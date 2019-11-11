Уголовные дела вокруг строительства космодрома Восточный

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что пока так и не удалось в полной мере навести порядок на строительстве космодрома Восточный.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений (хищения бюджетных средств, затягивание сроков строительства, невыплата зарплат и др.) при его возведении, более 1 тыс. человек, в том числе должностные лица, привлечены к ответственности. По фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд рублей, из которых возвращено было 3,5 млрд рублей. Всего по различным статьям Уголовного кодекса РФ осуждены 50 человек, в 2018 году приговоры вынесены в отношении 27 человек.

Подготовили материал о наиболее громких уголовных делах, связанных со строительством космодрома Восточный.

Дело о растрате в Дальспецстрое

31 октября 2014 года был взят под стражу бывший глава Дальспецстроя (государственного генподрядчика строительства Восточного) Юрий Хризман. Он возглавлял организацию до сентября 2013 года. Ему было предъявлено обвинение по факту растраты. 21 ноября 2014 года Басманный суд Москвы санкционировал арест еще двух подозреваемых: бывшего главного бухгалтера Дальспецстроя Владимира Ашихмина и Сергея Островского - сотрудника 31-го Государственного проектного института специального строительства (ГПИСС) Минобороны РФ, занимавшего пост главного инженера проекта по оснащению Восточного. 2 июня 2015 года был задержан сын Юрия Хризмана - Михаил, учредитель ООО "Юмикс", которое участвовало в закупках для строительства космодрома. 10 июня 2015 года был задержан председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов (занимал должность с сентября 2013 года по февраль 2016 года).

В декабре 2015 года завершилось расследование дела в отношении Сергея Островского, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, он похитил из федерального бюджета более 14 млн рублей. В июне 2016 года Островский был признан виновным Гагаринским судом Москвы и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. 19 марта 2019 года Гагаринский суд приговорил Островского к семи годам колонии.

Остальные фигуранты дела, по данным следствия, в 2006-2009 годах похитили в составе организованной группы 105,9 млн рублей, принадлежавших Дальспецстрою.

26 февраля 2018 года Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор по делу о Дальспецстрое:

Юрий Хризман был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), а также преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и приговорен к 12 годам лишения свободы с выплатой штрафа 1,5 млн рублей. 8 июня 2018 года Верховный суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов на приговор, в связи с истечением срока давности по ч. 4 ст. 160 (эпизод с растратой относится к 2008 году и не имеет отношения к строительству космодрома) смягчил ему приговор до 11 лет и 6 месяцев и снизил размер наложенного штрафа до 1 млн рублей;

Михаил Хризман был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы с выплатой штрафа 800 тыс. рублей. 8 июня 2018 года Верховный суд в связи с истечением срока давности преступления отменил ему наказание;

Владимир Ашихмин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, и приговорен к семи годам лишения свободы;

Виктор Чудов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и приговорен к шести годам лишения свободы с выплатой штрафа 900 тыс. рублей. Он и остальные фигуранты дела вины не признали.

Дело Евгения Ермолаева и ФЦЦС

В апреле 2015 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) был арестован бывший глава госучреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве" (ФЦЦС) Евгений Ермолаев. Впоследствии обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 160 УК РФ. По данным следствия, Ермолаев, занимавший должность в 2004-2014 годах, причастен к хищению более 404 млн рублей, выделенных на строительство Восточного. Вместе с ним по делу проходят бывший и.о. начальника Дальспецстроя Андрей Захаров, а также гендиректоры ООО "ЦНИИМЦЕН" и ООО "Госнорматив" Ольга Зугаева и Сергей Поливанов. В феврале 2018 года уголовное дело было направлено в суд, но в июне 2018 года Черемушкинский районный суд Москвы вернул его в прокуратуру на доследование. В июне 2019 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ вернула дело в Черемушкинский суд для рассмотрения его в другом составе.

Дело Сергея Терентьева

5 апреля 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Терентьева, гендиректора компании "Стройиндустрия-С" - одного из подрядчиков Восточного. 6 апреля он был заключен под стражу. По данным следствия, Терентьев умышленно свыше двух месяцев не выплачивал 70 работникам заработную плату за январь 2015 года на общую сумму более 3 млн рублей. Кроме того, с конца ноября 2014 года по март 2015 года он растратил полученные по договору подряда денежные средства на сумму около 6 млн рублей. 22 марта 2016 года Сергей Терентьев был признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации") и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Его приговорили к лишению свободы сроком на 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей. Подсудимый полностью признал свою вину.

Дело Игоря Нестеренко

7 апреля 2015 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат") в отношении Игоря Нестеренко, гендиректора одного из подрядчиков Восточного - Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК; город Уссурийск Приморского края). 20 апреля он был заключен под стражу и 23 апреля ему было предъявлено обвинение. Дело расследовалось в особом порядке. По данным следствия, с декабря 2014 года Нестеренко задержал зарплату 1 тыс. 121 работнику предприятия на сумму свыше 35 млн рублей. Позже было возбуждено второе уголовное дело в отношении Нестеренко по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") - о хищении им совместно с другими лицами средств, принадлежащих ТМК. 29 апреля 2016 года суд признан Нестеренко виновным в мошенничестве и приговорил его трем годам лишения свободы.

