Дела о массовых беспорядках после несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 сентября 2019 года Мосгорсуд заменил Павлу Устинову наказание с 3,5 года колонии на год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Устинов был задержан после несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года. Первоначальный приговор суда вызвал широкий общественный резонанс. ТАСС подготовил материал о протестной акции и уголовных делах, которые были заведены на ряд задержанных лиц в соответствии с действующим законодательством РФ.

Несогласованная акция в Москве

27 июля 2019 года в центре Москвы была проведена несогласованная протестная акция из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. В ходе органы правопорядка задержали более 1 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет (СК) РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 Уголовного кодекса, УК РФ) и о применения насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали 15 человек. По данным СК РФ, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия".

Первый арестованный - Евгений Коваленко

29 июля 2019 года Мещанский суд Москвы арестовал по ч. 1 ст. 318 УК РФ первого фигуранта дела - 48-летнего сотрудника ведомственной охраны железной дороги Евгения Коваленко. Его обвиняли в том, что он толкнул сотрудника патрульно-постовой службы МВД, а затем бросил в его сторону мусорную урну. Вину Коваленко не признал. 4 сентября тот же суд приговорил Коваленко к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Аресты 2 августа

2 августа 2019 года Пресненский суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела: Егора Жукова, Кирилла Жукова, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова.

Егор Жуков (21 год), студент Высшей школы экономики (ВШЭ) и видеоблогер, сын бывшего члена российского отряда космонавтов Сергея Жукова - первоначально обвинялся по ст. 212 УК РФ. По версии следствия, он направлял толпу в ходе протестной акции. 3 сентября это обвинение с него было снято, но вместо него предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности"). В тот же день Егор Жуков был переведен под домашний арест.

Кирилл Жуков (28 лет), бывший машинист метро - обвинялся по ст. 318 УК. По версии следствия, он пытался сорвать защитный шлем с сотрудника Росгвардии. Сам обвиняемый утверждал, что просто потрогал каску сотрудника, пытаясь привлечь его внимание. 4 сентября Тверской суд Москвы приговорил Жукова к трем годам колонии общего режима.

Алексей Миняйло (34 года), волонтер штаба недопущенной до московских выборов Любови Соболь - обвинялся в участии в массовых беспорядках. Сам он отрицал свою вину и утверждал, что был задержан после окончания несогласованной акции. 26 сентября Басманный суд Москвы освободил Миняйло и снял с него обвинения за отсутствием в его действиях состава преступления.

Иван Подкопаев (25 лет), сотрудник библиотеки - обвинен по ст. 318 УК за то, что он распылил из баллончика слезоточивый газ в сторону сотрудников Росгвардии. Подкопаев признал свою вину. 3 сентября Тверской районный суд приговорил его к трем годам колонии.

Самариддин Раджабов (21 год) - работал прорабом. Обвинен одновременно по ст. 212 и 318 УК РФ. По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону силовиков. Свою вину Раджабов отрицает. В настоящее время он остается под арестом.

Аресты 5 августа

5 августа Пресненский суд арестовал еще трех фигурантов дела: Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона.

Сергей Абаничев (25 лет), менеджер компании "Ньюмедсолюшнс", обвинялся по ст. 212 УК РФ. По версии СК, он бросил бумажный стаканчик в полицейского.

Владислав Барабанов (22 года), житель Нижнего Новгорода, общественный активист - обвинялся по ст. 212 УК РФ, по первоначальной версии следствия, "координировали массовые беспорядки".

Даниил Конон (22 года), студент Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана - обвинялся по ст. 212 УК РФ, по первоначальной версии следствия, "координировали массовые беспорядки".

3 сентября Абаничев, Барабанов и Конон были освобождены, обвинения против всех них были сняты.

В тот же день Тверской районный суд отправил под арест Павла Устинова (24 года), актера, бывшего сотрудника Росгвардии. Он обвинялся по ст. 318 УК РФ за то, что вывихнул росгвардейцу плечо при задержании. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной дням колонии общего режима. 20 сентября по ходатайству прокуратуры он был освобожден под подписку о невыезде.

Аресты 9 августа

9 августа 2019 года Басманный суд Москвы арестовал Даниила Беглеца, Айдара Губайдулина и Сергея Фомина.

Даниил Беглец (26 лет), индивидуальный предприниматель из подмосковных Мытищ - первоначально обвинялся по ст. 212 УК РФ. В середине августа статья обвинения была изменена на 318 УК РФ. По версии следствия, он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих, "причинив при этом ему физическую боль". Беглец признал вину. 3 сентября 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Айдар Губайдулин (25 лет), программист - первоначально обвинялся по ст. 212 УК РФ. 31 августа ему было предъявлено еще одно обвинение по ст. 318 УК РФ за то, что он кинул пластиковую бутылку с водой в сотрудника полиции. 18 сентября Губайдулин был освобожден под подписку о невыезде, его дело было возвращено в прокуратуру.

Сергей Фомин (36 лет), предприниматель, волонтер штаба Любови Соболь, обвинялся по ст. 212 УК РФ, добровольно сдался полиции после объявления в розыск. 12 сентября Фомин был переведен под домашний арест.

Арест 12 августа

12 августа Басманный суд арестовал Валерия Костенка (20 лет), студента Российского госуниверситета имени А.Н. Косыгина, волонтера штаба кандидата от "Яблока" Кирилла Гончарова. Его обвиняли по ст. 212 УК РФ. В частности, следствие заявляло, что он бросил в полицейских пластиковую бутылку. 3 сентября дело против него было прекращено, Костенок вышел на свободу.

Задержание Дмитрия Васильева

Последним, 15-м фигурантом дела был Дмитрий Васильев (43 года), режиссер телеканала "Доктор". Он обвинялся по ст. 212 УК РФ, информация о сути обвинений не публиковалась. После задержания Васильев был госпитализирован, поэтому под арест он помещен не был. 3 сентября обвинение с него было снято.

Другие фигуранты "Московского дела"

Помимо этих 15 человек, СМИ называли фигурантами "московского дела" также Илью Анохина, Константина Котова и Владислава Синицу.

Анохин обвинялся по делу об акции 27 июля, но, по данным источника ТАСС, скрылся за границей.

Котов 5 сентября был осужден к четырем годам лишения свободы по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов"), однако в акции 27 июля он не участвовал.

Синица также не обвинялся в участии в акции 27 июля, но после нее оставил комментарий в социальной сети Twitter, в котором под псевдонимом Макс Стеклов призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. 3 сентября он был приговорен к пяти годам колонии общего режима по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Общественная реакция

В августе 2019 года началась общественная кампания в поддержку фигурантов "московского дела". Наибольший резонанс она получила после приговора Павлу Устинову. Причиной массового недовольство стало решение судьи Алексея Криворучко, который отказался приобщать к делу видеозапись задержания Устинова. Из записи следовало, что обвиняемый не сопротивлялся росгвардейцам, а также было видно, что пострадавший сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча случайно. С обращением освободить Устинова и признать приговор ему незаконным обратились режиссеры Андрей Звягинцев и Авдотья Смирнова, актеры Сергей Безруков, Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Константин Хабенский, Максим Виторган и Анатолий Белый, писательница Людмила Улицкая, музыканты Сергей Лазарев, Сергей Шнуров. Глава Росгвардии Виктор Золотов также заявил, что не согласен с реальным приговором Устинову и предложил назначить ему условное наказание.

29 сентября на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку фигурантов "московского дела", в нем приняли участие около 20 тыс. человек.