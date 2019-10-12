Хронология уголовных дел в отношении бывших и действующих глав регионов

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2019 года адвокат Игорь Трунов сообщил, что в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей. Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 по 2019 год.

Всего в России с 1996 года уголовные дела были возбуждены в отношении 31 главы субъектов Федерации (без учета Бориса Дубровского), включая 18 действующих руководителей субъектов РФ. При этом до 2006 года к губернаторам, подозреваемым в совершении преступлений, не применялась мера пресечения в виде ареста. Первым задержанным при исполнении полномочий стал в 2006 году глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов.

Виновными были признаны 13 руководителей регионов: девять из них приговорены к реальным срокам лишения свободы (из них двое затем амнистированы, двое освобождены условно-досрочно), четверо получили условное наказание. Самый длительный срок наказания получил экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин (13 лет колонии строгого режима). Приговор еще одному бывшему главе региона - экс-руководителю Еврейской автономной области Александру Винникову был отменен, дело направлено на новое рассмотрение. В настоящее время под следствием или судом остаются еще шесть бывших глав субъектов РФ, задержанных в 2017-2019 годах. В отношении остальных 12 губернаторов дела были прекращены.

За последние пять лет фигурантами уголовных дел становились следующие действующие и бывшие главы российских регионов:

Василий Юрченко, Новосибирская область (2010-2014)

7 августа 2014 года Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении экс-губернатора области Василия Юрченко. 17 марта 2014 года он был отрешен от должности главы региона в связи с утратой доверия президента РФ. 7 августа 2014 года Юрченко предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в 2010 году в Новосибирске. Ущерб, нанесенный собственнику участка - компании "Газтранском", первоначально был оценен в 14 млн рублей. Бывший губернатор находился под подпиской о невыезде. 20 октября 2017 года Центральный районный суд города приговорил бывшего губернатора к трем годам условного наказания. При этом сумма ущерба была снижена до 135 тыс. рублей.

Николай Денин, Брянская область (2004-2014)

7 ноября 2014 года Следственное управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего губернатора Николая Денина. 9 сентября 2014 года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. По данным следствия, в декабре 2011 года и январе 2012 года глава региона подписал распоряжение о незаконном выделении более 21,8 млн рублей из областного резерва птицефабрике "Снежка", подконтрольной его семье. 21 мая 2015 года бывшему губернатору было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Он находился под домашним арестом. 19 ноября того же года Советский районный суд Брянска приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 21,8 млн рублей в пользу администрации Брянской области. Экс-губернатор был заключен под стражу в зале суда. В конце апреля 2018 года вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Александр Хорошавин, Сахалинская область (2007-2015)

3 марта 2015 года по подозрению в получении взятки были задержаны губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и несколько сотрудников областной администрации. На следующий день решением Басманного суда Москвы глава региона был арестован, 13 марта ему предъявлено обвинение. 25 марта 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Хорошавин был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". По версии следствия, в 2009 году губернатор Сахалинской области создал организованную преступную группу, члены которой получали от предпринимателей деньги за право выполнения работ по госконтрактам, получение субсидий и др. Общая сумма взяток превысила 522 млн рублей. При этом Александр Хорошавин легализовал свыше 77 млн рублей путем перевода средств на банковские карты и приобретая валюту. Экс-глава Сахалина свою вину не признал. 9 февраля 2018 года суд Южно-Сахалинска приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. 20 июня 2018 года стало известно, что СК России предъявил Хорошавину и его сообщникам обвинения по еще 20 фактам получения взяток в размере от двух до 10 млн рублей.

Вячеслав Гайзер, Республика Коми (2010-2015)

18 сентября 2015 года в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и ряда чиновников Коми было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании и участии в организованном преступном сообществе. 20 сентября фигуранты дела были арестованы решением Басманного суда Москвы. 25 сентября в отношении них возбудили новое дело по обвинению в легализации денежных доходов, полученных в результате совершения преступления организованной группой. По данным следствия, Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов и другие лица в 2006 году возглавляли преступное сообщество, участники которого незаконно завладели рядом предприятий Коми. Размер причиненного ущерба составил порядка 4,5 млрд рублей. 30 сентября 2015 года Вячеслав Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента РФ. 31 августа 2016 года ему было предъявлено обвинение в получении взятки. Свою вину Гайзер не признал. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве, легализации имущества, получении взятки и приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. При этом суд оправдал Гайзера по обвинению в создании организованного преступного сообщества и по одному эпизоду получения взятки.

Андрей Нелидов, Карелия (2010-2012)

24 сентября 2015 года в Петрозаводске по подозрению в получении взятки задержан экс-глава республики, директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2015 году Нелидов при посредничестве своего бывшего советника Ивана Романова получил от предпринимателей более 4,6 млн рублей. За это коммерсантам была предоставлена возможность беспрепятственной торговли на территории музея-заповедника. 25 сентября 2015 года Нелидов был арестован. Экс-губернатор отказался признавать вину. 2 марта 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей.

