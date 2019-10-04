Оскорбления, расизм, призывы. Случаи привлечения к ответственности за посты в соцсетях

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о случаях привлечения к ответственности в разных странах за публикации в соцсетях, признанные оскорбительными, расистскими или призывающими к противоправным действиям.

Великобритания

В декабре 2014 года форвард английского "Ливерпуля" и член сборной Италии по футболу Марио Балотелли был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на £25 тыс. стерлингов за пост в Instagram. Под изображением героя видеоигры Супер Марио была подпись: "Не будь расистом, будь как Марио. Он итальянский сантехник, созданный японцами, который говорит по-английски, выглядит как мексиканец, прыгает как черный человек и хватает монеты как еврей". Эта запись была признана Футбольной ассоциацией Англии расистской и антисемитской. Балотелли же настаивал на том, что он в юмористической форме критиковал расистские настроения в обществе.

Германия

19 августа 2019 года проживающий в Германии чеченец Мохмад Абдурахманов был приговорен к штрафу в €1350 за репост в Facebook статьи телерадиокомпании Deutsche Welle о поставщиках оружия террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Материал был проиллюстрирован фотографией вооруженных боевиков с символикой ИГ, Абдурахманов снабдил перепост комментарием: "Не знаю, кто, куда и что поставлял, но на фото изображены автоматы Калашникова". Суд ггорода Аугсбург (земля Бавария) решил, что Абдурахманов распространил в интернете запрещенную в Германии с 2014 года символику экстремистской группировки. Адвокат указал, что статью Deutsche Welle перепостили свыше 80 человек, но оштрафован был только Абдурахманов. Сама телерадиокомпания также не подверглась какому-либо наказанию. Вторым пунктом обвинения в адрес чеченца был перепост двух видеороликов, на которых израильские солдаты натравливают собак на палестинского ребенка. Суд посчитал, что Абдурахманов распространил видео, оскорбляющее человеческое достоинство.

Китай

25 декабря 2018 года суд Нанкина приговорил журналиста Сунь Линя к четырем годам лишения свободы по обвинению в "подстрекательстве к подрыву государственной власти". Причиной стали несколько его постов в китайских социальных сетях, содержащих критику властей и лозунг "Долой коммунистическую партию!". Ранее Сунь Линь уже отбывал тюремный срок за свои репортажи.

В 2018 году китайская журналистка Дин Линцзе опубликовала в соцсетях видеоролик с выступлением правозащитников Ли Сюэхуэя и Ван Фэнсяня. Власти сочли, что их высказывания оскорбляют председателя КНР Си Цзиньпина. В итоге 28 декабря того же года суд Пекина приговорил журналистку, а также Ли и Вана к 20 месяцам заключения.

Новая Зеландия

18 июня 2019 года житель города Крайстчёрч Филип Невилл Арпс получил 21 месяц тюремного заключения за репост в Facebook видеотрансляции громкого теракта (15 марта ультраправый новозеландский радикал Брентон Таррант атаковал две мечети, убив 51 человека; свои действия он транслировал в соцсети). Впоследствии Арпс опубликовал еще несколько видеороликов, посвященных этому преступлению. В ходе следствия Арпс заявлял, что считает действия террориста "потрясающими" и не испытывает сочувствия или угрызений совести.

За публикации или репосты материалов, связанных с терактом 15 марта, к ответственности были привлечены еще несколько новозеландцев. Так, подросток, чье имя не фигурировало в СМИ, был обвинен в "подстрекательстве к крайнему насилию" за публикацию в Facebook фотографии одной из мечетей Крайстчёрча с надписью Target acquired ("цель обнаружена").

Администрация Facebook удалила видеотрансляцию через несколько минут после обращения полиции, однако запись успели посмореть около 4 тыс. раз. В течение 24 часов после съемки было заблокировано более 1,2 млн попыток загрузки данного видео.

