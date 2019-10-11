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Умер Алексей Леонов

12 минут во Вселенной. Как проходил первый выход человека в открытый космос

11 октября стало известно о смерти космонавта Алексея Леонова - первого в мире человека, вышедшего в открытый космос
Алексей Леонов в открытом космосе, 18 марта 1965 года ТАСС
Описание
Алексей Леонов в открытом космосе, 18 марта 1965 года
© ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2019 года стало известно о кончине космонавта Алексея Леонова. Он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло 54 года назад, в ходе полета корабля "Восход-2" 18-19 марта 1965 года.

Корабль "Восход-2"

Для выхода в безвоздушное пространство специалистами ОКБ-1 (ныне - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева; г. Королев Московской обл.) трехместный корабль "Восход" был переоборудован в двухместный, чтобы освободить место для надевания скафандра и организации входа в шлюзовую камеру.

Скафандр для внекорабельной деятельности "Беркут" и шлюзовая камера "Волга" для выхода в космос были разработаны конструкторским бюро опытного завода номер 918 в подмосковном пос. Томилино (ныне - Научно-производственное предприятие "Звезда") под руководством главного конструктора Гая Северина (1926-2008). "Беркут" представлял собой скафандр вентиляционного типа, то есть не позволял регенерировать выдыхаемый космонавтом воздух, как в современных скафандрах, и был рассчитан на 20-30-минутное пребывание в космосе (общий вес - 100 кг). Шлюзовая камера в рабочем состоянии имела форму цилиндра длиной 2,5 м, внешним диаметром 1,2 м и внутренним - 1 м. Она была надувной и располагалась снаружи корпуса корабля. До выхода на орбиту камера в свернутом виде помещалась под обтекателем "Востока-2", а перед спуском на Землю основная ее часть отделялась от корабля. На случай нештатной ситуации в шлюзовой камере имелась резервная кислородная система, соединяемая со скафандром при помощи специального троса (7 м). Кроме того, на скафандре за спиной космонавта крепились дополнительные аварийные баллоны с кислородом общей емкостью около 4 л (их должно было хватить на 20 мин.).

Полет и выход в космос

Корабль "Восход-2" с Алексеем Леоновым (второй пилот) и Павлом Беляевым (командир) стартовал с космодрома Байконур 18 марта 1965 года (10:00 мск). Когда корабль совершал первый виток вокруг Земли, была надута шлюзовая камера, на втором витке начался выход Алексея Леонова в космос. Космонавт пять раз удалялся от корабля на расстояние до 5,35 м. Для подачи кислорода и связи с бортом "Восхода-2" (параметры орбиты - от 167 км до 475 км) использовался страховочный трос.

Выход не обошелся без нештатных ситуаций. Из-за разницы давления скафандр раздулся. Это препятствовало возвращению космонавта в шлюзовую камеру (диаметр люка был критически малым). Поэтому Леонов, рискуя жизнью, вынужден был стравливать в скафандре давление почти до критического (с 0,4 до 0,27 атмосфер). В нарушение инструкции космонавту пришлось входить в шлюзовую камеру головой вперед, а для закрытия за собой люка - переворачиваться в тесном пространстве (из рассказа Алексея Леонова в книге "Мировая пилотируемая космонавтика: История. Техника. Люди", 2005).

Общее время, проведенное Алексеем Леоновым в безвоздушном пространстве, составило 23 мин. 41 сек., из них 12 мин. 9 сек. - за пределами корабля (в свободном полете). На внешней поверхности корабля были установлены две телевизионные камеры, которые передавали изображение на Землю. Кроме того, сам космонавт вел съемку специальной кинокамерой С-97.

Общая продолжительность полета "Восхода-2" составила 1 сутки 2 часа 2 минуты.

Посадка, регистрация рекорда

При возвращении космонавтов на Землю 19 марта отказала автоматическая система ориентации корабля, и посадка проводилась вручную. Экипаж приземлился в нерасчетном районе - в 180 км севернее Перми, вдали от населенных пунктов. Космонавты были обнаружены через четыре часа в тайге, но из-за глубокого снега эвакуированы только спустя двое суток.

20 октября 1965 года Международная авиационная федерация (ФАИ) утвердила мировой рекорд продолжительности пребывания человека в космическом пространстве вне космического корабля - 12 мин. 9 сек. За первый в истории человечества выход в открытое космическое пространство ФАИ присудила Алексею Леонову свою высшую награду - Золотую медаль "Космос", а Павлу Беляеву были вручены диплом и медаль федерации.

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Умер Алексей Леонов
Биография космонавта Алексея Леонова
Он умер 11 октября в возрасте 85 лет
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