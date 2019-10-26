17 лет теракту на Дубровке. Как развивались события

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 лет назад, 26 октября 2002 года, спецслужбы РФ провели вынужденную операцию по освобождению заложников, захваченных в здании Театрального центра на Дубровке в Москве группой вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. В результате теракта погибли 130 заложников. Все боевики были уничтожены. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о теракте.

Захват заложников и требования террористов

23 октября 2002 года в Москве группа из 40 вооруженных боевиков захватила заложников в здании Театрального центра на Дубровке (бывший Дворец культуры Первого государственного подшипникового завода). В момент захвата в здании шел второй акт мюзикла "Норд-Ост". В заложниках оказались 912 человек - зрители спектакля, артисты и работники Театрального центра, в том числе около 100 детей школьного возраста.

Главарь террористической группы Мовсар Бараев потребовал от российских властей прекратить контртеррористическую операцию федеральных войск в Чечне. Боевики заминировали зрительный зал и разместили среди зрителей женщин-смертниц с "поясами шахидов".

Переговоры

Более двух суток переговоры с террористами вели политики, депутаты, общественные деятели, представители Международного комитета Красного Креста и др. 24 октября боевики пропустили в здание Театрального центра депутатов Госдумы РФ Асламбека Аслаханова и Иосифа Кобзона, а также съемочную группу российской телекомпании НТВ и британского журналиста Марка Франкетти (Mark Franchetti). Позднее в тот же день в здание смог зайти руководитель отделения неотложной хирургии и травмы Центра медицины катастроф Леонид Рошаль, который передал заложникам медицинские препараты и оказал им первую помощь.

В период 23-25 октября около 60 человек были выведены из здания переговорщиками или смогли убежать самостоятельно. Остальные заложники все это время находились без воды и пищи.

Штурм театрального центра

Рано утром 26 октября 2002 года у Театрального центра прозвучали выстрелы. В связи с угрозой взрыва здания и гибели людей президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о немедленном начале спецоперации по освобождению заложников силами спецподразделений ФСБ России. Штурм, в ходе которого спецслужбами был применен газ, продолжался около 40 минут.

В результате теракта погибли 130 заложников. Из них пятеро были застрелены боевиками до начала штурма, остальные погибли во время проведения спецоперации, а также скончались в больницах из-за кислородного голодания, обезвоживания и дыхательных расстройств, вызванных "воздействием неидентифицированного газообразного химического вещества" (по данным следствия, газ не был непосредственной причиной гибели заложников). Среди погибших были десять детей, в т. ч. двое 13-летних артистов - Кристина Курбатова и Арсений Куриленко, которые играли главных героев спектакля в детстве. Выжили 782 заложника, из них более 700 получили ранения различной степени тяжести.

В ходе спецоперации все находившиеся в здании боевики - 21 мужчина (включая Мовсара Бараева) и 19 женщин - были уничтожены. Взрывотехники изъяли 15 автоматов, пистолеты, гранатомет, 25 "поясов смертников" и два мощных взрывных устройства, в каждом из которых было по 40 кг взрывчатки. Зданию Театрального центра был причинен ущерб на сумму около 60,7 млн руб.

Траур и увековечение памяти

28 октября 2002 года в России был объявлен днем траура по погибшим на Дубровке.

23 октября 2003 года перед зданием Театрального центра открыт монумент - гранитный камень с надписью "В память о жертвах терроризма" и стела из белого гранита высотой 7 м, увенчанная тремя бронзовыми журавлями (авторы памятника - скульптор Александр Белашов и архитектор Илья Былинкин). В феврале 2012 года на Дубровке была освящена временная деревянная православная часовня в честь Иверской иконы Божией Матери. Рядом с ней в 2011-2015 годах построен каменный храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Уголовное дело, судебные решения

Уголовное дело по факту захвата Театрального центра на Дубровке было возбуждено прокуратурой Москвы 23 октября 2002 года по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 и части 3 статьи 206 УК РФ ("покушение на терроризм" и "захват заложников"). По данным прокуратуры, организаторами теракта были лидеры чеченских бандформирований Шамиль Басаев, Хасан Закаев и Герихан Дудаев. В отношении захватчиков центра дело было прекращено в связи с их смертью. В 2003-2006 годах приговоры были вынесены в отношении еще шести лиц.

20 июня 2003 года Мосгорсуд приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Заурбека Талхигова, признанного виновным в пособничестве терроризму и захвату заложников в Театральном центре на Дубровке.