США

В январе 2012 года жителю Цинциннати (штат Огайо) Марку Байрону было предъявлено обвинение в оскорбительном высказывании на Facebook в адрес жены, с которой он находился в процессе развода. В частности, он написал: "… Если вы злая, мстительная женщина, которая хочет испортить жизнь своему мужу и полностью отнять у своего сына его отца, то все, что вам нужно сделать, это сказать, что вы боитесь своего мужа или партнера…". За свои слова Байрону был обязан ежедневно в течение 30 дней размещать на своей странице в Facebook извинения.

Весной 2017 года музыкант из Сан-Франциско (Калифорния) Роберт Перальта был оштрафован на $2500 долларов за "высказывание угрожающего характера в адрес правоохранительных органов". В своем комментарии на Facebook Перальта, обсуждая действия помощника местного шерифа, написал: "Давайте сожжем дом этого ублюдка".

2 августа 2017 года житель города Акрон (Огайо) Терренс Макнил получил 20 лет тюрьмы за призывы к убийству американских военных. 24 сентября 2015 года он вставил в свой блог Tumblr GIF-файл с надписями: "Хакерское подразделение Исламского Государства", "Цель: военные США" и "Утечка: адреса 100 военнослужащих США".

Франция

В июле 2014 года Анн Софи Леклер, активист правого Национального фронта (с 2018 года - Национальное объединение), была приговорена судом города Кайенны (столица Французской Гвианы - заморского департамента Франции) к девяти месяцам заключения и штрафу в €50 тыс. за расистские оскорбления. Причиной стала публикация на странице Леклер в Facebook коллажа из двух фотографий: на первой был запечатлен детеныш обезьяны с подписью "в 18 месяцев", на второй - темнокожая министр юстиции Франции Кристиан Тобиру с подписью "сейчас". С жалобой в суд Кайенны обратилась местная общественная организация Walwari, основанная Кристиан Тобиру. Приговор стал одной из самых обсуждаемых тем во французских СМИ. В ответ на вопросы журналистов Леклер заявила, что не считает свой поступок расизмом и что она сравнила Тобиру с обезьяной не из-за цвета кожи министра, а из-за ее поведения. По ее словам, Тобиру вела "себя дико, как обезьяна" и Леклер "предпочла бы видеть, как она висит на дереве, чем смотреть на то, что она делает в правительстве". После этого Леклер сняли с участия в мунипальных выборах и исключили из Национального фронта. Однако затем решение суда Кайенны было отменено Апелляционным судом Франции. Леклер принесла извинения суду и закрыла свой аккаунт в Facebook.

В декабре 2015 года лидер Национального фронта Марин Ле Пен разместила у себя в Twitter три фотографии обезглавленных жертв "Исламского государства", снабдив их подписью "Вот это - ИГ". Таким образом она решила указать на ошибочность параллелей между ИГ и Национальным фронтом, проводимых некоторыми ее оппонентами в СМИ. Однако одним из казненных оказался американский журналист Джеймс Фоули, убитый в Сирии в 2014 году. Его родные обвинили Ле Пен в оскорблении, в декабре 2015 года правоохранительные органы начали расследование по данному поводу. В ноябре 2017 года Национальное собрание Франции лишило политика депутатской неприкосновенности, в марте 2018 года ей было предъявлено обвинение по статье "Распространение сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму", максимальное наказание по которой предусматривает до трех лет тюрьмы и штраф до €75 тыс. Рассмотрение дела идет в настоящее время. Сама Ле Пен, объясняя свой поступок, заявила, что эти фотографии "доступны любому пользователю Google".

Турция

31 мая 2019 года "Мисс Турция - 2006" Мерве Бююксарач была приговорена к 14 месяцам тюрьмы условно за то, что в 2014 году опубликовала на своей странице в Instagram сатирическое стихотворение, посвященное коррупционному скандалу в стране. В прокуратуре сочли это пост "открытым оскорблением" в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана, который тогда занимал пост премьера. Сама Бююксарач заявила, что данное стихотворение "до этого было опубликовано в сети 960 тысяч раз" и что она всего лишь привела несколько цитат из него. В приговоре было указано, что условное наказание станет реальным, если в ближайшие пять лет Бююксарач совершит аналогичное правонарушение.