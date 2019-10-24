Случаи лишения неприкосновенности депутатов Госдумы

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 октября 2019 года Государственная дума РФ приняла постановление о согласии на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко (фракция "Единая Россия"). За проголосовали 329 парламентариев, трое выступили против и один воздержался. В конце июня 2019 года Герасименко попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве, в котором пострадал мотоциклист. В отношении парламентария было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП ("Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести"). По словам председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршбы, Герасименко, если судом его вина будет доказана, грозит штраф на сумму 10 тыс. рублей или лишение водительских прав. ТАСС подготовил справку о случаях снятия иммунитета с депутатов Госдумы РФ.

Процедура лишения депутатов неприкосновенности

Согласно ст. 98 Конституции РФ, а также ст. 19 федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 8 мая 1994 года, депутаты Госдумы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, задержаны или арестованы, подвергнуты обыску и личному досмотру (кроме случаев задержания на месте преступления). Неприкосновенность распространяется на занимаемые парламентариями жилые и служебные помещения, личные и служебные транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы, багаж, на их переписку.

В случае возбуждения в отношении депутатов уголовного дела или дела об административном правонарушении, которое влечет административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, орган дознания или следователь в трехдневный срок сообщает об этом генпрокурору РФ. Генеральный прокурор в недельный срок обязан внести в нижнюю палату парламента представление о снятии с депутата иммунитета. Без согласия Думы дело не может быть передано в суд.

Вопрос о лишении неприкосновенности решается на заседании Госдумы. В ходе него выступают представитель комиссии по вопросам депутатской этики, генпрокурор РФ и сам депутат, в отношении которого внесено соответствующее постановление. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство парламентариев.

Случаи лишения неприкосновенности депутатов Госдумы

Государственная дума за время своей работы десять раз принимала постановления о снятии с депутатов иммунитета (без учета решения от 24 октября 2019 года). Первая попытка лишения неприкосновенности была предпринята Госдумой I созыва в апреле 1995 года. По представлению генпрокурора РФ парламентарии голосовали за снятие иммунитета с независимого депутата Сергея Мавроди, создателя компании "МММ", обвинявшегося в финансовых махинациях. Однако тогда для принятия постановления не хватило 17 голосов (283 при необходимом минимуме 300).

Надиршах Хачилаев (1998)

18 сентября 1998 года Госдума II созыва лишила депутатской неприкосновенности независимого депутата Надиршаха Хачилаева. Соответствующий запрос направила в Думу Генпрокуратура РФ, обвинив депутата и его брата Магомеда в организации массовых беспорядков и вооруженном захвате Дома правительства в Махачкале в мае 1998 года. В октябре 1999 года Хачилаев был арестован. 13 июня 2000 года Верховный суд Дагестана вынес приговор: в связи с отказом прокурора от главного пункта обвинения (организация массовых беспорядков) Хачилаев был признан виновным только в незаконном хранении оружия. Его приговорили к полутора годам лишения свободы и освободили из-под стражи в связи с амнистией в честь 55-летия Победы. 11 августа 2003 года Хачилаев был застрелен в Махачкале.

Владимир Головлев (2001)

1 ноября 2001 года решением Госдумы III созыва был лишен депутатской неприкосновенности сопредседатель партии "Либеральная Россия", заместитель председателя думского комитета по бюджету Владимир Головлев (фракция "Союз правых сил"). При этом нижняя палата дала согласие генпрокурору на расследование уголовного дела в отношении депутата, возбужденного по ст. 147 УК РСФСР ("Мошенничество"), но отказала в разрешении на его арест. Головлев обвинялся в злоупотреблении служебным положением во время работы на посту председателя комитета по управлению госимуществом администрации Челябинской области в 1991-1992 годах и хищении 22 млрд неденоминированных рублей при продаже пакета акций Магнитогорского металлургического комбината. 21 августа 2002 года Головлев был застрелен в Москве, дело в отношении него закрыто.

Ашот Егиазарян (2010)

3 октября 2010 года Госдума V созыва дала согласие генпрокурору РФ на лишение неприкосновенности депутата из фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. В отношении него в 2010 и 2012 годах были возбуждены три уголовных дела по обвинению в мошенничестве в крупном размере (присвоение акций и наличных средств на общую сумму свыше 7 млрд рублей). 31 января 2011 года Басманный суд столицы заочно выдал санкцию на арест Егиазаряна, который находится на территории США и объявлен в федеральный и международный розыск. 9 марта 2011 года Госдума дала согласие на его арест. В сентябре 2013 года Минюст США отказал Генпрократуре РФ в выдаче Егиазаряна. 31 мая 2018 года Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил экс-депутата к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей.