Никита Белых, Кировская область (2009-2016)

24 июня 2016 года в московском ресторане был задержан губернатор Кировской области Никита Белых в момент получения им пакета с €150 тыс. наличными. Управлением по расследованию особо важных дел СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении губернатора по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня ему предъявили обвинение, в тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин отправил Никиту Белых в отставку в связи с утратой доверия главы государства. По версии следствия, губернатор области лично и через посредника получил от руководства двух предприятий региона около €600 тыс., пообещав в обмен покровительство со стороны областного правительства. Бывший губернатор свою вину не признал. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 48 млн 201 тыс. рублей. При этом суд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела за недостаточностью доказательств.

Владимир Торлопов, Республика Коми (2002-2010)

6 октября 2016 года бывшему главе республики Владимиру Торлопову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела об организованном преступном сообществе в Коми, по которому проходили экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и ряд чиновников республики. Владимир Торлопов признал свою вину. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. При этом суд снял с него обвинения о создании организованного преступного сообщества.

Михаил Юревич, Челябинская область (2010-2014)

16 марта 2017 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора региона Михаила Юревича. Он был обвинен в получении 26 млн рублей от главы областного Минздрава Виталия Тесленко. Впоследствии экс-губернатору предъявили новое обвинение в коррупции: по версии следствия, в период капитального ремонта дорог в регионе в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей Челябинской области за свое покровительство 3,4 млрд рублей. Кроме того, бывшему губернатору вменяется в вину подстрекательство к клевете в отношении председателя Челябинского областного суда. Юревич, по данным его адвокатов, в настоящее время находится в Лондоне "по состоянию здоровья" и не может вернуться в Россию. 5 мая 2017 года он был объявлен в международный розыск. 24 мая 2017 года Свердловский областной суд вынес решение о заочном аресте бывшего губернатора.

Александр Соловьев, Удмуртская Республика (2014-2017)

4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртии Александр Соловьев. Накануне Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило в отношении него уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом отстранил Соловьева от должности руководителя республики в связи с утратой доверия главы государства. По версии следствия, в 2014-2016 годаъ глава Удмуртии получил от строительных компаний 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это он должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на разведку и добычу песка. Экс-глава республики был доставлен в Москву и арестован. Свою вину он признал и сотрудничал со следствием. В августе 2017 года был переведен из СИЗО под домашний арест. Судебные слушания продолжаются.

Леонид Маркелов, Республика Марий Эл (2001-2017)

13 апреля 2017 года Следственный комитет РФ задержал по подозрению в получении взятки Леонида Маркелова, который был освобожден от должности главы Марий Эл 6 апреля 2017 года. По данным следствия, Маркелов через главу местного телеканала "Регион 12" Наталью Кожанову получил от местного предпринимателя более 235 млн рублей за оказание покровительства его бизнесу. 14 апреля бывшему главе республики было предъявлено обвинение в незаконном получении денежных средств (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же день Басманный суд Москвы заключил Леонида Маркелова под стражу. Свою вину он не признал. 11 января 2017 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении нового дела в отношении Маркелова - по факту незаконного хранения боеприпасов. 26 марта 2018 года было возбуждено еще одно дело - по факту злоупотребления должностными полномочиями. Речь идет о неправомерном зачислении 6 млн рублей в качестве заработной платы сотрудникам администрации республики. В апреле 2019 года началось рассмотрение дела в Нижегородском суде.

Александр Винников, Еврейская автономная область (2010-2015)

В октябре 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Еврейской автономной области (АО) Александра Винникова. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ) при закупках на фиктивных торгах медоборудования для онкодиспансера по завышенной стоимости. В результате федеральному и областному бюджетам был причинен ущерб на сумму более 24 млн рублей. 15 июля 2019 года Биробиджанский районный суд ЕАО приговорил бывшего главу региона к четырем годам условного наказания с испытательным сроком на четыре года. Вину бывший губернатор не признал. Его защита подала апелляцию, попросив суд оправдать Винникова. Генпрокуратура также обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. 26 сентября 2019 года приговор экс-главе Еврейской АО был отменен, дело вновь направили в Биробиджанский районный суд для рассмотрения в новом составе.

Виктор Ишаев, Хабаровский край (1991-2009)

28 марта 2019 года в Москве был задержан Виктор Ишаев, экс-глава Хабаровского края, бывший полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013) и министр по развитию Дальнего Востока (2012-2013). С сентября 2013 года по ноябрь 2018 года занимал должность советника президента компании "Роснефть", координировал проекты на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. В отношении него и иных лиц Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело и предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2017 годах путем обмана сотрудников и руководства "Роснефти" Ишаев обеспечил заключение договоров аренды помещения для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией по завышенной стоимости. Свою вину Ишаев не признал, был помещен под домашний арест. 8 апреля 2019 года стало известно, что экс-губернатор возместил предполагаемый ущерб "Роснефти" на 5,7 млн рублей.

Павел Коньков, Ивановская область (2013-2017)

31 мая 2019 года в Иванове по подозрению в хищении 700 млн рублей был задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков похитил бюджетные средства, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Эта группа владела обанкротившимся в 2015 году ОАО "Ивановским бройлером". Коньков находится под арестом, свою вину он не признает.