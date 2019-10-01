История компании "Спортмастер"

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 сентября 2019 года компания "Спортмастер" приобрела польскую сеть магазинов спортивных товаров Go Sport Polska принадлежащую французской компании Go Sport Group. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о компании "Спортмастер".

История

Группа компаний "Спортмастер" ведет свою историю с июля 1992 года. Ее основателями стали четверо выпускников факультета аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института: Николай и Владимир Фартушняки, Александр Михальский и Дмитрий Дойхен. Они создали торгово-закупочную фирму "Илион", которая занялась поставкой в Россию немецких спортивных тренажеров Kettler.

В 1995 года фирма "Илион" открыла в Москве свой первый розничный магазин "Кеттлер-спорт" по адресу Ленинский проспект, д. 21. Вскоре решено было торговать не только тренажерами, но и другими спорттоварами, в том числе по эксклюзивным договорам о дистрибуции с различными брендами. В октябре 1996 года была зарегистрирована торговая марка "Спортмастер".

В 1997 году открылись первые два магазина под маркой "Спортмастер" - в Москве и в Минске. Компания успешно пережила дефолт 1998 года и уже к 2000 года стала крупнейшей спортивной сетью в России, начав открывать новые магазины за пределами Москвы.

В 2003 году "Спортмастер" создал новый бренд повседневной одежды - O'Stin, с 2005 года выделенный в отдельную компанию. Также в 2003 году компания начала развивать сеть франчайзинговых магазинов "Спортландия" и бренд спортивной одежды "Demix". Впоследствии в число собственных брендов "Спортмастера" вошли одежда Outventure и марка велосипедов Stern.

К середине 2000-х годов "Спортмастер" имел более 100 розничных магазинов в России, без учета "Спортландии", O'Stin и принадлежащих группе монобрендовых магазинов таких марок, как Columbia и Skechers.

В 2011 году первый "Спортмастер" открылся в Казахстане, в 2013 году - в КНР.

В августе 2019 года стало известно о планах выхода "Спортмастера" на рынок стран Евросоюза, в том числе Польши. Также планируется открытие магазинов в Скандинавии, в Средней Азии и Закавказье.

Показатели

"Спортмастер" является крупнейшим в России розничным продавцом спорттоваров, на его долю приходится 25% рынка. В рейтинге крупнейших публичных компаний РФ РБК-500 "Спортмастер" в 2019 году занял 139-е место.

В настоящее время "Спортмастер" работает в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и в Китае. Всего действуют 495 магазинов (в том числе гипермаркетов) в 230 городах. По данным компании, ежегодно ее магазины посещают более 200 млн человек. Численность сотрудников - 23 тыс. человек.

По данным "Спарк-Интерфакс", выручка российской компании ООО "Спортмастер" по итогам 2018 года составила 107 млрд 408 млн руб. (рост на 11% по сравнению с 2017 годом), чистая прибыль - 15 млрд 652 млн руб. (рост на 6%). Консолидированной отчетности "Спортмастера" по всем странам, а также по аффилированным брендам (O'Stin и др.) не приводится.

Собственники, руководство

Структура собственности "Спортмастером" не раскрывается. ООО "Илион" до его ликвидации в 2016 году на паритетной основе владели братья Фартушняки, Михальский и Дойхен. По данным ЕГРЮЛ, 100% акций ООО "Спортмастер", головной компании в России, владеет зарегистрированная в 2012 году сингапурская фирма Sportmaster Operations PTE. По данным Росстата, собственником ООО "Спортмастер" является сингапурская Sport Retail Group Pte.

Генеральный директор "Спортмастер" в России - Леонид Страхов.

Корпоративный сайт - www.sportmastercorp.com