Владимир Бессонов (2012)

6 июля 2012 года Госдума VI созыва дала генпрокурору согласие на лишение неприкосновенности Владимира Бессонова (фракция КПРФ). Он был обвинен в применении насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов во время несанкционированного митинга в Ростове-на-Дону 2 декабря 2011 года (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Владимир Бессонов расценил ситуацию как "политический заказ" и дважды - в 2013 и 2014 годах - пытался обжаловать решение о снятии иммунитета в Верховном суде, однако его обращения были отклонены. 28 января 2015 года Госдума дала согласие на передачу уголовного дела в отношении Бессонова в суд. Сам бывший парламентарий на суде не присутствовал, он находится за пределами РФ. 12 сентября 2018 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил Владимира Бессонова к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Экс-депутат объявлен в федеральный розыск.

Константин Ширшов (2013)

13 февраля 2013 года Госдума VI созыва лишила Константина Ширшова (фракция КПРФ) парламентской неприкосновенности и согласилась на привлечение его к уголовной ответственности, удовлетворив запрос генпрокурора РФ. 19 апреля 2013 года ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. По данным следствия, вместе с соучастниками Ширшов требовал от предпринимателя Александра Чернякова €7,5 млн за содействие в получении депутатского мандата. Сам Ширшов обвинения отверг, однако согласился сложить полномочия депутата. 22 ноября 2013 года Госдума поддержала представление Генпрокуратуры о передаче уголовного дела в суд. 26 мая 2014 года депутат был приговорен Мосгорсудом к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Приговор вступил в силу 15 апреля 2015 года. С этого дня депутатские полномочия Ширшова были прекращены (постановление Госдумы от 22 мая 2015 года). В январе 2017 года экс-депутат был освобожден из мест лишения свободы досрочно.

Олег Михеев (2013)

19 февраля 2013 года Госдума VI созыва дала согласие Генпрокуратуре РФ на лишение неприкосновенности Олега Михеева ("Справедливая Россия") для возбуждения уголовного дела. По версии следствия, Михеев был причастен к неправомерному завладению 14 объектами недвижимости Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 млн рублей и покушению на хищение 2,1 млрд рублей. Промсвязьбанка. В январе 2017 года дело в отношении Михеева было направлено в суд. Депутат свою вину не признал. 25 апреля 2017 года Советский районный суд Волгограда вынес постановление о заочном аресте Олега Михеева, он был объявлен в федеральный розыск. 30 августа 2019 года Басманный суд Москвы вынес в отношении Михеева еще одно заочное решение об аресте, экс-депутат был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Алексей Митрофанов (2014)

10 июня 2014 года Госдума VI созыва лишила неприкосновенности главу комитета по информполитике Алексея Митрофанова ("Справедливая Россия") и дала согласие генпрокурору РФ на привлечение депутата в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупных размерах в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующее представление генпрокурора поступило в Госдуму 20 мая 2014 года. Запрос был связан с уголовным делом о вымогательстве $200 тыс. у бывшего соучредителя компании "Арктур-Строй" Вячеслава Жарова. О завершении расследования в отношении Алексея Митрофанова, который покинул пределы РФ, не сообщалось.

Николай Паршин (2014)

4 июля 2014 года был лишен неприкосновенности депутат VI созыва от фракции КПРФ Николай Паршин. Госдума дала согласие генпрокурору РФ на привлечение депутата в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах. Соответствующее представление генпрокурора поступило в Госдуму 1 июля. Николай Паршин подпал под подозрение в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного в апреле 2014 года в отношении чиновников Волгоградской области, обвиняемых в махинациях с землей. Сумма ущерба для областного бюджета составила 25 млн рублей. 26 августа 2015 года Паршин был объявлен в федеральный розыск. 26 апреля 2017 года Волжский городской суд (Волгоградская область) вынес решение о заочном заключении экс-депутата под стражу.

Илья Пономарев (2015)

7 апреля 2015 года Госдума VI созыва лишила неприкосновенности Илью Пономарева (фракция "Справедливая Россия") по запросу Генпрокуратуры. Депутат стал фигурантом уголовного дела о пособничестве в растрате 22 млн рублей из средств фонда "Сколково". В 2013 году Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с депутата 2,7 млн рублей по иску главы фонда Виктора Вексельберга, однако Пономарев не исполнил предписание суда. 17 июля 2015 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте депутата, который покинул пределы РФ. 16 октября 2015 года Госдума дала согласие органам следствия на его арест, а 10 июня 2016 года лишила Пономарева мандата за неисполнение им депутатских обязанностей.

Вадим Белоусов (2018)

6 декабря 2018 года Государственная дума VII созыва дала согласие Генпрокуратуре РФ на лишение неприкосновенности депутата фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова. Вопрос о депутатском иммунитете впервые за 25 лет работы Государственной думы обсуждался в закрытом от прессы режиме. Представление Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности Белоусова и привлечения его к уголовной ответственности поступило в Госдуму 19 июня 2018 года. Депутат подозревается в преступлениях финансового характера. Дело в отношении него связано с расследованием уголовного дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции. В период капитального ремонта дорог в регионе в 2011-2014 годах Юревич получил от предпринимателей области за свое покровительство не менее 3,4 млрд рублей. Часть средств, как считает следствие, могла выводиться через подконтрольное в то время Белоусову ЗАО "Южуралавтобан".