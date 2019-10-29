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Биография нового гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

29 октября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии выбрал представителя Аргентины новым генеральным директором организации
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси EPA-EFE/FLORIAN WIESER
Описание
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© EPA-EFE/FLORIAN WIESER

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 октября 2019 года Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выбрал представителя Аргентины Рафаэля Гросси новым генеральным директором организации. ТАСС подготовил материал, содержащий биографические сведения о Рафаэле Гросси.

Рафаэль Мариано Гросси (1961 г. р., Буэнос-Айрес) окончил факультет политологии частного Аргентинского католического университета Санта-Мария-де-лос-Буэнос-Айрес и Институт дипломатической службы Аргентины (ISEN). Получил степень магистра и доктора истории и международной политики в Институте высших международных исследований Женевского университета (Швейцария).

В 1998-2001 годах представлял Аргентину в НАТО. В те же годы был начальником канцелярии в посольстве Аргентины в Бельгии и Люксембурге, возглавлял группу экспертов по вопросу международного регистра оружия при ООН.

В 2002-2007 годах возглавлял канцелярии генерального директора МАГАТЭ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В этом качестве несколько раз посещал Северную Корею, участвовал во встречах с представителями Ирана для достижения соглашения в ядерной области.

В 2007-2009 годах занимал должность специального советника по ядерным вопросам комитета по стратегическому планированию в Министерстве федерального планирования и инвестиций Аргентины, входил в государственную комиссию по космической деятельности (аргентинское космическое агентство).

В 2011-2013 годах был заместителем генерального директора МАГАТЭ.

В 2013 году назначен послом Аргентины в Австрии, постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене.

В 2015 году страны Латинской Америки и Карибского бассейна выдвигали Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ.

В 2016 году занял должность председателя Группы ядерных поставщиков (объединяет основных поставщиков и производителей ядерных материалов).

Гросси является автором многочисленных статей и книг, в их числе монографии "Предпоследний Альянс: процесс расширения НАТО и новая карта международной безопасности" (1999 год) и "Косово, границы гуманитарного интервенционизма" (2000 год).

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