Биография композитора Гии Канчели

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 октября 2019 года стало известно, что на 85-м году жизни в Тбилиси (Грузия) скончался народный артист СССР композитор Гия Канчели.

Гия Александрович Канчели родился 10 августа 1935 года в Тифлисе (Грузинская ССР; ныне - Тбилиси, Грузия) в семье врача.

После окончания музыкальной школы пытался поступить в музыкальное училище, но принят не был. В 1959 году окончил геологический факультет Тбилисского государственного университета (с 1989 года вуз носит имя Иванэ Джавахишвили), в 1963 году - Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили по классу композиции Ионы Тускии.

В 1970-1977 годах Гия Канчели преподавал в Тбилисской консерватории, вел класс инструментовки. В 1971-1990 годах был заведующим музыкальной частью Грузинского государственного академического театра им. Шота Руставели (Тбилиси). С 1986 года являлся секретарем правления Союза композиторов СССР.

В 1991 году получил стипендию Немецкой академии искусств, жил в Берлине (Германия). С 1995 года преимущественно жил и работал в Антверпене (Бельгия).

Гия Канчели - автор симфонической и камерной музыки, в том числе семи симфоний (были написаны в 1967-1986 годах), музыкальной комедии "Проделки Ханумы", оперы "Музыка для живых" и др.

Являлся автором музыки к более чем 60 кинофильмам. Написал музыкальное сопровождение к нескольким картинам режиссера Георгия Данелии, в том числе к "Мимино" (1977) и "Кин-дза-дза!" (1986). Также создал музыку к нескольким спектаклям, в основном к постановкам режиссера Роберта Стуруа.

Гия Канчели был членом Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Народный артист СССР (1988).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1976), Государственной премии Грузинской ССР им. Шота Руставели (1981). Был награжден орденом Чести (Грузия, 1995).

Обладатель кинематографической премии "Ника" (1988, за музыку к кинофильму "Кин-дза-дза!"), премии Вольфа в области искусства (Израиль, 2008).

Был женат на Валентине Джикия. В семье родились сын и дочь.

В 2005 году была издана книга "Гия Канчели в диалогах с Натальей Зейфас". Жизни и творчеству композитора посвящены документальные фильмы "Гия Канчели. Маэстро тишины" (2013, режиссер Юрий Поскакухин) и "Гия Канчели. Я не любил кларнет…" (2019, Ольга Антимони, Канада).