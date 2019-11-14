Правила провоза животных в авиакомпаниях мира

12 ноября "Аэрофлот" исключил из бонусной программы пассажира, который при перелете в нарушение правил не сдал в багаж кота весом более 8 кг

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 ноября 2019 года российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об исключении из бонусной программы пассажира, который при перелете самолетом "Аэрофлота" в нарушение установленных правил не сдал в багаж кота весом более 8 кг, а также вынимал животное из контейнера на борту. Случай вызвал общественный резонанс, 13 ноября вопрос о нем журналисты задавали даже пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову (он отказался комментировать "ситуацию с котом"). ТАСС подготовил материал о правилах перевозки животных на пассажирских авиарейсах. Авиакомпании мира обычно разрешают пассажирам перевозить с оплатой по специальному багажному тарифу домашних животных - собак, кошек и птиц. Различные авиаперевозчики могут дополнять этот список другими видами животных с условием, что те также являются комнатными прирученными. Так, "Аэрофлот" включает в перечень хорьков, фретков, сурикатов, фенеков, лори, декоративных ежей, мини-кроликов, игрунков и др. Большинство авиакомпаний мира не принимают к перевозке регулярными пассажирскими авиарейсами представителей дикой фауны, собак опасных пород (сторожевых, бойцовых), грызунов, пресмыкающихся, членистоногих, больных и подопытных животных и птиц, а также рыб и тех животных, которые требуют перевозки в воде.

Ряд авиакомпаний - французская Air France, германская Lufthansa и др. - в последние годы ввели или в ближайшее время введут запрет на перевозку кошек и собак с приплюснутой мордой - мопсов, бульдогов, пекинесов, персидских кошек, так как эти животные из-за анатомических особенностей могут испытывать затруднения дыхания во время перелета. Lufthansa с 1 января 2020 года запретит перевозить на своих рейсах зайцев и кроликов. Низкобюджетные авиаперевозчики (лоукостеры), такие как ирландская Ryanair или британская EasyJet, не допускают к перевозке любых животных, кроме собак-поводырей. Перевозка в ручной клади Большинство авиакомпаний разрешают перевозить комнатных животных и птиц в пассажирском салоне самолета в контейнере (клетке или мягкой сумке-переноске закрытого типа), если питомец вместе с контейнером весят до 8 кг. Некоторые авиаперевозчики вводят квоты на количество животных, одновременно перевозимых в пассажирском салоне. Так, российские S7 Airlines и "Победа" разрешают перевозить одновременно не больше двух и десяти контейнеров соответственно. Американская Delta Airlines - до четырех контейнеров в основном салоне и не более двух - в салоне первого класса на внутренних рейсах в США. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять наличие мест по квотам. При перевозке кошек и собак в ручной клади авиакомпании обычно позволяют использовать как жесткие, так и мягкие переноски. Размеры контейнера должны составлять по сумме измерений длины, ширины и высоты от 90 до 135 см (параметр необходимо уточнять у конкретного авиаперевозчика). Такая сумка должна позволять животному вставать и поворачиваться. Открывать переноску и вынимать из нее животное в салоне запрещается.

Многие авиакомпании - в их числе Delta Airlines и финская Finnair - не разрешают перевозить животных в ручной клади в салонах первого и бизнес-классов, если конфигурация сидений не оставляет места для переносок. На ряде направлений в салоне можно перевозить лишь собак-поводырей, перевозка животных в ручной клади запрещена полностью. Например, в Великобританию и на рейсах австралийской авиакомпании Quantas они путешествуют только в багаже. На рейсах авиаперевозчиков из Объединенных Арабских Эмиратов - Emirates и Etihad - даже собаки-поводыри путешествуют в грузовом отсеке. Однако сделано исключение для соколов: эту птицу, которая считается символом ОАЭ, пассажир может брать с собой в салон. Катарская Quatar Airways допускает присутствие собак-поводырей в пассажирском салоне лишь на некоторых направлениях. Перевозка в багажном отсеке Багажно-грузовой отсек в современных пассажирских авиалайнерах вентилируется и отапливается. Контейнер для перевозки животного в этом отсеке должен отвечать стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и авиакомпании, выполняющей перелет. Максимальный допустимый вес животного и контейнера при перевозке в багажном отсеке также различается в зависимости от компании, но обычно не превышает 50 кг (при этом для стран Евросоюза действует ограничение в 32 кг). Более крупных животных авиакомпании рекомендуют перевозить грузовыми рейсами.

Тарифы Животные и птицы не входят в норму авиационного багажа, их перелет необходимо оплачивать дополнительно. Бесплатно авиакомпании чаще всего перевозят только собак-поводырей, служебных собак, а также - в отдельных случаях - животных для эмоциональной поддержки или психиатрической помощи.