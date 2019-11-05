История Военного университета Минобороны России

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 ноября 2019 года исполняется 100 лет Военному университету Министерства обороны (ВУ МО) РФ. Это одно из старейших военно-учебных заведений России, ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных сил (ВС) РФ. Университет размещается в Москве, считается правопреемником целого ряда советских и российских военных вузов.

История

5 ноября 1919 года в Петрограде (в 1924-1991 годах - Ленинград, ныне - Санкт-Петербург) на базе курсов агитаторов "вследствие недостатка учителей для красноармейских школ грамот, за отсутствием кадров опытных инструкторов-организаторов, а также лекторов-агитаторов" был образован Учительский институт Красной Армии. Тогда же ему было присвоено имя Николая Толмачева (1895-1919), одного из первых организаторов политпросветительской работы в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Занятия в институте начались 21 ноября 1919 года, первыми слушателями стали 300 человек. С 1922 года институт выпускал инструкторов-руководителей и организаторов-пропагандистов для политотделов бригад и дивизий, политуправлений округов и флотов, с 1923 года - в том числе кадры старшего и высшего политического состава РККА и флота. В 1925 году этот военный вуз преобразовали в Военно-политическую академию им. Н. Г. Толмачева, в 1934 году она была удостоена ордена Ленина. В 1938 году академию перевели из Ленинграда в Москву, ей был присвоено имя В. И. Ленина. Всего в 1920-1941 годах учебное заведение подготовило более 5 тыс. политработников.

В 1930-х и 1940-х годы был образован ряд других военно-учебных заведений, правопреемником которых считается современный ВУМО. В их числе были Ярославская военно-хозяйственная школа (1935, с 1941 года - Военно-финансовое училище Красной армии); Военный факультет при Московской консерватории (1935); Брянское военно-политическое училище (1939, с 1947 года - Львовское высшее военно-политическое училище); Военно-юридическая академия РККА (1939); Военные факультеты западных и восточных языков (1940, в 1942 году были объединены в Военный институт иностранных языков).

С началом Великой Отечественной войны академию перевели на ускоренную подготовку кадров политсостава, а с 1943 года преобразовали в Высшие армейские военно-политические курсы. Всего в 1941-1945 годах для действующей армии было подготовлено свыше 12 тыс. политработников. За эти же годы Военный институт иностранных языков подготовил около 4,5 тыс. переводчиков; Военно-финансовое училище - более 3,5 тыс. специалистов; Брянское военно-политическое училище - около 8 тыс. политработников.

7 мая 1947 года Военно-политическая академия им. В. И. Ленина была восстановлена и начала готовить работников политорганов для всех видов и родов войск ВС СССР. 1 августа 1974 года на базе Военного института иностранных языков был создан Военный институт Минобороны СССР - крупный многопрофильный вуз, готовивший в т. ч. военных переводчиков, филологов, журналистов и юристов (Военно-юридическая академия была расформирована в 1956 году).

После распада СССР Военно-политическую академию в 1992 г. преобразовали в Гуманитарную академию ВС РФ, а на базе Военного Краснознаменного института Минобороны и военно-финансового факультета при Московской финансовой академии правительства РФ в 1993 году создали Военную академию экономики, финансов и права.

В 1994 году Гуманитарную академию ВС РФ объединили с Военной академией экономики, финансов и права, присвоив вузу нынешнее наименование - Военный университет Минобороны РФ. В 1990-х и 2000-х годах в состав ВУМО вошли ярославский Военный финансово-экономический институт, Московская военная консерватория и др. военные учебные заведения.

С 1994 года ВУМО выпустил в общей сложности более 18 тыс. офицеров.

Современное состояние

ВУМО осуществляет подготовку офицерских кадров тактического и оперативно-тактического уровня для всех видов и родов войск ВС РФ, а также для других структур военной организации РФ. Офицеров готовят по семи программам специалитета и двум направлениям магистратуры, действуют адъюнктура и докторантура, система дополнительного профобразования. В 2018 году выпускниками стали более 700 человек, из них 126 получили диплом с отличием, 17 были награждены ведомственной медалью за успехи в учебе.

Структура ВУМО включает в себя десять факультетов:

- военно-политической работы;

- войск национальной гвардии;

- финансово-экономический;

- руководящего состава органов военно-политической работы;

- прокурорско-следственный;

- иностранных языков;

- переподготовки и повышения квалификации;

- специальный;

- военно-политической работы и журналистики;

- внебюджетный.

Также в структуру вуза входят Военный институт (военных инженеров), 51 кафедра, пять научных центров (лингвистический; социологический; психологической работы; военно-научной информации, военно-правовых проблем; фундаментальных военно-исторических проблем), три научно-исследовательских отдела, а также службы и подразделения обеспечения. В образовательном процессе участвуют около 1 тыс. педагогов. Организовано изучение 44 иностранных языков. В 2019 году в вузе, помимо граждан РФ, обучаются более 400 иностранных военнослужащих из 23 государств.

Выдающиеся выпускники

Около 300 выпускников ВУМО и вузов - его предшественников были в разное время удостоены звания Героя Советского Союза, 15 - Героя Социалистического Труда, 15 - Героя России. В число известных выпускников входят государственные деятели, военачальники, ученые, дипломаты, юристы, спортсмены и др. Это, в частности историк-востоковед и дипломат Михаил Капица; журналист и писатель Всеволод Овчинников; личный переводчик руководителей СССР Виктор Суходрев; хоккеист Владислав Третьяк; космонавты Виталий Жолобов, Виталий Севастьянов, Виктор Горбатко и Петр Климук; дирижер и композитор Константин Иванов, хоровой дирижер Сурен Баблоев; российский государственный деятель Сергей Степашин и др.

Руководство

ВУМО возглавляли генерал-полковник Николай Звинчуков (1994-1999), генерал армии Иван Ефремов (1999-2001), генерал-полковник Валерий Марченков (2001-2017). С 2017 г. пост начальника университета занимает генерал-лейтенант Игорь Мишуткин.