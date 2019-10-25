Случаи убийства российскими военнослужащими сослуживцев

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 октября 2019 года в Минобороны сообщили, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате восемь человек погибли, двое ранены. Открывший огонь солдат задержан. По предварительным данным, причиной стрельбы стал нервный срыв, вызванный "личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы".

ТАСС составил хронологию случаев убийства российскими военнослужащими сразу нескольких сослуживцев, когда жертвами становились не менее трех человек. За последние десять лет зафиксировано три таких инцидента (без учета ЧП 25 октября 2019 года).

12 апреля 2009 года на сторожевой заставе близ селения Борзой Шатойского района Чечни военнослужащий-контрактник расстрелял из автомата командира взвода и двух сослуживцев. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. Информация о суде над ним в СМИ не публиковалась.

26 августа 2015 года в Минобороны РФ сообщили, что в полевом лагере в Костромской области 18-летний военнослужащий срочной службы (по данным СМИ - ефрейтор Павел Бахтин) открыл огонь из автомата в караульном помещении. В результате погибли офицер и двое ефрейторов, сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Еще двое военнослужащих получили ранения, один из них позднее скончался в больнице. Сообщалось, что на преступление Павла Бахтина могли толкнуть "личные мотивы".

29 сентября 2017 года на военном полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий открыл огонь из автомата в направлении группы сослуживцев, ожидавших выход на огневой рубеж. В результате смертельные ранения получили офицер и двое солдат, еще два человека были ранены. Стрелявший скрылся с места происшествия с оружием. Пресс-служба главы города Белогорск сообщила, что нападавшим был ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана 1994 года рождения. В ночь на 30 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделение антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа обнаружило стрелка, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит.