История перехода на цифровое телевидение в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября 2019 года в России завершается процесс перехода на цифровое телевидение. Аналоговый сигнал был отключен в оставшемся 21 регионе страны. ТАСС подготовил материал об истории перехода на цифровое ТВ.

Причины перехода на цифровое ТВ

В 1990-е годы в странах мира из-за роста числа телеканалов для их трансляции перестало хватать свободных частот. Кроме того, в продаже появились телевизоры с плазменным или жидкокристаллическим дисплеем, которые позволяли транслировать изображение значительно лучшего качества, чем стандартные для аналогового телевидения 400-600 строк (в зависимости от региональных стандартов, в России - 625). Хотя в Японии в 1991 году было запущено вещание в аналоговом формате высокой четкости MUSE (1 тыс. 125 строк), в Европе и США начали разработку полностью цифрового телевещания.

Впервые цифровые форматы нашли применение в спутниковом телевидении. В июне 1994 года американская компания DirecTV начала продажу антенн для спутникового цифрового ТВ. В Соединенных Штатах в 1996-1997 годах появились первые сети цифрового кабельного ТВ.

1 октября 1998 года первое эфирное цифровое вещание было запущено в Великобритании компанией Sky.

Уже в начале 2000-х годов некоторые страны начали полностью переходить на цифровое телевидение. Так, в 2003 году аналоговый сигнал был отключен на Фарерских островах (Дания), в 2006 году - в Люксембурге и Нидерландах.

Преимущества цифрового ТВ

Цифровое вещание позволяет передавать изображение высокой четкости (HDTV - 1 тыс. 80 строк) с частотой кадров до 60 в секунду. Поддерживается передача широкоэкранного видео с соотношением сторон 16:9.

В отличие от аналогового ТВ, которое требует отдельной частоты для каждого из эфирных каналов, эфирное цифровое вещание объединяет сразу несколько телеканалов в одну частоту - так называемый мультиплекс. Это позволяет значительно увеличить количество транслируемых каналов.

Кроме того, в некоторых сетях цифрового телевидения пользователи могут просматривать на экране ТВ расписание передач, оставлять отзывы, а в некоторых случаях - выбирать интересующие их фильмы или трансляции ("видео по запросу").

Существуют различные стандарты цифрового телевещания. В большинстве стран Европы, Азии и Африки оно развивается по стандарту DVB. В России для эфирного вещания выбран стандарт DVB-T2 второго поколения.

В России

22 декабря 2006 года премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал первое постановление правительства, регулирующее внедрение цифрового ТВ в России. Одновременно в больших городах появились первые кабельные цифровые сети, на цифровое вещание начали переходить и спутниковые операторы. Распространение эфирного цифрового телевещания запаздывало по сравнению со многими развитыми странами, в основном, из-за большой территории РФ. По состоянию на 2010 год 44% жителей России могли принимать не более четырех цифровых каналов.

3 декабря 2009 года премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление о федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", предусматривавшей переход на цифровое ТВ. В дальнейшем она была продлена до 2018 года. В рамках программы планировалось, что 98,1% населения России смогут смотреть 20 бесплатных каналов. Остальные абоненты живут в отдаленных труднодоступных местах, и для них доступ к цифровому ТВ обеспечивается спутниковым вещанием.

8 февраля 2010 года Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) начала тестовую трансляцию цифрового ТВ с новой станции в московском районе Останкино.

График перехода на цифровое ТВ в России

15 ноября 2018 года правительство РФ одобрило предложения Минкомсвязи о графике перехода на цифровое ТВ. Пилотное отключение аналогового сигнала началось 3 декабря 2018 года с Тверской области.

11 февраля 2019 года аналоговый сигнал был отключен в семи регионах: Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, а также в Чеченской Республике. 15 апреля 2019 года аналоговый сигнал отключили в 20 субъектах Федерации, в том числе в Москве и Московской области. Первоначально завершить переход на цифровое вещание планировалось 3 июня, однако 13 мая было решено отложить отключение аналогового сигнала в 21 регионе до 14 октября. В результате 3 июня переход был осуществлен в 36 субъектах.

