Уголовные дела в отношении высокопоставленных сотрудников ФСИН

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 ноября 2019 года замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил, что начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. В отношении него ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение о задержании, о предъявлении обвинения и об аресте. ТАСС подготовил материал об уголовных делах в отношении высокопоставленных сотрудников ФСИН в 2015-2019 годах. Всего в этот период было осуждено восемь высокопоставленных руководителей ФСИН различного уровня, еще один скончался до окончания следствия.

Дело экс-директора ФСИН Александра Реймера

31 марта 2015 года Пресненский суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера (занимал должность в 2009-2012 годах). В тот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, экс-чиновник присвоил 2,7 млрд рублей бюджетных средств при закупке ведомством электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом. 24 сентября 2015 года Реймеру предъявили новое обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Подробности этого эпизода в СМИ не разглашались. Реймер отказался признать свою вину. 14 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его по ч. 4 ст. 159 УК РФ к восьми годам лишения свободы. Обвинения по ч. 3 ст. 285 были сняты. Двое других фигурантов дела, заместитель главы ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов, получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. 3 мая 2018 года Криволапов был досрочно освобожден. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с осужденных свыше 2,2 млрд рублей.

Дело экс-начальника ГУ ФСИН по Пермскому краю Александра Соколова

30 июня 2015 года бывший начальник Главного управления ФСИН по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Соколов (занимал должность в 2007-2014 годах) был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, генерал вместе со своим бывшим заместителем Олегом Бабенко и коммерсантом Владимиром Моховым предложил свое покровительство московскому бизнесмену Юрию Пескову. В 2008-2012 годах Соколов с соучастниками получил от Пескова $300 тыс. 8 июля 2016 года Дорогомиловский райсуд Москвы признал Александра Соколова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. Бабенко также получил пять лет колонии, Мохов - четыре с половиной года. 16 февраля 2017 года Мосгорсуд дополнительно лишил Соколова генеральского звания. 17 апреля 2018 года Ленинский райсуд Перми вынес еще один приговор в отношении Александра Соколова. Он был признан виновным в получении взяток от предпринимателя Константина Беляева за оформление договоров на поставку различной продукции краевым учреждениям ФСИН. Как установило следствие, в 2012-2013 годах за содействие предпринимателю генерал получил сертификат на приобретение туристических путевок на 400 тыс. рублей, две коллекционные серебряные монеты весом один и три килограмма стоимостью 81 и 180 тыс. рублей соответственно. Кроме того, следователи установили, что в 2012 году Соколов получил взятку в виде земельного участка площадью 0,5 га и стоимостью более 1,2 млн рублей за общее покровительство начальнику исправительной колонии №29 Андрею Лесничему. Своей вины Александр Соколов не признал. С учетом приговора 2016 года бывшему главе ГУ ФСИН было назначено наказание в виде 12 лет заключения, штрафа в размере 3,3 млн рублей, а также лишения генеральского звания. Андрей Лесничий был приговорен к штрафу в 2,8 млн рублей с лишением звания полковника.

Дело начальника УФСИН по Республике Коми Александра Протопопова

14 января 2016 года Сыктывкарский городской суд арестовал начальника УФСИН по Республике Коми генерал-лейтенанта Александра Протопопова (занимал должность с 2010 года). Первоначально ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). По версии следствия, в 2014-2015 годах Протопопов вместе со своим заместителем Валерием Ивановым, начальником колонии-поселения №34 Романом Коржовым и бизнесменом Рамалом Джаббарлы организовал хищение свыше 9 тыс. железобетонных плит (50 км) федеральной автодороги в Удорском районе республики. Общая сумма ущерба составила более 14 млн рублей. Позднее чиновнику было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 625 тыс. рублей за заключение контрактов на поставку продукции в колонии Коми от фирмы "Эстет", представителем которой являлся Джаббарлы. В феврале 2016 года Протопопов был уволен с должности. Свою вину он не признал. 17 мая 2017 года Сыктывкарский горсуд приговорил генерала по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1,875 млн рублей. 3 августа 2017 года Верховный суд Республики Коми лишил Протопопова звания генерал-лейтенанта, а также сократил штраф до 1,25 млн рублей. Расследование дела о хищении бетонных плит продолжается.

Дело начальника УФСИН по Астраханской области Алексея Киктева

2 февраля 2017 года стало известно о заключении под домашний арест начальника УФСИН по Астраханской области полковника Алексея Киктева (возглавлял управление с 2014 года). Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Следствием установлено, что в декабре 2015 года Киктев потребовал от своих подчиненных отремонтировать его домовладение. Сотрудники УФСИН приобрели на собственные средства материалы для ремонта дома и территории на общую сумму более 400 тыс. рублей. К работам привлекались заключенные. Часть материалов изготавливали в производственных цехах исправительной колонии. 30 июня 2017 года глава УФСИН был уволен с должности. 2 ноября 2017 года Советский районный суд Астрахани приговорил Алексея Киктева к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности в правоохранительных и государственных органах, а также в органах местного самоуправления сроком на три года. 26 декабря 2017 года Астраханский облсуд ужесточил приговор до двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Дело экс-начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова

19 июля 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) был задержан бывший начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант Сергей Смирнов (занимал должность в 2013-2017 годах). Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя Смирнова Сергея Ральникова, который подозревался в получении взятки на сумму в 2 млн рублей. По информации следствия, Ральников с ведома руководителя получал незаконное вознаграждение от коммерческих компаний за то, что способствовал беспрепятственной приемке их продукции и своевременному перечислению на их счета средств по контрактам с учреждениями ФСИН. 8 июня 2018 года, до окончания следствия, Сергей Смирнов скончался в одной из больниц Ростова-на-Дону, куда его доставили из СИЗО.

