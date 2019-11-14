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Стрельба в колледже в Благовещенске

Случаи стрельбы в российских школах. Хронология

Студент Амурского колледжа устроил стрельбу из охотничьего оружия в учебном заведении. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний мужчина
Здание Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Екатерина Киселева/ТАСС
Описание
Здание Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства
© Екатерина Киселева/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 ноября 2019 года в Благовещенске 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний мужчина, еще трое молодых людей пострадали. Злоумышленник покончил с собой.

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Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

Мы составили хронологию случаев стрельбы с пострадавшими в российских школах и колледжах. Всего с начала 2015 года по настоящее время сообщалось как минимум о 14 случаях (с учетом ЧП 14 ноября 2019 года), когда в средних учебных заведениях в результате стрельбы из различных видов оружия погибли или пострадали люди.

20 марта 2015 года в школе №64 города Томска девятиклассник открыл огонь из пневматического пистолета. Легкие травмы получили двое учащихся восьмого класса. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ ("Побои из хулиганских побуждений"). В мае того же года дело было прекращено в связи с примирением сторон.

30 ноября 2015 года в здании саратовского лицея №62 во время показательных занятий по боевым единоборствам отец одной из учениц в ходе ссоры с тренером по карате открыл огонь из пистолета. Тренер, президент Федерации карате Саратовской области Азамат Норманов, был убит, еще двое родителей были ранены, дети не пострадали. Стрелявший, 45-летний Расим Керимов, сдался полиции. 11 октября 2016 года он был приговорен к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 млн руб.

6 апреля 2016 года в гимназии им. И. Ш. Муксинова города Янаула (Башкирия) преподаватель ОБЖ во время занятий по стрельбе из пневматической винтовки случайно ранил в плечо одну из 15-летних учениц. Руководство учебного заведения сообщило, что уроки стрельбы из "пневматики" в их школе проходят с тщательным соблюдением техники безопасности, и случай с ранением произошел впервые.

23 сентября 2016 года в городе Суксун (Пермский край) 23-летний учитель физкультуры школы №1 открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам, ранив одного из них в грудь. По утверждению стрелявшего, пострадавшие курили в кустах возле школы, и ранее он неоднократно делал им замечания о недопустимости такого поведения. Вскоре после инцидента преподаватель был уволен.

11 февраля 2017 года на уроке в школе №1 города Нижнекамска (Республика Татарстан) 14-летний ученик выстрелил из пневматического пистолета в глаз соседа по парте. Пострадавший подросток обратился в медпункт, где ему отказались вызвать скорую помощь. В итоге директор довез пострадавшего в больницу на личном автомобиле. 17 февраля ребенок скончался в одной из больниц Казани от полученного ранения. Против стрелявшего было возбуждено уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека"), против сотрудников школы - по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

12 мая 2017 года в городе Усинске (Республика Коми) во дворе школы №2 один из учеников 2001 года рождения открыл огонь из пневматического пистолета по другим детям. Травму глаза получила девочка 2003 года рождения. В отношении подростка возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Директор школы получила выговор.

5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 города Ивантеевка (Московская обл.) принес в учебное заведение самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из оружия в учительницу и ударил ее топором, а пиротехнические средства взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив в результате различные травмы. Нападавший был арестован сотрудниками полиции. Как установила судебная психолого-психиатрическая экспертиза, на момент совершения преступления подросток был вменяемым и осознавал характер своих деяний. Первоначально ему вменялось совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное из хулиганских побуждений общественно опасным способом") и частью 3 статьи 213 ("Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. Позднее следствие ужесточило обвинение и добавило подростку еще три статьи: часть 2 статьи 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом"), часть 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и часть 1 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств") УК РФ. 15 февраля 2019 года Ивантеевский городской суд признал подростка виновным и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

19 октября 2017 года в Сыктывкаре (Республика Коми) 13-летний подросток пронес на занятия в школу №12 пневматический пистолет. Во время игры с оружием произошел непроизвольный выстрел, в результате чего другой ученик 2004 года рождения был ранен в область века и скулы. О результатах проведенной следственной проверки СМИ не сообщали.

22 декабря 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) ученик девятого класса устроил стрельбу на территории школы. По данным краевого УМВД, подросток вышел на крыльцо учебного заведения и выстрелил по газонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, один из потерпевших получил гематомы.

18 января 2018 года в гимназии №1 им. К. Д. Ушинского в Симферополе (Республика Крым) ученик седьмого класса ранил пятиклассника в ногу из пневматического пистолета. Стрельба произошла в туалете перед уроком физкультуры. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой. Проводились служебная и следственная проверки инцидента, об их результатах СМИ не сообщали.

21 марта 2018 года в школе №15 городе Шадринск (Курганская обл.) на уроке, когда учитель вышел из класса в медицинский кабинет, 13-летняя ученица произвела несколько выстрелов из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. В результате синяки и ссадины получили семь учащихся 7-го класса. Штатный режим работы учебного заведения не прерывался. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, сопровождавшаяся подрывом самодельного взрывного устройства. В результате погибли 20 человек, не менее 65 человек получили ранения. В СК РФ сообщили об установлении личности молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа. По факту происшедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 ("Террористический акт") УК РФ, однако вскоре переквалифицировал его на часть 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом"). В апреле 2019 года, выступая на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции, председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал причиной стрельбы в керченском колледже "унижение на основе разного имущественного положения". По словам Бастрыкина, Владислава Рослякова "постоянно унижали одноклассники".

19 сентября 2019 года при проведении занятий по стрельбе в гимназии №16 Красноярска выстрелом из пневматического оружия была ранена в мочку уха одиннадцатиклассница. По данным полиции, стрелял ученик этой школы, а девушка проходила мимо места, где проводились стрельбы. Между тем, по предварительной информации Следственного комитета, выстрел произвел учитель ОБЖ. По данным СМИ, к преподавателю было применено дисциплинарное взыскание.

Теги
РоссияСтрельба в колледже в Благовещенске
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