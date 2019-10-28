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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Как ликвидировали лидеров исламистских террористических организаций

27 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что глава ИГ Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийской провинции Идлиб
Рядом с местом проведения операции ВС США в сирийской провинции Идлиб, 27 октября 2019 года AP Photo/Ghaith Alsayed
Описание
Рядом с местом проведения операции ВС США в сирийской провинции Идлиб, 27 октября 2019 года
© AP Photo/Ghaith Alsayed

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что глава "Исламского государство" (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийской провинции Идлиб. ТАСС подготовил материал о случаях ликвидации лидеров исламистских террористических организаций.

Лидер "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Ираке Абу Мусаб аз-Заркави - один из самых разыскиваемых иракских террористов - был убит 7 июня 2006 года близ города Баакуба в северо-восточной провинции Ирака в результате авиаударов американскими истребителями F-16 по зданию, в котором он находился вместе с шестью помощниками.

Глава "Исламского государства Ирак" (в настоящее время - "Исламское государство") Абу Омар аль-Багдади и лидер "Аль-Каиды" в Ираке Абу Айюб аль-Масри были ликвидированы в апреле 2010 года недалеко от города Тикрит (провинция Салах-эд-Дин на севере Ирака). Ракетные удары были нанесены американо-иракскими силами по объектам, где находились террористы.

Глава ячейки "Аль-Каиды" в Афганистане Абу Хафс ан-Наджди был убит 13 апреля 2011 года в афганской провинции Кунар во время воздушных ударов сил НАТО по позициям боевиков.

Основатель и руководитель "Аль-Каиды" Усама бен Ладен был самым разыскиваемым террористом в мире. На нем лежит ответственность за многочисленные теракты, в том числе за атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. В СМИ его называли "террористом номер один". Местонахождение бен Ладена удалось вычислить благодаря методам электронной разведки. В ночь на 2 мая 2011 года он был убит выстрелом в голову во время штурма его дома спецназом ВМС США в городе Абботтабад на северо-западе Пакистана.

Один из ближайших соратников Усамы бен Ладена и его эмиссар в Иране Атия Абдель Рахман отвечал непосредственно за проведение террористических операций. Он был ликвидирован 22 августа 2011 года в северо-западной пакистанской провинции Вазиристан. Подробности операции не разглашались, однако американские СМИ предположили, что Рахман мог быть уничтожен в ходе воздушных атак беспилотников ЦРУ, которые выполняли в этот день "особое задание" в горном районе.

Идеологический лидер "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" Анвар аль-Авлаки, известный своей пропагандой терроризма в интернете, был нейтрализован 30 сентября 2011 года в провинции Абьян на юге Йемена в результате авиаударов американских беспилотников по его автомобилю.

Правая рука главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади - Абу Хаджир ас-Сурий - погиб 4 сентября 2014 года во время воздушного удара по позициям исламистов, нанесенного американской авиацией в городе Мосул (на севере Ирака).

"Министр финансов" ИГ Абдеррахман Мустафа аль-Кадули считался вторым человеком в иерархии организации и преемником Абу Бакра аль-Багдади. 25 марта 2016 года министр обороны США Эштон Картер заявил о ликвидации аль-Кадули в результате спецоперации армии США в Сирии. Изначально планировалось захватить террориста и отправить его в Ирак на допрос, однако в ходе перестрелки аль-Кадули был убит.

Избранный в 2015 году лидером исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) Ахтар Мансур был уничтожен 21 мая 2016 года. Ракетный удар был нанесен американским беспилотником по его автомобилю в приграничном районе между Афганистаном и Пакистаном.

"Военный министр" ИГ Абу Умар аш-Шишани (чеченец по происхождению, выходец из Панкисского ущелья на севере Грузии) в своих видеообращениях не раз обещал "освободить Чечню и Кавказ". По сообщениям террористов, он был убит 13 июля 2016 года во время боев к югу от Мосула. При этом Пентагон заявил, что Абу Умар мог быть ликвидирован в ходе американских авиаударов в окрестностях города 10 июля.

Один из заместителей главы ИГ Абу Лакман ас-Сури был ответственным за вербовку и переброску террористов-смертников в Ирак. Он был ликвидирован 19 апреля 2018 года в результате авиаударов иракских истребителей F-16 по командованию террористов в населенном пункте Дашиша (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии.

Сын террориста Усамы бен Ладена - Хамза - отвечал в "Аль-Каиде" за планирование и связи с различными террористическими группировками. 14 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что бен Ладен - младший был уничтожен в ходе контртеррористической операции США на границе Афганистана и Пакистана. Трамп отметил, что "потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные тактические действия группировки". Подробности спецоперации и даты ее проведения озвучены не были.

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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
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