Биография экс-президента Франции Жака Ширака

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2019 года стало известно, что на 87-м году жизни умер бывший президент Франции Жак Ширак.

Происхождение, образование и служба в армии

Жак Ширак (полное имя Жак Рене Ширак; Jacques Rene Chirac) родился 29 ноября 1932 года в Париже. Его отец работал банковским управляющим, затем стал управляющим директором авиастроительной компании Dassault. Когда Париж был оккупирован фашистскими войсками, семья перебралась на юг Франции и в Париж вернулась только в 1945 году.

После окончания лицея в Париже Жак Ширак три месяца работал матросом на торговом судне. В 1954 году окончил престижный Институт политических исследований "Сьянс По" по специальности "политология". В 1956 году он был призван в армию. Служил в Алжире, где Франция в то время вела войну против Фронта национального освобождения, боровшегося за независимость от метрополии. После ранения был зачислен в резерв в звании лейтенанта бронетанковых войск. В 1957-1959 годы учился в Национальной школе администрации в Париже, где специализировался в области финансов и менеджмента. После окончания учебы начал работать аудитором в Счетной палате.

Партийная деятельность

В молодости Жак Ширак разделял коммунистические взгляды, распространял газету французской компартии L'Humanité, посещал собрания различных коммунистических групп.

В 1962 году вступил в ряды голлистской партии "Союз для новой республики" (основана на идеях Шарля де Голля, президента Франции в 1959-1969 годы; в 1971 году переименована в "Союз демократов в поддержку республики", СДПР). В 1974-1975 годы был генеральным секретарем СДПР, а в 1975-1976 годы - почетным генеральным секретарем. Став в декабре 1976 года председателем этой партии, он реорганизовал ее в "Объединение в поддержку республики" (в 2002 году вошло в "Союз за президентское большинство", который в том же году был преобразован в "Союз за народное движение", с 2015 года - "Республиканцы"), возглавлял ее до ноября 1994 года.

Местные органы власти и мэр Парижа

В 1965-1977 годы входил в городской совет Сент-Фереоля, откуда родом его семья (коммуна в департаменте Коррез в центральной части страны). В 1970-1979 годы возглавлял совет департамента Коррез.

В марте 1977 года был избран мэром Парижа, переизбирался в 1983 году и 1989 году и занимал должность до мая 1995 года. В этот период под его руководством были реализованы программы помощи пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, одиноким матерям, были созданы тысяч рабочих мест.

В 1979-1995 годы являлся президентом Международной ассоциации мэров городов франкоязычных стран.

Работа в правительстве

В апреле 1962 года поступил на службу в аппарат премьер-министра Жоржа Помпиду. В 1967-1968 годы был госсекретарем (замминистра) по социальным вопросам, отвечал за проблему занятости. В 1968-1971 годы - госсекретарь по экономическим и финансовым вопросам, в 1969 году - казначей Фонда "Клод-Помпиду" (общественная организация, оказывающая помощь людям пожилого возраста и детям).

С 1967 года регулярно избирался депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента).

В 1971-1974 годы занимал ряд министерских постов; в 1971-1972 годы был министром по особым поручениям при премьер-министре, ответственным за отношения с парламентом в правительстве Жака Шабан-Дельмаса, в 1972-1973 годы - министром сельского хозяйства, в 1974 году - министром внутренних дел в правительстве Пьера Мессмера.

Премьер-министр

В 1974 году пришедший к власти президент Валери Жискар д'Эстен назначил Ширака премьер-министром. Правительство Жака Ширака приняло ряд мер в социальной области и в сфере образования. В частности, были повышены пенсии и пособия по безработице, принят закон об обязательном среднем школьном образовании для детей в возрасте от 6 до 16 лет, уравнены в правах внебрачные дети, разрешено искусственное прерывание беременности.

Личные отношения Валери Жискар д'Эстена и Жака Ширака складывались непросто. Ширак был несогласен с некоторыми, на его взгляд, чересчур либеральными идеями президента, а также был недоволен тем, что ключевые посты в правительстве занимали представители Национальной федерации независимых республиканцев (партия создана Жискар д'Эстеном в 1966 году), действовавшие "через голову премьера", обращаясь непосредственно к президенту. В результате в 1976 году Ширак добровольно покинул свой пост.

