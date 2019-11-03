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История Дня народного единства

Праздник ежегодно отмечается в России 4 ноября с 2005 года
Описание
© Екатерина Якель/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.

Освобождение Москвы от польских интервентов

Освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году - ключевое событие в истории Смутного времени в России (1598-1613). В 1598 году, не оставив наследника, скончался царь Федор Иоаннович, последний самодержец из династии Рюриковичей. Ранее, в 1591 году, при невыясненных обстоятельствах погиб младший сын Ивана IV Грозного Дмитрий. В итоге трон занял боярин Борис Годунов, фактически руководивший русским правительством с середины 1580-х годов. Он стал первым царем в России, которого избрал Земский собор. Однако права Годунова на высшую власть в стране для знати не являлись легитимными и оспаривались представителями боярских родов.

В 1604 году с территории Польши в Россию вторглась армия интервентов под руководством Лжедмитрия I, выдававшего себя за спасшегося царевича Дмитрия. В 1605 году, после смерти Бориса Годунова, Лжедмитрий I захватил власть в стране. Спустя год он был убит в результате заговора под руководством князя Василия Шуйского, который впоследствии занял царский трон. В 1607 году в Россию из Польши вторглось войско нового самозванца, Лжедмитрия II. А в 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России прямую военную интервенцию. Значительная часть русского государства оказалась под контролем польско-литовских отрядов. В 1610 году власть в стране перешла к совету бояр во главе с князем Федором Мстиславским (этот период в русской истории известен как "семибоярщина"), который присягнул на верность польскому королевичу Владиславу. Москва оказалась оккупирована польскими войсками под руководством гетмана Станислава Жолкевского. В том же году север России (в том числе Новгород) был захвачен шведами.

Русское национально-освободительное движение возглавили жители городов Поволжья и севера европейской части страны. С призывом к сопротивлению иностранным захватчикам выступил патриарх Московский и всея Руси Гермоген. В октябре 1611 года в Нижнем Новгороде было создано народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и воеводой князем Дмитрием Пожарским. В августе 1612 года ополченцы разбили польские войска под стенами Москвы, а 4 ноября (22 октября по старому стилю) освободили Китай-город от поляков. Остатки польских войск сдались в Кремле 6 ноября. В 1613 году на Земском соборе в Московском Кремле был избран новый русский царь Михаил Федорович, первый из представителей династии Романовых. К 1618 году из России были изгнаны последние войска польских и шведских интервентов.

История праздника

В 1613 году в память об освобождении Москвы от поляков царь Михаил Федорович установил 22 октября по старому стилю церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери (с этим образом ополчение сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль). В 1649 году царь Алексей Михайлович подтвердил высокий статус праздника, постановив "празновать Пречистой Богородице, явлению чюдотворныя иконы Казанския, во всех городех, по вся годы". В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому" работы скульптора Ивана Мартоса. В России дату освобождения Москвы от интервентов официально отмечали до прихода к власти большевиков в 1917 году. Позднее, вплоть до 2005 года, день Казанской иконы Божией Матери был исключительно православным церковным праздником.

Учреждение праздника в России

В новейшей истории России День народного единства был учрежден как альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября (до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции).

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Эта инициатива была поддержана думским комитетом по труду и социальной политике. 23 ноября того же года в Госдуму был внесен законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ (авторы Валерий Богомолов и Олег Еремеев от "Единой России", Владимир Жириновский от ЛДПР). Документ предусматривал, в частности, отмену праздника 7 ноября и введение новой даты - 4 ноября.

24 декабря 2004 года законопроект был принят в третьем чтении. За проголосовали 327 депутатов, в том числе члены фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Родина"; против - 104, включая всю фракцию КПРФ; двое воздержались.

Законопроект о внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ и поправки в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря 2004 года. Согласно документам, 4 ноября стал Днем народного единства. 7 ноября федеральным законом от 21 июля 2005 года получил статус памятной даты - День Октябрьской революции 1917 года.

Празднование

Традиционно в День народного единства в Кремле президент РФ вручает государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранным гражданам за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей с Россией. Также глава государства возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

В российских городах проходят шествия и митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями, концерты, ярмарки, исторические реконструкции и так далее. Первое масштабное шествие в Москве состоялось в 2014 году: колонна в составе 75 тыс. человек прошла от Пушкинской до Театральной площади, где состоялся праздничный концерт. В 2015 году в проходившей в столице акции "Мы вместе!", организованной Общественной палатой России, приняли участие 85 тыс. человек. Демонстранты прошли по Тверской улице до Театрального проезда. Митинг начался с минуты молчания в память о 224 жертвах авиакатастрофы 31 октября, когда над Синайским полуостровом в результате теракта потерпел крушение российский пассажирский самолет Airbus A321, следовавший из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург.

4 ноября 2016 года в Москве состоялись шествие и митинг-концерт "Мы едины!". На Боровицкой площади в День народного единства был открыт памятник князю Владимиру Святому, в годы правления которого в 988 году Русь приняла христианство.

В 2018 году в торжествах, посвященных Дню народного единства, приняли участие 3,2 млн человек по всей стране (по данным МВД РФ). Всего в России состоялось около 2 тыс. праздничных митингов и демонстраций, концертов, исторических реконструкций и театрализованных представлений. В Москве праздничные фестивали и ярмарки посетили около 775 тыс. человек.

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