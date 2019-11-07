От Российской империи до современности. Как менялась численность населения страны

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 ноября 2019 года Счетная палата России опубликовала аналитический отчет о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года, в котором предупредила о рисках реализации национальной цели по обеспечению роста численности населения страны. По данным Счетной палаты, численность населения РФ с начала года сократилась более чем на 52 тыс. человек. ТАСС рассказывает, как менялась численность населения России.

Российская империя

Первая полноценная перепись населения в Российской империи прошла в 1897 году. По данным Росстата, население на территории, соответствующей современным границам РФ, на тот момент составляло 67,5 млн человек, к 1914 году оно достигло 89,9 млн человек. Первая мировая война замедлила, но не остановила естественный прирост, в 1917 году численность населения достигла 91 млн человек.

В советское время

Согласно переписи 1926 года, на территории РСФСР проживали 100 млн 891 тыс. человек. До начала Великой Отечественной войны численность населения непрерывно росла и достигла 108 млн 379 тыс. человек (1939 год, данные переписи населения). В 1946 году, по оценке Росстата, население РСФСР составляло 97 млн 457 тыс. человек и смогло вернуться к отметке в 100 млн лишь в 1949 году.

Согласно первой общесоюзной послевоенной переписи населения 1959 года, в РСФСР жили 117 млн 534 тыс. человек. В 1970 году этот показатель составил 130 млн 79 тыс., в 1979 году - 137 млн 551 тыс. Несмотря на продолжавшийся естественный прирост населения (600-700 тыс. человек ежегодно), во второй половине 1970-х годов начался демографический кризис. Если в 1970-1971 годах в РСФСР суммарный коэффициент рождаемости был выше 2,0 (то есть на одну женщину приходилось более двух детей, что позволяло поддерживать естественное воспроизводство населения), то к 1980-1981 годам он снизился до 1,895. Среди причин снижения рождаемости были как общее сокращение населения репродуктивного возраста (так называемая демографическая яма как следствие Великой Отечественной войны), так и рост числа разводов, абортов, мужской смертности.

В 1980-е годы демография РСФСР показывала хорошую динамику: к 1987 году коэффициент рождаемости достиг 2,23, а население росло на 1-1,2 млн человек ежегодно.

По данным последней общесоюзной переписи 1989 года, население РСФСР составляло 147 млн 401 тыс. человек.

Россия

В 1990-х годах во взрослую жизнь вошло поколение детей 1970-х. На вторую "демографическую яму" наложились последствия распада Советского Союза и связанных с этим экономического и социального кризисов. Это привело к новому демографическому провалу. Смертность населения РФ в 1990-х годах в 1,5 раза превышала рождаемость. В 1992 году естественный прирост населения впервые со времен Великой Отечественной войны сменился убылью. На тот момент в России жили 148,3 млн человек.

По данным Росстата, численность населения России с 1991 по 2002 годы сократилась на 2,1% (3,1 млн человек - до 145,2 млн). В 1990 году суммарный коэффициент рождаемости опустился до 1,892, а наибольшее падение этого показателя пришлось на 2000 году - 1,195. Демографический спад продолжался до 2009 года - тогда численность населения составила 142,7 млн человек.

В 2010 году население вновь начало расти, чему способствовала стабилизация экономической ситуации в стране. В 2010 году, по данным переписи, в России жили 142 млн 857 тыс. человек. В 2014 году население выросло сразу на 400 тыс. человек по сравнению с 2013 годом и составило 143,7 млн. В 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией, показатель достиг 146,5 млн человек. Наибольший коэффициент рождаемости также был зафиксирован в 2015 году - 1,78. Положительная динамика сохранялась до 2018 года: в 2016 году численность населения составляла 146,5 млн, коэффициент рождаемости - 1,76; в 2017 году - 146,8 млн и 1,62 соответственно. В 2018 году население России увеличилось до 146,9 млн человек, коэффициент рождаемости - 1,58.

Численность постоянного населения РФ на 1 января 2019 года составила 146,8 млн человек, сократившись за год почти на 100 тыс. За последние 10 лет сокращение этого показателя было зафиксировано впервые.

Национальная стратегия по улучшению численности населения

7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", одним из пунктов которого является обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет). Документ также предписывал правительству РФ разработать национальный проект по направлению "Демография".

Паспорт нацпроекта был утвержден президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года, реализация началась 1 января 2019 года. Он стал продолжением части приоритетных проектов из направления "Здравоохранение" (в том числе "Формирование здорового образа жизни"), реализуемого с 2017 года. В состав нацпроекта "Демография" входят пять подразделов - федеральные проекты "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Проект имеет несколько целевых показателей: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста с 38,1 на 1 тыс. человек в 2017 году до 36,1 на 1 тыс. человек в 2024 году и др.

Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей, причем основная часть этих средств, 2,7 трлн, пойдет на финансирование федерального проекта по поддержке семей при рождении детей. Больше всего средств на нацпроект будет выделено из федерального бюджета - 2 трлн 973,4 млрд рублей, 78,1 млрд рублей - из бюджетов субъектов РФ, 53,7 млрд рублей - из государственных внебюджетных фондов.