Хронология пусков межконтинентальных баллистических ракет в России в 2019 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 октября 2019 года Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования "Булава" с головной атомной подлодки проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" в ходе плановых испытаний из акватории Белого моря. Во время пуска новейший стратегический ракетоносец находился в подводном положении, учебно-боевые блоки МБР штатно достигли полигона Кура на Камчатке. Пуск "Булавы" впервые был произведен с подлодки "Князь Владимир". Он стал девятым по счету пуском МБР в текущем году.

Хронология пусков

6 февраля с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) был проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР РС-24 "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки успешно прибыли в намеченный район на полигоне Кура (Камчатка). Целью пуска в Минобороны РФ назвали подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса. Задачи пуска были выполнены в полном объеме.

26 июля с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр (Астраханская область) был проведен учебный пуск МБР подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь". Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В военном ведомстве заявили, что задачи пуска были полностью выполнены.

24 августа было осуществлено сразу два пуска - с атомных подводных лодок. С атомного подводного ракетоносца "Тула" проекта 667БДРМ (шифр "Дельфин") запущена жидкостная МБР морского базирования Р-29РМ "Синева", а с атомного подводного ракетоносца "Юрий Долгорукий" проекта 955 (шифр "Борей") произведен пуск твердотопливной МБР Р-30 "Булава". Как сообщили в Минобороны, субмарины в этот момент находились в приполюсном районе Северного Ледовитого океана и в акватории Баренцева моря, соответственно. По данным военных, массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа (Архангельская область) и Кура. В ведомстве отметили, что этими стрельбами были подтверждены технические характеристики баллистических ракет, а также работоспособность всех систем ракетных комплексов на субмаринах.

30 сентября с Плесецка был произведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР "Тополь-М". Аналог боевой части ракеты достиг заданной точки на Камчатке, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

17 октября в рамках учений стратегических ядерных сил "Гром-2019" из подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на космодроме Плесецк был успешно выполнен пуск МБР по полигону Кура на Камчатке. Кроме того, проведен пуск баллистической ракеты "Синева" с подлодки К-18 "Карелия" из подводного положения. С атомной подлодки К-44 "Рязань" вместо запланированных двух был осуществлен один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону Чижа. Как сообщило Минобороны, второй пуск Р-29Р был отменен после оценки состояния ракеты перед стартом.

Планы Минобороны

30 мая 2019 года из тендерной документации на сайте госзакупок стало известно, что в 2019-2020 годах Минобороны намерено провести не менее девяти пусков межконтинентальных баллистических ракет:

два пуска тяжелой МБР "Сармат" (проходит испытания; поступление на вооружение ожидается в 2021 году);

три пуска МБР "Ярс";

четыре пуска МБР "Тополь".

Министерство обороны сообщало о проведении закрытого конкурса на закупку услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имущества других лиц при осуществлении космической деятельности для нужд ведомства. В документе, в частности, указывались суммы страхования ответственности при запуске МБР. Стоимость страховки за каждый пуск "Тополей" и "Ярсов" составляет более 295 тыс. рублей, за один старт "Сармата" - более 5,2 млн рублей.

В новость были внесены изменения (12:27 мск) — добавлена информация о пуске баллистической ракеты "Синева".