История военных операций Турции в Сирии

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на территории Сирии новой военной операции "Источник мира". Он заявил, что целью операции является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

До этого Турция уже провела две военные операции в Сирии после начала там гражданской войны.

Турция и сирийские курды

Одной из основных причин проведения военных операций Турции в Сирии являются опасения Анкары, что сирийские курды могут создать в приграничных районах на севере страны независимое территориальное образование. Ввиду того, что курдская проблема в самой Турции на протяжении многих десятилетий является одной из наиболее острых во внутренней политике, усиление позиций курдов в Сирии не отвечает интересам правительства Эрдогана. Именно поэтому после провозглашения сирийскими курдами политической автономии в 2014 году, власти Турции причислили сирийскую курдскую партию "Демократический союз" (ДС) к террористическим организациям. По мнению Анкары, ДС является отделением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, выступающей за создание курдской автономии в составе Турции.

"Щит Евфрата" (август 2016 - март 2017)

Поводом для военной операции "Щит Евфрата" стал обстрел 23 августа 2016 года города Каркамыш в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Населенный пункт подвергся атаке с контролируемой боевиками "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) сирийской территории. Целью операции были заявлены зачистка турецких границ от террористических группировок, в том числе от боевиков "Сил народной самообороны" (СНС; боевое крыло ДС; пользуются поддержкой США) и ИГ, сохранение территориальной целостности Сирии, а также предотвращение миграционных потоков и оказание гуманитарной помощи населению. Задачи операции заключались в освобождении находящихся под контролем исламистских радикалов городов Джераблус (близ турецкой границы на севере Сирии) и Эль-Баб (крупнейший оплот ИГ в районе реки Евфрат; в 100 км от границы с Турцией).

Операция началась 24 августа. Она проводилась силами частей войск спецназначения при поддержке танковых подразделений и истребителей F-16 ВВС Турции, а также при участии отрядов "Свободной сирийской армии" (ССА; оппозиционная сирийскому правительству группировка). США обеспечили поддержку с воздуха.

Уже к вечеру 24 августа подразделения турецкой армии и отряды ССА заняли город Джераблус. В сентябре под турецкий контроль перешел небольшой город Эр-Раи (на границе с Турцией в 55 км к западу от Джераблуса). К октябрю 2016 года протурецким силам удалось очистить от боевиков приграничную территорию в 1,24 тыс. кв. км. В феврале 2017 года турецкие войска и ССА вошли в город Эль-Баб.

В марте 2017 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил об успешном окончании операции "Щит Евфрата". По данным турецкой стороны, от террористов были освобождены более 2 тыс. кв. км. сирийской территории, что позволило создать там буферную зону безопасности (между пограничными городами Аазаз и Джераблус). Было ликвидировано свыше 3 тыс. боевиков ИГ и СНС. Турецкая армия, согласно официальным источникам, потеряла 71 военного, а союзные подразделения ССА, по данным Сирийского центра мониторинга прав человека, свыше 500 человек.

"Оливковая ветвь" (январь 2018 - март 2018)

20 января 2018 года турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь". Она проводилась в северно-западном районе Сирии - Африн, населенном преимущественно курдами. Поводом стали обстрелы приграничных турецких территорий, производимые со стороны сирийской границы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее целями "защиту границ" Турции и обеспечение территориальной целостности Сирии. Операция была направлена против отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

Турецкие власти заявили, что в задачи армии входит защита от проникновения курдских боевиков на территорию Турции, перекрытие поставок оружия и боеприпасов турецким курдам и предотвращение объединения вдоль турецкой границы в Сирии трех курдских кантонов (Джазира на востоке, Кобани в центре, Африн на западе). Кроме того, перед армией была поставлена задача пресечь выход курдов к побережью Средиземного моря и, таким образом, предотвратить создание "террористического коридора" на севере Сирии - от северных границ Ирака к Средиземному морю. Создание такого коридора затронуло бы экономические интересы Турции, так как он предоставил бы возможность выводить энергоресурсы региона на мировой рынок в обход этой страны.

Турция задействовала ограниченный по численности наземный контингент, представленный в основном бронетехникой и артиллерией, тогда как в качестве пехоты были использованы отряды "Сирийской свободной армии". Численность курдского ополчения на день начала операции эксперты оценивали в 8-10 тыс. (однако личный состав СНС постоянно пополнялся за счет жителей кантонов Кобани и Джазира). Ополченцы были вооружены современным американским оружием, поставленным им в период военной кампании против ИГ в 2014-2017 годах.

Операция началась с артобстрелов и авианалетов по позициям и объектам СНС в провинции Африн, 21 января она перешла в наземную стадию. Наступление шло с территории Турции, а также из северного Идлиба и районов Азаз-Маре и Аазаз на северо-западе Сирии, которые были взяты под контроль турецкими военными в ходе предыдущей операции "Щит Евфрата". Впоследствии турецкие силы продвигались к административному центру провинции - городу Африн. 18 марта курды сдали Африн. За бойцами СНС из района ушли 200 тыс. жителей. 24 марта турецкий Генштаб заявил, что вооруженные силы Турции очистили регион Африн от курдских группировок и установили над ним полный контроль.

В результате турецкими силами и поддерживаемыми ими ССА были освобождены от курдских боевиков более 2 тыс. кв. км территории. По данным турецкой стороны, погибли 49 турецких военных, формирования ССА потеряли около 270 человек, было нейтрализовано свыше 3,8 тыс. террористов.

После окончания операции президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проводить военные операции "до нейтрализации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Айн-эль-Араб, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы, то есть через значительную часть севера Сирии".