Каков порядок признания СМИ иноагентом и какие издания попали в список

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 ноября 2019 года комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором, основном чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов. В частности, статусом иноагента предлагается наделять физических лиц, установив соответствующие классифицирующие признаки. Как ожидается, документ будет рассмотрен на одном из заседаний Госдумы на следующей неделе.

ТАСС подготовил справку о статусе СМИ-иноагентов.

СМИ-иноагенты

Согласно действующему законодательству, средствами массовой информации, выполняющими функции иностранных агентов, в России признаются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников.

На СМИ-иноагентов распространяются те же требования, что и на некоммерческие организации (НКО) - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке. Применение закона об НКО-иноагентах к СМИ, а также порядок признания этого статуса, устанавливаются правительством РФ.

Закон о СМИ-иноагентах

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятие закона стало "зеркальной реакцией" на действия американской стороны.

29 сентября 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, касающийся изменений статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В изначальном варианте он предполагал только досудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций. 26 октября законопроект был принят в первом чтении. Ко второму чтению он был значительно дополнен и получил новое название: "О внесении изменений в статьи 10.4 и 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 6 закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" (в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона)". В нем появился раздел, касающийся СМИ-иноагентов. 15 ноября законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. 22 ноября он был одобрен Советом Федерации, несмотря на отрицательное заключение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 25 ноября документ подписал президент России Владимир Путин.

Список иноагентов

5 декабря 2017 года Министерство юстиции РФ официально признало иноагентами девять средств массовой информации:

"Голос Америки";

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС);

телеканал "Настоящее время";

татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi);

"Сибирь. Реалии";

"Idel. Реалии";

"Фактограф";

"Кавказ. Реалии";

"Крым. Реалии".

С тех пор список не изменялся.

Ответственность за нарушение закона об иноагентах

29 ноября 2017 года председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающий штрафы в размере до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах. 24 января 2018 года данный проект поправок был принят Государственной думой в первом чтении. Депутаты дополнили КоАП РФ новой статьей 19.34 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента". В соответствии с ней предусматривается максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде административного штрафа: для граждан в размере до 100 тыс. рублей (или арест на срок до 15 суток), для должностных лиц - до 200 тыс. рублей, для юридических - до 5 млн рублей.

13 ноября 2019 года комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять законопроект во втором чтении.

Поправки в законодательство

19 декабря 2017 года в Госдуму были внесены поправки, расширяющее нормы закона об иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Авторами инициативы стали вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и ряд других парламентариев, а также члены Совета Федерации РФ Андрей Клишас, Людмила Бокова и Борис Невзоров. 12 января 2018 года в Госдуме прошло первое чтение законопроекта, который обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентами физических лиц.

Ко второму чтению в комитет по информполитике поступило десять поправок. Их авторами стали председатель временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов и глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Согласно поправкам, СМИ-иноагенты смогут распространять информацию только через учрежденные ими российские юридические лица, также выполняющие функции иностранного агента. К ним будут применяться требования закона, регулирующего правовой статус НКО-иноагентов. Все информационные материалы таких СМИ и их юрлиц должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иностранным агентом.

Вести реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, будет Министерство юстиции по согласованию с МИД РФ.

Предполагается, что те СМИ, что уже входят в реестр иноагентов, должны создать свои российские юрлица до 1 февраля 2020 года. Остальные иностранные издания и пр., в случае признания их иноагентами, будут обязаны учредить соответствующие юридические лица в течение одного месяца после включения в реестр Минюста.

Кроме того, авторы законодательной инициативы предлагают распространить статус иноагентов как на физических лиц - отдельных граждан, так и на российских юридических лиц, если они распространяют информацию иностранных СМИ-иноагентов и их российских юрлиц, и финансируются из иностранных источников.

По словам главы думского комитета по информполитике Леонида Левина, закон не направлен против российских блогеров и публицистов, поскольку репосты материалов СМИ-иноагентов не являются основанием для признания частных лиц иностранными агентами.