В 1986 году на парламентских выборах коалиция правых сил ("Объединение в поддержку республики", "Союз за французскую демократию" и другие правые партии), возглавляемая Шираком, одержала победу (44,8% голосов, на втором месте коалиция левых партий с 42,5% голосов), и он вновь занял кресло премьер-министра, возглавив правительство в рамках "сосуществования" с президентом-социалистом Франсуа Миттераном. Миттеран трижды отказывался подписывать распоряжения, принятые кабинетом Ширака (в основном связанные с реприватизацией предприятий, национализированных после прихода социалистов к власти в 1981 году). По результатам досрочных выборов 1988 года Ширак был вынужден покинуть должность главы кабинета (правая коалиция заняла второе место, получив 40,5% голосов, против 48,9% у левых).

Президент

В 1981 и 1988 годы Ширак участвовал в президентских выборах. В 1981 году ему не удалось выйти во второй тур, а в 1988 году он проиграл Франсуа Миттерану, получив во втором туре 46% против 54% у Миттерана.

В 1995 году он одержал победу (52,64%), обойдя во втором туре социалиста Лионеля Жоспена (47,36%), а в 2002 году был переизбран на второй срок (82,21%; его соперник Жан-Мари Ле Пен от партии "Национальный фронт" получил 17,79%). Находился в должности 12 лет (первый срок - 7 лет, второй - 5 лет) - до мая 2007 года.

В 1995 году он официально признал ответственность французского государства за депортацию евреев в годы Второй мировой войны. В том же году, несмотря на то что в молодости подписал Стокгольмское воззвание против атомной бомбы, Ширак принял решение о возобновлении испытаний ядерного оружия (в 1996 году объявил об их окончании). В 1999 году поддержал военную операцию НАТО против Югославии, но в 2003 году осудил вторжение США в Ирак. При этом столкнулся с критикой со стороны американских СМИ и с давлением французских компаний, имевших интересы в США, однако его позиция по Ираку получила широкую поддержку со стороны французского общественного мнения. Шираку принадлежат такие инициативы, как финансирование борьбы со СПИДом за счет налогообложения международных финансовых операций, введение общемирового налога на авиабилеты ("налог солидарности") для получения средств на борьбу со СПИДом в Африке (реализованы рядом стран). За годы президентства Жака Ширака во Франции была отменена обязательная воинская повинность, была начата пенсионная реформа и предприняты меры по сокращению государственного долга.

После президентства

С ноября 2007 года является пожизненным членом Конституционного совета Франции (как бывший президент).

В 2008 году создал благотворительный фонд, занимающийся проблемами устойчивого развития и защитой окружающей среды.

В ноябре 2007 года ему было предъявлено обвинение в неправомерном использовании государственных средств и злоупотреблении служебным положением. Обвинения относятся к периоду, когда он занимал пост мэра Парижа. Следствие доказало, что в 1990-1994 годы им было создано семь фиктивных рабочих мест и еще 21 в 1992-1995 годы. Деньги же, выделяемые на их финансирование, шли на счета возглавляемой им партии. В декабре 2011 года Исправительный суд Парижа признал Жака Ширака виновным в "растрате общественных средств" и "злоупотреблении доверием" и приговорил его к двум годам условно. Ширак стал первым в послевоенной истории Франции главой государства, который подвергся уголовному преследованию.

Награды

Жак Ширак является кавалером Большого Креста ордена Почетного легиона и Большого Креста ордена "За заслуги", а также кавалером ордена Искусств и литературы. Среди его иностранных наград Большой крест ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", орден Белого льва (Чехия), орден Бани (Великобритания), орден Святого Олафа (Норвегия).

В 1997 году стал первым иностранным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" за "большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции". В 2008 году Жаку Шираку была присуждена российская Государственная премия в области гуманитарной деятельности.

Книги и увлечения

Жак Ширак является автором нескольких книг, в частности "Франция: время выбора" (1978), "Проблеск надежды" (1978), "Новая Франция" (1994), "Франция для всех" (1995), мемуаров "Президентские годы" (2011) и др. Также писал стихи и новеллы. Владеет русским языком, перевел на французский главу "Евгения Онегина".

В сфере его интересов - азиатская и африканская культуры, первобытные цивилизации, коллекционирует картины, статуэтки, маски. В апреле 2000 года он открыл в Лувре залы, посвященные искусству народов Африки, Азии, Океании и Америки. В 2006 году по его инициативе в Париже был открыт этнографический музей на набережной Бранли.

С 1956 года был женат на Бернадет Ширак (в девичестве Бернадет Шодрон де Курсель). Дочь Клод (1962). Вторая дочь - Лоранс - умерла в 2016 году. С 1979 года в семье несколько лет жила вьетнамская девушка Ан Дао, которая бежала из своей страны.