12 февраля 2004 года Лефортовский районный суд Москвы признал инспектора паспортного стола ОВД "Нижегородский" майора милиции Игоря Алямкина виновным в незаконной регистрации в Москве одной из террористок - Луизы Бакуевой. Суд приговорил его к 7 годам заключения в колонии общего режима, лишив права занимать должности на госслужбе и в органах внутренних дел сроком на 3 года.

27 апреля 2004 года Мосгорсуд приговорил к различным срокам заключения еще четырех фигурантов: Алихана Межиева - к 22 годам лишения свободы, его брата Ахъяда - к 18 годам заключения, Аслана Мурдалова - к 20 годам колонии строгого режима и Хампаша Собралиева - к 15 годам. Все они были признаны виновными в подрыве автомобиля у ресторана быстрого питания "Макдоналдс" на юго-западе Москвы за несколько дней до захвата Театрального центра (погиб один человек, восемь человек получили ранения), а также в пособничестве терроризму и захвате заложников на Дубровке.

26 июля 2006 года в пособничестве при захвате заложников и за участие в подготовке теракта у McDonald’s Мосгорсуд признал виновным Асланбека Хасханова и приговорил его к 22 годам лишения свободы.

Ввиду того, что предполагаемые организаторы теракта Хасан Закаев и Герихан Дудаев не были пойманы (Шамиль Басаев был ликвидирован в 2006 году), следствие неоднократно продлевалось. В июне 2007 года оно было приостановлено в связи с неустановлением местонахождения Закаева и Дудаева. Их розыском занималось управление уголовного розыска ГУВД Москвы.

Арест Хасана Закаева, возобновление следствия, суд

В декабре 2014 году официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин сообщил, что Главное следственное управление СК РФ по г. Москве возобновило расследование уголовного дела о захвате заложников на Дубровке. Основанием стало задержание одного из предполагаемых организаторов теракта - Хасана Закаева. 18 августа 2014 года при попытке въехать в Крым из Украины по поддельному паспорту он был задержан и заключен под стражу. 24 июля 2015 года СК РФ сообщил, что расследование уголовного дела в отношении Закаева завершено.

По данным следствия, Хасан Закаев вместе с Шамилем Басаевым и Гериханом Дудаевым являлся одним из соорганизаторов теракта на Дубровке. Он отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки, "поясов шахидов", а также распределял доставленный в столицу груз по заранее снятым в аренду террористами квартирам и домам. Закаев обвинялся по части 1 статьи 30, статье 205 ("приготовление к террористическому акту"), части 2 статьи 105 ("покушение на убийство, совершенное группой лиц"), части 2 статьи 210 ("участие в преступном сообществе") и части 3 статьи 222 ("незаконный оборот оружия и взрывчатки") УК РФ.

В отношении другого организатора теракта, Герихана Дудаева, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он объявлен в международный розыск.

2 ноября 2016 года Московский окружной военный суд (МОВС) начал слушание дела в отношении Хасана Закаева. Впервые за историю судебных процессов по делу о теракте на Дубровке в рамках рассмотрения уголовного дела пострадавшая сторона приняла участие в заседаниях и заявила гражданские иски о возмещении морального ущерба, общая сумма составила около 100 млн руб. 21 марта 2017 года судья МОВС Михаил Кудашкин приговорил Хасана Закаева к 19 годам колонии строго режима, признав его виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. С апелляционными жалобами в Верховный суд РФ обратились как подсудимый, который признал вину лишь частично, так и потерпевшие, которые настаивали на присуждении им компенсации и привлечении к ответственности всех лиц, которые, по их мнению, виновны в гибели людей. 29 августа 2017 года Верховный суд РФ смягчил приговор Закаеву до 18 лет 9 месяцев за счет переквалификации ряда обвинений. Приговор вступил в законную силу.

В марте 2018 года потерпевшие, принимавшие участие в процессе, обжаловали приговор Закаеву в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В своей жалобе они утверждали, что их права как потерпевших и гражданских истцов не были восстановлены, право на справедливое судебное разбирательство и справедливую компенсацию было нарушено, не установлены важнейшие факты и обстоятельства дела.

Другой иск потерпевших в ЕСПЧ

20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск пострадавших и родственников погибших при теракте на Дубровке, обязав российские власти выплатить в пользу 64 истцов в общей сложности около €1,24 млн - от €9 тыс. до 66 тыс. каждому. Кроме того, ЕСПЧ обязал Россию возместить заявителям судебные издержки на общую сумму около €30 тыс. и оплатить двум из них транспортные расходы - по €2 тыс. каждому. В октябре 2012 года адвокат Игорь Трунов, представлявший интересы пострадавших, сообщил, что большинство из них получили компенсации, которые им присудил ЕСПЧ.