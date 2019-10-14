Известные выпускники МГИМО

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября 2019 года исполняется 75 лет со дня основания Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ, одного из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля. ТАСС подготовил материал об известных выпускниках МГИМО.

Главы иностранных государств и международных организаций

Ильхам Алиев (выпускник 1982 года), президент Азербайджана (с 2003 года).

Ирина Бокова (1976), гендиректор ЮНЕСКО (2009-2017).

Петр Младенов (1963), первый президент Болгарии (занимал пост в апреле - июле 1990 года).

Касым-Жомарт Токаев (1975), президент Казахстана (с 2019 года).

Высокопоставленные российские чиновники

Александр Авдеев (1968), министр культуры РФ (2008-2012), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ватикане и представитель России при Мальтийском Ордене (с 2013 года).

Антон Вайно (1996), руководитель администрации президента РФ (с 2016 года).

Кирсан Илюмжинов (1989), президент (1993-2005), глава Республики Калмыкия (2005-2010), президент Международной шахматной федерации (1995-2018).

Андрей Козырев (1974), министр иностранных дел РФ (1990-1996).

Владимир Мединский (1992), министр культуры РФ (с 2012 года).

Сергей Кравцов (2000), руководитель Рособрнадзора (с 2013 года).

Василий Орлов (2002), губернатор Амурской области (с 2018 года).

Сергей Приходько (1980), помощник президента РФ (2004-2012), первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ (с 2018 года).

Юрий Ушаков (1970), помощник президента РФ (с 2012 года).

Борис Титов (1983), уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей (с 2012 года).

Сенаторы

Константин Косачев (1984), руководитель Россострудничества (2012-2014), председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам (с 2014 года).

Алексей Пушков (1976), член Совета Федерации РФ (с 2016 года).

Известные дипломаты

Геннадий Гатилов (1972), заместитель министра иностранных дел РФ (2011-2018), постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария (с 2018 года).

Сергей Лавров (1972), постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке (1994-2004), министр иностранных дел РФ (с 2004 года).

Алексей Мешков (1981), заместитель министра иностранных дел РФ (2001-2004, 2012-2017), посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако (с 2017 года).

Зограб Мнацаканян (1990), министр иностранных дел Армении (с 2018 года).

Василий Небензя (1983), заместитель министра иностранных дел РФ (2013-2017), постоянный представитель РФ при ООН (с 2017 года).

Сергей Рябков (1982), заместитель министра иностранных дел РФ (с 2008 года).

Владимир Титов, заместитель (2005-2013), первый заместитель (с 2013 года) министра иностранных дел РФ.

Виталий Чуркин (1974), постоянный представитель РФ при ООН, представитель РФ в Совете Безопасности ООН (2006-2017).

Владимир Чижов (1976), постоянный представитель РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Бельгия (с 2005 года).

Ученые

Георгий Арбатов (1973), академик РАН, основатель и первый директор Института США и Канады РАН (1967-1995).

Алексей Васильев (1962), академик РАН, директор (1992-2016), почетный президент Института Африки РАН.

Виталий Журкин (1951), академик РАН, директор (1987-1999), почетный президент Института Европы РАН.

Николай Иноземцев (1949), академик АН СССР, директор Института мировой экономики и международных отношений (1966-1982).

Сергей Рогов (1971), директор (1995-2015), научный руководитель (с 2015 года) Института США и Канады РАН.

Журналисты

Артем Боровик (1982), журналист.

Сергей Брилев (1995), телеведущий.

Владимир Легойда (1996), врио руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси (с 2019 года).

Александр Любимов (1986), телеведущий, президент телекомпании "ВИDigital" (c 2014 года).

Сергей Михайлов (1993), генеральный директор ТАСС (с 2012 года).

Ксения Собчак (2004), телеведущая и общественный деятель.

Предприниматели

Александр Лебедев (1982), председатель совета директоров АО "Национальный резервный банк" (с 2010 года).

Владимир Потанин (1983), президент компании "Интеррос" (с 1998 года).

Алишер Усманов (1976), основной акционер USM Holdings (с 2012 года).

Музыканты