Дело главы ГУ ФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина

4 августа 2017 года Центральный районный суд Кемерова арестовал начальника Главного управления ФСИН по Кемеровской области генерал-майора Константина Антонкина (возглавлял региональное управление с 2011 года). Ему были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012 году генерал предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на 60 млн рублей по разработке проектной документации на строительство СИЗО в городе Белово. В качестве благодарности за помощь начальник ГУ ФСИН потребовал купить ему участок земли и построить на нем жилой дом. Предприниматель на эти условия согласился, Антонкин убедил директора строительного управления ФСИН заключить контракт с этой фирмой. Однако позднее проект не прошел госэкспертизу и контракт не был выполнен. В результате ущерб составил более 44 млн рублей Константин Антонкин свою вину не признал. В ходе следствия он был отстранен от должности. 10 июля 2019 года Рудничный районный суд Кемерово приговорил его по ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима с полным возмещением ущерба государству.

Дело замдиректора ФСИН Олега Коршунова

13 сентября 2017 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении замдиректора ФСИН Олега Коршунова (занимал пост в 2014-2017 годах) уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В тот же день он был задержан, а на следующий - арестован. По делу также были арестованы заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева, начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов и предприниматель Марина Дюкова. По данным следствия, в 2015-2016 годах чиновники за взятку по завышенным ценам организовали заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для ведомства. Фирмой-подрядчиком стало ООО "Энергоресурс", подконтрольное их знакомой Дюковой. Сумма ущерба составила 155 млн рублей Коршунову были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Алексеевой инкриминировались пособничество в растрате и получение взятки, Данилову - пособничество в растрате. Олег Коршунов свою вину не признал. Дело Марины Дюковой рассматривалось в особом порядке. 12 ноября 2018 года Мещанский суд Москвы приговорил предпринимательницу к двум годам и шести месяцам колонии за пособничество в растрате в особо крупном размере. 10 июня 2019 года она была досрочно освобождена. 1 февраля 2018 года Главным следственным управлением СК РФ в отношении Олега Коршунова были возбуждены еще два уголовных дела. Согласно обвинению, вместе с главой ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН Виталием Морусовым и гендиректором "ДАЦЕ групп" Смбатом Арутюняном Коршунов совершил хищение 263 млн рублей, выделенных на закупку обуви для осужденных и личного состава ФСИН. Уголовное дело в отношении Арутюняна рассматривалось в особом порядке. 10 сентября 2018 года Гагаринский суд Москвы приговорил его по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") к трем годам и шести месяцам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей. 29 июля 2019 года Гагаринский суд Москвы признал Олега Коршунова виновным в мошенничестве и приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в 900 тыс. рублей. Кроме того, Коршунов был лишен классного чина и права заниматься организационно-хозяйственной деятельностью сроком на три года. Виталий Морусов получил пять лет колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей. Суд также взыскал в пользу потерпевшей стороны всю сумму причиненного ведомству ущерба. Подсудимые не признали своей вины, считая, что в их действиях не было состава преступления, а показания Смбата Арутюняна являются оговором. В отношении Олега Коршунова расследуется еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве СИЗО в Крыму.

Дело бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова

2 ноября 2017 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность") в отношении бывшего заместителя директора ФСИН Николая Баринова (занимал должность в 2005-2009 годах). В тот же день он был задержан, а 6 ноября заключен под стражу по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Как установило следствие, чиновник, курировавший строительство СИЗО "Кресты-2" в Колпинском районе Санкт-Петербурга, в 2007-2012 годах неоднократно получал взятки от представителей строительных фирм-подрядчиков. Первоначально СК РФ сообщал, что общая сумма взяток составила 110 млн рублей. Позднее цифра была скорректирована до 44 млн рублей. Чиновник признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. 20 июня 2019 года Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга приговорил Николая Баринова к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 950 тыс. рублей.

Дело экс-начальника УФСИН по Курганской области Ильгиза Ильясова

2 ноября 2017 года по подозрению в получении взяток (ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 и 3 ст. 285 УК РФ) был задержан экс-начальник УФСИН по Курганской области полковник Ильгиз Ильясов (занимал должность в 2009-2017 годах). На следующий день Курганский городской суд поместил его под домашний арест (с июля 2018 года находился под подпиской о невыезде). Позднее полковнику было предъявлено обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным следствия, Ильгиз Ильясов присвоил более 13 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома для сотрудников ФСИН в селе Иковка Кетовского района Курганской области в 2012 году. Вместе с гендиректором подрядчика ООО "Промнефтестрой" Сергеем Двойниковым начальник УФСИН сфальсифицировал документы о стоимости работ и затраченных материалов. Аналогичные незаконные действия были совершены Ильясовым в 2015-2016 годах при строительстве СИЗО-1 в Кургане. Кроме того, при строительстве собственного дома он незаконно использовал труд заключенных, один из которых сбежал. При этом, Ильясов вынудил подчиненных оформить этот инцидент как побег из колонии. Своей вины бывший начальник УФСИН не признал. 20 ноября 2018 года Курганский горсуд приговорил Сергея Двойникова, который заключил досудебное соглашение со следствием, к трем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и пособничестве в растрате. 30 октября 2019 года Курганский городской суд признал Ильгиза Ильясова виновным в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и растрате. По совокупности преступлений его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, а также запретили занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет.