Биография космонавта Алексея Леонова

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2019 года стало известно, что в Москве на 86-м году жизни умер советский космонавт Алексей Леонов - первый человек, совершивший выход в открытый космос.

Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 году в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области в многодетной семье. Отец, Архип Алексеевич (1893-1981), работал председателем сельсовета, был репрессирован (1936), затем реабилитирован (1939). Мать, Евдокия Минаевна (в девичестве Сотникова; 1895-1967), была учительницей. В 1948 году вместе с семьей переехал в Калининград (областной центр).

Образование, ученая степень

В 1955 году Алексей Леонов окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в городе Кременчуге (Украина), в 1957 году - Чугуевское военное авиационное училище летчиков (Украина; ныне - Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба) по специальности "летчик-истребитель". По окончании в 1968 года инженерного факультета Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского (ВВИА) получил специальность "конструкция и эксплуатация воздушно-космических аппаратов и двигателей к ним" (квалификация - "летчик-инженер-космонавт"). В 1981 году окончил адъюнктуру при ВВИА.

В 1981 году в ВВИА защитил диссертацию кандидата технических наук.

Служба в ВВС

С 1957 года служил летчиком 113-го истребительного авиационного полка 10-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии 69-й Воздушной армии Киевского военного округа, с 1959 года - старшим летчиком 294-го отдельного разведывательного авиационного полка 24-й Воздушной армии в составе Группы советских войск в Германии.

Военный летчик 1-го класса (1965). Налетал 278 часов, совершил 115 прыжков с парашютом.

В отряде космонавтов

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС был зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС (ЦПК; ныне - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, НИИ ЦПК), вошел в число первых 20 летчиков, отобранных для полетов в космос (первый отряд космонавтов).

В ЦПК занимал должности космонавта (с 1961 года), инструктора-космонавта (с 1966 года), заместителя командира 1-го отряда космонавтов (с 1966 года), заместителя начальника управления и старшего инструктора-космонавта (с 1969 года), заместителя начальника ЦПК (с 1970 года). В 1975 году ему была присвоена квалификация космонавта 2-го класса. В 1976-1982 годах был командиром отряда космонавтов.

Алексей Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты, и первый в мире выход в открытый космос (общее время - 23 минуты 41 секунда, из них 12 минут 9 секунд - за пределами корабля).

Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором он был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). 18 марта вышел в открытый космос.

В 1967-1970 годы Леонов возглавлял группу космонавтов, готовившихся к полету на Луну. После закрытия лунной программы проходил подготовку по программе ДОС ("Долговременная орбитальная станция"), но на первые станции "Салют" не летал.

В ходе второго полета, 15-21 июля 1975 года, как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союз-19" (СССР) и Apollo 18 (США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда, Дональда Слейтона.

26 января 1982 года был отчислен из отряда космонавтов и назначен на должность первого заместителя начальника ЦПК по летной и космической подготовке, которую занимал до 1991 года.

Деятельность после полетов в космос

В сентябре 1991 года, после ухода из ЦПК приказом Минобороны СССР был зачислен в распоряжение Главкома ВВС для последующего увольнения с действительной военной службы (по возрасту). 9 марта 1992 года был уволен с военной службы в звании генерал-майора авиации.

В 1991-1997 годы - председатель Международной ассоциации участников космических полетов.

С 1991 года занимал руководящие должности в международной компании "Четек", в 1992-1993 годы был директором космических программ фирмы "Четек".

В 1992 году был избран президентом чекового инвестиционного фонда "Альфа-Капитал" (учредитель - Альфа-Групп).

С 2000 года занимал должность вице-президента Альфа-банка. В настоящее время - советник первого заместителя председателя совета директоров банка Олега Сысуева.

Был членом КПСС. Избирался депутатом Моссовета (1966, 1979-1984), а также членом высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Занимался благотворительностью (программа "Линия жизни" - помощь детям с заболеванием сердечно-сосудистой системы).

Награды, почетные звания

Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975). Награжден двумя орденами Ленина (1965, 1975), орденами Красной Звезды (1961), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975), "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней (2019, 2014, 2000), Дружбы (2011).

Лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии СССР (1981), премии правительства РФ им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2011 г.

Отмечен благодарностью президента РФ (1996), почетной грамотой правительства РФ (2009).

Удостоен иностранных званий и наград: Герой Социалистического Труда Болгарии (1965), Герой Труда Вьетнама, ордена Георгия Димитрова (Болгария, 1965), Карла Маркса (ГДР, 1965), Государственного Знамени (Венгрия, 1965), "За отличие" I степени (Сирия, 1966), "За заслуги" III степени (Украина, 2011) и др.

Среди его наград - золотые медали им. К. Э. Циолковского (Академии наук СССР) и им. Ю. А. Гагарина (Международной авиационной федерации, FAI), международная премия Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность" (2016).

Летчик-космонавт СССР (1965). Заслуженный мастер спорта (1965). Член Союза художников СССР (1965), почетный член Российской академии художеств (2004). Действительный член Международной академии астронавтики, академик Российской академии астронавтики.

Почетный гражданин более 30 городов России и стран мира: Калуги (1965), Калининграда (1965), Кемерово (1967), Перми (1965), Байконура (1976, Казахстан), Сан-Антонио (Чили) и др. А также почетный гражданин Московской (2014), Владимирской (2016) областей.

Труды, увлечения

Является автором более 10 научных трудов, четырех изобретений и ряда книг, среди них - "Пешеход космоса" (1967), "Солнечный ветер" (1969), "Выхожу в космос" (1970), "Время первых. Судьба моя - я сам…" (2017) и др. Соавтор книг "Восприятие пространства и времени в космосе" (1968), "Жизнь среди звезд" (1981).

С детских лет увлекался живописью (написал около 200 картин). В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему.

Имел 2 разряд по велоспорту, 3 разряд по фехтованию.

Семья

Был женат. Супруга - Светлана Павловна (род. 1940), была редактором в редакционно-издательском отделе ЦПК, ныне - на пенсии. Дочь Виктория (1961-1996) работала в Главном управлении "Совфрахт" Министерства морского флота СССР. Оксана (род. 1967) - выпускница Военного института иностранных языков, переводчик.

Увековечение

На родине Алексея Леонова (в Листвянке), в Кемерово и на Аллее космонавтов в Москве установлены его бронзовые бюсты. Имя космонавта носят Международный аэропорт Кемерово, средняя общеобразовательная школа №4 в городе Гагарин Смоленской области, улицы в Калининграде, Кемерово, Перми, Кременчуге (Украина). В честь Леонова назван один из кратеров на Луне.

В 2014 году власти Кемеровской области учредили региональную награду - медаль Алексея Леонова.

В 2017 году в российский прокат вышел художественный фильм режиссера Дмитрия Киселева "Время первых" о выходе в открытый космос Алексея Леонова, в котором его сыграл Евгений Миронов. Сам космонавт был одним из главных консультантов при работе над картиной. В том же году был издан художественный биографический альбом "Алексей Леонов. Человек и Космос", собравший репродукции картин космонавта, его воспоминания, а также цитаты выдающихся деятелей, коллег и друзей Леонова, редкие фотографии, документы и исторические справки.