Современные телевизоры с поддержкой стандарта DVB или DVB-T2 могут получать цифровой телесигнал напрямую с дециметровой или всеволновой антенны. Для более старых телевизоров требуется цифровая приставка. Пользователей, подлежащих отключению аналоговых каналов, предупреждали об изменениях буквой "А" на экране. Малоимущие граждане на муниципальном уровне получали субсидию на приобретение приставок.

В крупных городах в большинстве многоквартирных домов абоненты принимали цифровое кабельное телевидение по домовой антенне и до 2018 года, они изменений не почувствовали.

Мультиплексы

24 июня 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев утвердил список федеральных каналов, включенных в первый мультиплекс. В настоящее время в него входят Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия - Культура", "Россия-24", "Карусель", "Общественное телевидение России" и ТВЦ. В 2013 году был запущен второй мультиплекс ("РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ"). Оба мультиплекса обязательны для бесплатного приема в России в сетях цифрового вещания.

Предполагается, что по мере отключения аналогового телевещания на его частотах будет запущен третий мультиплекс. Планируется, что в него войдут региональные каналы.

Мировой опыт по переходу на цифровое телевидение

В настоящее время, по данным Международного союза электросвязи (октябрь 2019 года), переход на цифровое телевидение завершен в 74 странах мира, включая Россию, еще 62 государства находятся в процессе перевода на этот формат. Практически все страны оказывали поддержку гражданам в приобретении оборудования, прежде всего - социально незащищенным слоям населения.

Первой страной, начавшей переход на цифровой сигнал, является Великобритания. Он стал доступен в ноябре 1998 года в качестве абонентского сервиса под названием ONdigital. 24 октября 2012 года вещание полностью перешло на цифровой формат (более 100 каналов).

США в 1996 году приняли Закон о телекоммуникациях, в котором содержалось положение о выдаче лицензий для начала цифрового телевизионного вещания. Дата перехода неоднократно откладывалась. Трансляция аналогового сигнала была прекращена только 12 июня 2009 года.

Во Франции подготовка к переходу на цифровое телевидение началась в 1996 году. Постепенное отключение аналогового сигнала началось 31 марта 2005 года, полностью его вещание прекратилось 30 ноября 2011 года. В общей сложности во Франции семь цифровых мультиплексов. Зрителям предлагается более 30 каналов.

Чехия начала постепенный переход на цифровой сигнал в 2000 году, а завершила аналоговое вещание 30 ноября 2011 года. Сегодня гражданам доступно 14 цифровых каналов через пять мультиплексов.

Австралия начала переход к цифровому телевидению в 2001 году, в 2013 году этот процесс завершился.

В Польше тестовое цифровое вещание было проведено 9 ноября 2001 года, однако процесс перехода начался только в 2012 году. Он проводился в семь этапов, каждый из которых предусматривал отключение передатчиков аналогового телевидения в разных регионах. Аналоговое вещание прекратилось 23 июля 2013 года. Поляки получили доступ к двум десяткам каналов, транслируемых через три цифровых мультиплекса.

В Германии процесс перевода начался в 2002 году, в апреле 2012 года он был завершен.

В Италии переход на цифровое телевидение начался в 2004 году, а завершился в июле 2012 года. На данный момент действует шесть национальных мультиплексов, на которых в свободном доступе находится 27 каналов, а также четыре пакета платного ТВ.

Мексика первой в Латинской Америке начала переход на цифровой формат. Программа была запущена в 2004 году и завершена в 2015 году.

В Бразилии перевод телевидения на цифровой формат был начат в 2007 году, завершение ожидается в 2023 году.

В Болгарии внедрение цифрового сигнала стартовало в 2008 году. Регулярная трансляция началась 1 марта 2013 года (параллельно с продолжением аналогового вещания). 30 сентября аналоговый сигнал был отключен. Гражданам доступно более 20 каналов, которые транслируются через четыре мультиплекса (один из них отдельно для Софии).

В Аргентине программа по замене аналогового сигнала на цифровой была запущена в 2010 году. Ожидается, что она будет реализована в 2019 году.

В Китае переход на цифровые технологии вещания начался в 1990-х годах. Ожидалось, что процесс завершится в 2015 году. Однако в ходе его реализации было выявлено множество проблем. Наземный беспроводной сигнал заменит аналоговый только после того, когда цифровой уровень покрытия будет равен существующему аналоговому. Ожидается, что это произойдет к 2020 году.