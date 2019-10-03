Биография экс-директора ФСИН Геннадия Корниенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 октября 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий указ от 30 сентября 2019 года был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Геннадий Александрович Корниенко родился 30 сентября 1954 года в городе Лахденпохья Карельской АССР (ныне - Республика Карелия, РФ).

Имеет два высших образования (техническое и специальное).

Кандидат юридических наук. В 2004 году в Санкт-Петербургском университете МВД России защитил диссертацию по теме "Правоприменительная деятельность как форма реализации охранительной функции права: теоретико-праксиологический аспект".

С 1981 по 2001 год служил в органах государственной безопасности СССР и РФ.

В 2001-2002 годы занимал должность заместителя директора Федеральной службы охраны РФ Евгения Мурова.

В период с марта 2002 года по июнь 2012 год являлся директором Государственной фельдъегерской службы РФ (сменил на этом посту Андрея Черненко).

С 25 июня 2012 года был директором Федеральной службы исполнения наказаний в правительстве Дмитрия Медведева. Сменил во главе ФСИН Александра Реймера.

Член попечительского совета хоккейного клуба "Динамо" (Москва).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 3 млн 840 тыс. рублей, супруги - 2 млн 440 тыс. рублей.

Генерал-полковник.

Награжден орденами "За военные заслуги" (2004), Александра Невского (2015), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2004).

Женат.