МГИМО. История создания и преподаватели

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября 2019 года исполняется 75 лет со дня основания Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России (МГИМО МИД РФ), одного из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля.

История создания

Постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР от 31 августа 1943 года в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова был создан факультет международных отношений по подготовке кадров для Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) и Народного комиссариата внешней торговли (НКВТ) СССР. 1 сентября на первый курс было зачислено 200 студентов, в том числе для НКИД - 100 человек. Деканом факультета был назначен доктор экономических наук профессор Иван Удальцов (ректор МГУ в 1928-1930 годах).

14 октября 1944 года решением СНК СССР факультет международных отношений МГУ был преобразован в самостоятельный институт. Эта дата считается днем основания современного МГИМО МИД РФ.

Первым ректором Московского государственного института международных отношений НКИД СССР (впоследствии МГИМО МИД СССР) стал Иван Удальцов. Среди первых преподавателей вуза были ученые: Всеволод Дурденевский, Алексей Ефимов, Сергей Крылов, Евгений Тарле и др.

В октябре 1944 года на первый курс института были зачислены 250 абитуриентов. Первоначально в МГИМО НКИД СССР действовало три факультета: международный, экономический и международно-правовой (закрыт в 1953 году, восстановлен в 1969 году). Первый выпуск института состоялся в 1948 году, в него вошли те, кто был принят еще на факультет международных отношений МГУ.

С 1946 года вуз начал прием учащихся из зарубежных стран. В 1954 году, когда в структуру МГИМО вошел один из старейших российских вузов - Московский институт востоковедения, было открыто восточное отделение. В 1958 году к МГИМО был присоединен Институт внешней торговли Министерства внешней торговли СССР.

В 1968 году в структуре вуза был образован факультет международной журналистики (с 1988 по 2001 год - факультет международной информации). В 1992 году открылся факультет международного бизнеса и делового администрирования, в 1998 году - политологии.

Первоначально МГИМО располагался в Кропоткинском переулке. В 1972 году началось строительство нового комплекса института на проспекте Вернадского, куда институт окончательно переехал к 1985 году.

В 1994 году МГИМО был присвоен статус университета.

В 2012 году университет получил право самостоятельно определять образовательные стандарты и в 2014 году перешел на подготовку студентов по собственным стандартам. В июле 2013 году получил международную аккредитацию всех образовательных программ по трем уровням образования (бакалавр, специалист, магистр), став первым вузом в России, реализовавшим такой проект.

С февраля 2018 года МГИМО перешел на систему самостоятельного присуждения учебных степеней (кандидата и доктора наук).

Современное состояние

МГИМО является федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования (ФГАОУ ВО). Учредитель - Министерство иностранных дел РФ.

С 1992 года пост ректора вуза занимает чрезвычайный и полномочный посол, академик РАН Анатолий Торкунов (выпускник МГИМО).

Наблюдательный и попечительский советы возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Университет реализует образовательные программы высшего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования. МГИМО готовит специалистов по 14 направлениям бакалавриата, 15 - магистратуры, семи - МВА. Обучение аспирантов ведется по 25 научным специальностям. Форма обучения - очная, очно-заочная, продолжительность - от одного года до шести лет. При поступлении нет возрастного ценза и ограничений по полу и гражданству. Студентам-бюджетникам выплачивается стипендия. В зависимости от факультета стоимость обучения составляет от 430 тыс. рублей до 540 тыс. рублей в год.

В настоящее время в структуру вуза входят 10 факультетов (международных отношений, международно-правовой, международных экономических отношений, международной журналистики, международного бизнеса и делового администрирования, прикладной экономики и коммерции, управления и политики, лингвистики и межкультурной коммуникации, финансовой экономики, довузовской подготовки) и три института (Международный институт энергетической политики и дипломатии, Европейский учебный институт, Институт международных отношений и управления), 76 кафедр, в том числе 17 корпоративных (базовых) кафедр в сотрудничестве с госкорпорацией Ростех, компаниями "Роснефть", "Транснефть", "Норильский никель", РЖД, "Россети", Газпромбанком, Минсельхозом РФ, Федеральной антимонопольной службой, "Деловой Россией" и др.

Кроме того, в состав МГИМО входят Школа бизнеса и международных компетенций, колледж и Горчаковский лицей, научная библиотека (более 740 тыс. единиц хранения на 55 иностранных языках). Университет имеет собственное издательство, выпускает 12 научных журналов.

Действуют два филиала: в городе Одинцово Московской области и в Ташкенте (Узбекистан). До конца 2019 года планируется открыть филиал МГИМО в Баку (Азербайджан).

В структуре университета работают 16 научно-исследовательских центров, часть которых объединена в Институт международных исследований, а также специализированные центры: Центр АСЕАН, Центр цифровой экономики и финансовых инноваций, Центр военно-политических исследований и др.

МГИМО имеет свой гимн, автором которого является выпускник факультета международных отношений Сергей Лавров, ныне возглавляющий МИД России.

Преподаватели

В разные годы в университете работали такие известные ученые, как Лев Иванов, Владимир Трухановский, Сергей Тихвинский, Николай Иноземцев, Юрий (Георгий) Францев, Евгений Примаков и др.

В настоящее время в МГИМО работают 1 тыс. 245 преподавателей. Среди них восемь академиков и членов-корреспондентов РАН, 646 кандидатов и 204 доктора наук.

Ряд иностранных ученых, государственных и общественных деятелей зарубежных стран являются почетными докторами МГИМО. Этого звания удостоены 66 иностранных граждан (на 2019 год), среди них президент Франции (1995-2007) Жак Ширак, президент Израиля (2007-2014) Шимон Перес, президент Палестины Махмуд Аббас и др.

Студенты, выпускники

В 2018/2019 учебном году в МГИМО обучались 9 тыс. 632 студента и аспиранта, в том числе 1 тыс. 435 иностранцев. Более 1 тыс. слушателей - по программам дополнительного образования.

За прошедшие годы университет выпустил более 50 тыс. специалистов. Выпускники вуза работают в дипломатической сфере, в правительственных структурах, парламенте, местных органах власти, банках, средствах массовой информации и др.

В 1991 году была образована Ассоциация выпускников МГИМО, которая объединяет более 12 тыс. человек. Кроме того, создано 25 зарубежных ассоциаций выпускников, они действуют Австрии, Азербайджане, Армении, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Испании, Казахстане, КНР, Кубе, Киргизии, Лаосе, Молдавии, Монголии, Польше, Словакии, США, Турции, Чехии, Финляндии, Франции, Швейцарии и др. странах.

Сотрудничество

С 2001 года совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина и МИД РФ реализуется программа преддипломной практики студентов в дипломатических заграничных учреждениях.

МГИМО имеет свыше 200 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами из 57 стран - университетами, дипакадемиями, институтами, научно-исследовательскими центрами. В 2018/2019 учебном году действовали соглашения по обмену с университетами-партнерами из 54 стран.

МГИМО является членом ведущих международных и европейских научно-образовательных ассоциаций, среди них Ассоциация международных исследований (ISA), Всемирный комитет по международным исследованиям (WISC), Европейская ассоциация университетов, Европейский консорциум политических исследований (ECPR), Ассоциация профессиональных школ международных исследований (APSIA), Международная федерация по изучению Латинской Америки и Карибского бассейна (FIEALC) и др.

Сайт МГИМО МИД РФ - mgimo.ru.