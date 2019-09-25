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Биография нового главы МВФ Кристалины Георгиевой

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил Кристалину Георгиеву на пост директора-распорядителя
Глава МВФ Кристалина Георгиева REUTERS/Sergei Karpukhin
Описание
Глава МВФ Кристалина Георгиева
© REUTERS/Sergei Karpukhin

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение утвердить кандидатуру Кристалины Георгиевой на пост директора-распорядителя этой финансовой организации на пятилетний период. На этот пост она была выдвинута европейскими странами 2 августа.

Происхождение, образование, профессиональная деятельность

Кристалина Георгиева родилась 13 августа 1953 года в Софии.

В 1976 году окончила Высший экономический институт им. Карла Маркса в Софии (в настоящее время Университет национальной и мировой экономики), получив степень магистра в области политической экономии и социологии. Там же в 1986 году защитила докторскую диссертацию на тему "Экологическая политика и экономический рост в США".

В 1977-1993 годы - доцент в Высшем экономическом институте им. Карла Маркса. В 1987-1988 годы была научным сотрудником в Лондонской школе экономики. Затем преподавала и занималась исследовательской деятельностью в Массачусетском технологическом институте, Йельском университете, Гарвардской школе бизнеса и других учебных заведениях США.

Во Всемирном банке, Еврокомиссии, ООН

В 1993-2010 годы Георгиева работала во Всемирном банке (ВБ), где она занимала должности экономиста-эколога (1993-1999), была руководителем отдела устойчивого развития (2000-2004), возглавляла отдел по связям с Россией (2004-2007; постоянный представитель ВБ в Москве). В 2008-2010 годы была вице-президентом Всемирного банка, курировала вопросы, связанные с устойчивым развитием, контролировала кредитные операции ВБ со странами с неустойчивой экономикой и странами, пострадавшими от конфликтов и стихийных бедствий, играла важную роль в проведении управленческой реформы ВБ.

В феврале 2010 года Георгиева вошла в состав Европейской комиссии (ЕК, исполнительный орган ЕС). До 2014 года она занимала пост комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному управлению, курировала мероприятия по оказанию помощи странам, пострадавшим в связи с военными конфликтами и природными катастрофами. 30 ноября 2010 года за свою работу была удостоена титулов "Комиссар года" (ежегодно присуждается европейской газетой European Voice) и "Европеец года".

В 2014-2016 годы являлась заместителем председателя ЕК и еврокомиссаром по бюджету и кадровым вопросам. Отвечала за внутреннюю организацию деятельности ЕК, обеспечивая расходование средств из бюджета на приоритетные цели. Во время нахождения на этом посту ей удалось в три раза увеличить объем средств, которые направлялись для разрешения кризиса с беженцами в Европе.

В мае 2015 года она была назначена сопредседателем созданной генеральным секретарем ООН Группы экспертов по финансированию гуманитарных операций (для решения вопроса с нехваткой финансирования на гуманитарную деятельность).

28 сентября 2016 года была выдвинута кандидатом от Болгарии на пост генерального секретаря ООН (по итогам рейтингового голосования заняла восьмое место).

2 января 2017 года Кристалина Георгиева заняла пост главного исполнительного директора Всемирного банка. При ней была проведена внутренняя реформа организации и принят комплекс мер, направленных на укрепление способности этого финансового института наращивать ресурсы и оказывать помощь беднейшим странам. С 1 февраля по 8 апреля 2019 года исполняла обязанности президента Группы Всемирного банка.

Личные сведения

Владеет английским, русским и французским языками.

Увлекается музыкой, танцами и спортом. Любит животных.

Замужем, имеет одного ребенка.

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