Что известно о новом руководителе Рослесхоза Сергее Аноприенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 сентября 2019 года распоряжением правительства РФ Сергей Аноприенко назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии - руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). Ранее он занимал должность заместителя руководителя Росимущества. Во главе Рослесхоза Сергей Аноприенко сменил врио руководителя ведомства Михаила Клинова.

Сергей Михайлович Аноприенко родился 24 ноября 1970 года в городе Новый Оскол Белгородской области.

В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 2011 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в 2016 году - аспирантуру Института менеджмента, экономики и инноваций (Москва).

В конце 2000-х - начале 2010-х годов возглавлял федеральное казенное учреждение "Управление государственной экспертизы и жилищного обеспечения МЧС России".

В 2012 году перешел на работу в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), где возглавил управление по размещению федеральных органов власти.

В 2016-2017 годах занимал должность начальника управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Росимущества.

С 20 октября 2017 года был заместителем руководителя Росимущества, курировал управление имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, управление земельных отношений и управление имущества государственной казны (до декабря 2018 года агентство возглавлял Дмитрий Пристансков, затем - Вадим Яковенко).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 1 млн 796 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ III класса (2018).