Дело Виктора Гребнева

16 апреля 2015 года было заведено уголовное дело на бывшего директора ТМК Виктора Гребнева. По данным следствия, возглавляя компанию, он заключил в 2012-2014 годах ряд договоров аренды движимого и недвижимого имущества, договоров поручительства, что нанесло ущерб ТМК на общую сумму в 400 млн рублей. 26 июня 2019 года Уссурийский районный суд Приморского края признал Гребнева виновным хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и преднамеренном банкротстве своей компании (ст. 196 УК РФ). Он был осужден на пять лет условно с испытательным сроком два года. Кроме того, на него был наложен штраф в размере 200 тыс. рублей. Своей вины Гребнев не признал.

Дело Михаила Гельмана

1 февраля 2016 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника Дальспецстроя Михаила Гельмана. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Следствием было установлено, что в сентябре - октябре 2014 года. Гельман в обход установленных конкурсных процедур заключил с ЗАО "Аэродромы. Мосты. Дороги" семь договоров на строительство водозаборных сооружений на космодроме на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Однако на март 2015 года было выполнено менее 1% от всего объема работ, что в конечном итоге привело к срыву сроков сдачи объектов. 23 апреля 2019 года решением Центрального районного суда Хабаровска Михаил Гельман осужден на шесть лет три месяца колонии и лишен права занимать определенные должности сроком на три года.

Дело Андрея Ярцева и Анатолия Рязанова

10 марта 2016 года официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что завершены следственные действия в отношении ряда обвиняемых в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве космодрома Восточный. Речь шла, в частности, о возбужденных уголовных делах в отношении бывшего начальника Спецстройсервиса при Спецстрое РФ Андрея Ярцева, экс-директора ООО "Стройконструкция С" Анатолия Рязанова, а также предпринимателей Владимира Денискина и Николая Шкадина. "Стройконструкция С" закупала по завышенным ценам у предпринимателей металлоконструкции для строительства космодрома. 28 декабря 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил Рязанова к четырем годам лишения свободы и обязал его вернуть бюджету почти 800 млн рублей. 3 мая 2018 года 94-й гарнизонный военный суд Москвы приговорил Денискина к 7,5 года лишения свободы, Ярцева - к семи годам, а Шкадина - шести с половиной годам колонии.

Дело Евгения Нефедова и Андрея Голуба

В марте 2016 года суд г. Свободного (Амурская область) вынес приговор руководителю Строительного управления №701 (филиал Дальспецстроя) Евгению Нефедову и его заместителю Андрею Голубу по ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Было установлено, что в 2013-2014 годах они вымогали 10% от суммы заключенных договоров с подрядчика ООО "Добрострой" (общая сумма договоров - 20 млн 674 тыс. рублей). Евгений Нефедов был приговорен к семи годам лишения свободы, Андрей Голуб - к 6,5 года. Кроме того, на каждого был наложен штраф в размере 5,95 млн рублей. Осужденные вину не признали и подали апелляцию. В июле 2016 года Амурский областной суд отменил приговор в отношении Нефедова и Голуба. Дело о коммерческом подкупе было возвращено в прокуратуру.

Дело топ-менеджеров "Трансинжиниринга"

С 17 июня 2017 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает дело Николая Баланцева, Ивана Локтева, Павла Бартоша, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, в рамках своих полномочий по управлению ЗАО "Трансинжиниринг" они похитили денежные средства Дальспецстроя при строительстве пожарного депо на космодроме. До 25 сентября 2019 года подозреваемые находились под стражей в СИЗО, затем на очередном слушании суда были отпущены под подписку о невыезде.

Дело Сергея и Евгении Дегтяревых, Александра Базанкова, Мурата Матуева

21 февраля 2018 года Симоновский суд Москвы признал виновными в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве Восточного владельца компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергея Дегтярева, а также его дочь Евгению Дегтяреву, бывшую главу Волго-Вятской строительной компании, и бывших менеджеров компании Александра Базанкова и Мурата Матуева. Они обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация доходов, полученных преступным путем"). По версии следствия, из выделенных на строительство космодрома 1,8 млрд рублей подозреваемые использовали по целевому назначению только 500 млн рублей, а остальными распорядились в корыстных интересах. Дегтярев был приговорен к восьми годам колонии строго режима и 1,5 млн рублей штрафа, Дегтярева - к 4,5 года со штрафом 1 млн рублей, Базанков получил шесть лет и 1 млн рублей штрафа, Матуев - 5,5 года и 1 млн рублей штрафа. 15 октября 2018 года Мосгорсуд после поданной апелляции смягчил приговор осужденным. Дегтяреву было назначено пять лет два месяца колонии общего режима и 750 тыс. рублей штрафа, Дегтяревой - три года 10 месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. рублей, Базанкову - четыре года девять месяцев со штрафом 500 тыс. рублей, Матуеву - четыре года десять месяцев и штраф в 500 тыс. рублей. 11 февраля 2019 года президиум Мосгорсуда отменил решение апелляционной инстанции о смягчении приговора осужденным и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.