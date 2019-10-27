Какие поводы "Победа" придумывала для повышения цен на билеты

ТАСС-ДОСЬЕ. С 28 октября 2019 года лоукостер "Победа" повысит стоимость тарифа своих авиабилетов с вылетом из-за границы в Россию на €5 в связи с судебным запретом на платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Ранее компания сообщала, что планирует повысить тариф на €25.

Как авиаперевозчик ранее повышал цены после резонансных скандалов или судебных разбирательств - в материале ТАСС.

Повышение цен на билеты - из-за споров о нормах провоза ручной клади

Практически с самого начала работы "Победы" в конце 2014 г. большие нарекания у ее пассажиров, а также авиационных регуляторов вызвали жесткие требования по провозу ручной клади и багажа. Из-за нечетких формулировок в действовавших до 2017 г. "Общих правилах воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" от 28 июня 2007 г., "Победа" разрешала провозить до 10 кг зарегистрированного багажа и вводила жесткие ограничения на размеры и вес ручной клади, например, запрещала провоз рюкзаков. На требования регуляторов отменить или ослабить ограничения в авиакомпании неоднократно заявляли, что это приведет к повышению стоимости билетов. 21 июля 2016 г., в ходе арбитражного разбирательства с Ространснадзором из-за размера ручной клади, "Победа" пригрозила, что в случае своего проигрыша будет вынуждена повысить минимальный тариф (999 руб.) в два раза, а все остальные билеты тоже подорожают на 1 тыс. руб. В итоге разбирательство завершилось принятием в 2017 г. новых правил провоза багажа и ручной клади. Их нормы "Победа" тоже пыталась оспорить в Верховном суде, но не смогла. В апреле 2019 г. Ространснадзор снял претензии к перевозчику. От тарифа в 999 руб. авиакомпания не отказалась и предлагала даже более дешевые промотарифы.

Доплата за пакеты из duty free - из-за дебоширов

12 июля 2016 г. "Победа" увеличила с 700 до 2000 руб. для внутренних вылетов и с 10 до 35 евро для международных вылетов доплату за провоз пакетов из магазинов беспошлинной торговли (duty free). По заявлениям авиакомпании сделано это было из-за того, что пассажиры стали больше возить такого рода ручной клади и увеличения числа пьяных дебоширов. В феврале 2019 г. "Победа" разрешила бесплатно провозить товары duty free, но только габаритами не более 10х10х5 см.

Повышение цен на билеты - из-за нападений на сотрудников

10 февраля 2017 г. опоздавший на регистрацию в аэропорту "Внуково" пассажир "Победы" избил сотрудника авиакомпании после того, как ему отказались вернуть деньги за билет. 16 февраля генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков объявил, что "Победа" будет вынуждена нанять сотрудников частных охранных предприятий для безопасности своих работников, из-за чего цены вырастут на 2%. О найме охранников и повышении тарифов не сообщалось.

Платная регистрация - из-за роста цен на авиатопливо

8 августа 2018 г. из-за повышения цен на авиакеросин "Победа" объявила, что вводит платную регистрацию на свои рейсы с вылетом из-за рубежа в размере 25 евро. По сообщению лоукостера, такая мера была принята, чтобы избежать всеобщего повышения цен на билеты. По данным авиакомпании, около 85% ее пассажиров, регистрировались самостоятельно онлайн. Практика платной регистрации в аэропорту распространена за рубежом, однако федеральные российские авиационные правила прямо требуют, чтобы регистрация всегда была включена в стоимость билетов. 21 декабря 2018 г. Московская межрегиональная транспортная прокуратура подала в суд на "Победу" с требованием отменить взимание платы за регистрацию. 8 октября 2019 г. Мосгорсуд удовлетворил жалобу прокуратуры, из-за чего авиакомпания с 28 октября повысит тарифы на вылет из зарубежных аэропортов на 5 евро.

Дорожание дополнительных услуг - из-за требований ФАС

В 2018 г. в ходе споров вокруг норм провоза багажа и ручной клади "Победа" ввела промотариф в 499 руб. на провоз 10 кг багажа. 29 августа Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки выявила, что при полете двух и более человек промотарифом мог воспользоваться только один пассажир, остальные должны были покупать 20 кг багажа за 1499 руб. ФАС решила, что это можно считать навязыванием пассажиру невыгодной цены и потребовали от "Победы" устранить нарушение антимонопольного законодательства. 3 сентября "Победа" подчинилась требованию ФАС, однако объявила, что стоимость провоза 10 кг багажа увеличится до 799 руб.