято соответствующее постановление Совета Федерации РФ (за - 144 сенатора, трое воздержались).

5 февраля 2014 года глава государства подписал конституционный закон об упразднении Высшего арбитражного суда и передаче вопросов его ведения в юрисдикцию ВС РФ. 21 мая 2014 года Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева председателем объединенного Верховного суда России на очередной срок (его кандидатуру поддержали 156 сенаторов, против и воздержавшихся не было).

Вячеслав Лебедев выступает за расширение компетенции суда присяжных, создание в системе судов общей юрисдикции самостоятельных апелляционных и кассационных окружных судов и др. Сторонник декриминализации преступлений небольшой тяжести, высказывался против замены реальных сроков заключения штрафами для лиц, осужденных по коррупционным статьям.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 11 млн 436 тыс. рублей, супруги - 292 тыс. рублей.

Имеет высший квалификационный класс судьи (1993).

Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней (2018, 2003, 1998, 2013), награжден орденом Александра Невского (2012) и медалью П. А. Столыпина I степени (2013). Отмечен Почетной грамотой (2008) и двумя благодарностями президента РФ (2008, 2014). Имеет также ордена князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2004), Достык II степени (Казахстан, 2011), Самарский крест (Болгария, 2014), Дружбы (Вьетнам, 2016).

Заслуженный юрист РФ (1993).

Является двукратным лауреатом юридической премии "Фемида" (1998, 2018).

Почетный доктор Университета Санто-Томас (Филиппины, 2006), Софийского университета (Болгария, 2007), Одесской юридической академии (Украина, 2011) и др.

Автор книг "Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития" (2001), "Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предварительном следствии" (2001). Под его редакцией неоднократно издавались комментарии к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам России.

Вячеслав Лебедев женат, у него трое детей.