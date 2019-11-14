Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правила провоза животных в авиакомпаниях мира

12 ноября "Аэрофлот" исключил из бонусной программы пассажира, который при перелете в нарушение правил не сдал в багаж кота весом более 8 кг
Описание
© AP Photo/Richard Vogel

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 ноября 2019 года российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об исключении из бонусной программы пассажира, который при перелете самолетом "Аэрофлота" в нарушение установленных правил не сдал в багаж кота весом более 8 кг, а также вынимал животное из контейнера на борту. Случай вызвал общественный резонанс, 13 ноября вопрос о нем журналисты задавали даже пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову (он отказался комментировать "ситуацию с котом").

ТАСС подготовил материал о правилах перевозки животных на пассажирских авиарейсах.

Авиакомпании мира обычно разрешают пассажирам перевозить с оплатой по специальному багажному тарифу домашних животных - собак, кошек и птиц. Различные авиаперевозчики могут дополнять этот список другими видами животных с условием, что те также являются комнатными прирученными. Так, "Аэрофлот" включает в перечень хорьков, фретков, сурикатов, фенеков, лори, декоративных ежей, мини-кроликов, игрунков и др.

Большинство авиакомпаний мира не принимают к перевозке регулярными пассажирскими авиарейсами представителей дикой фауны, собак опасных пород (сторожевых, бойцовых), грызунов, пресмыкающихся, членистоногих, больных и подопытных животных и птиц, а также рыб и тех животных, которые требуют перевозки в воде.

Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

Ряд авиакомпаний - французская Air France, германская Lufthansa и др. - в последние годы ввели или в ближайшее время введут запрет на перевозку кошек и собак с приплюснутой мордой - мопсов, бульдогов, пекинесов, персидских кошек, так как эти животные из-за анатомических особенностей могут испытывать затруднения дыхания во время перелета. Lufthansa с 1 января 2020 года запретит перевозить на своих рейсах зайцев и кроликов.

Низкобюджетные авиаперевозчики (лоукостеры), такие как ирландская Ryanair или британская EasyJet, не допускают к перевозке любых животных, кроме собак-поводырей.

Перевозка в ручной клади

Большинство авиакомпаний разрешают перевозить комнатных животных и птиц в пассажирском салоне самолета в контейнере (клетке или мягкой сумке-переноске закрытого типа), если питомец вместе с контейнером весят до 8 кг.

Некоторые авиаперевозчики вводят квоты на количество животных, одновременно перевозимых в пассажирском салоне. Так, российские S7 Airlines и "Победа" разрешают перевозить одновременно не больше двух и десяти контейнеров соответственно. Американская Delta Airlines - до четырех контейнеров в основном салоне и не более двух - в салоне первого класса на внутренних рейсах в США. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять наличие мест по квотам.

При перевозке кошек и собак в ручной клади авиакомпании обычно позволяют использовать как жесткие, так и мягкие переноски. Размеры контейнера должны составлять по сумме измерений длины, ширины и высоты от 90 до 135 см (параметр необходимо уточнять у конкретного авиаперевозчика). Такая сумка должна позволять животному вставать и поворачиваться. Открывать переноску и вынимать из нее животное в салоне запрещается.

Описание
© David McNew/Getty Images

Многие авиакомпании - в их числе Delta Airlines и финская Finnair - не разрешают перевозить животных в ручной клади в салонах первого и бизнес-классов, если конфигурация сидений не оставляет места для переносок.

На ряде направлений в салоне можно перевозить лишь собак-поводырей, перевозка животных в ручной клади запрещена полностью. Например, в Великобританию и на рейсах австралийской авиакомпании Quantas они путешествуют только в багаже.

На рейсах авиаперевозчиков из Объединенных Арабских Эмиратов - Emirates и Etihad - даже собаки-поводыри путешествуют в грузовом отсеке. Однако сделано исключение для соколов: эту птицу, которая считается символом ОАЭ, пассажир может брать с собой в салон. Катарская Quatar Airways допускает присутствие собак-поводырей в пассажирском салоне лишь на некоторых направлениях.

Перевозка в багажном отсеке

Багажно-грузовой отсек в современных пассажирских авиалайнерах вентилируется и отапливается. Контейнер для перевозки животного в этом отсеке должен отвечать стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и авиакомпании, выполняющей перелет. Максимальный допустимый вес животного и контейнера при перевозке в багажном отсеке также различается в зависимости от компании, но обычно не превышает 50 кг (при этом для стран Евросоюза действует ограничение в 32 кг). Более крупных животных авиакомпании рекомендуют перевозить грузовыми рейсами.

Описание
© AP Photo/Richard Vogel

Тарифы

Животные и птицы не входят в норму авиационного багажа, их перелет необходимо оплачивать дополнительно. Бесплатно авиакомпании чаще всего перевозят только собак-поводырей, служебных собак, а также - в отдельных случаях - животных для эмоциональной поддержки или психиатрической помощи.

Описание
© AP Photo/Julio Cortez

Плата за перевозку зависит от авиакомпании, может быть как фиксированной, так и по весу (питомец взвешивается вместе с контейнером-переноской). За перевозку служебной собаки, комнатного животного или птицы на рейсах по России "Аэрофлот" в 2019 году взимает 3 тыс. 750 рублей, "Победа" - 1 тыс. 999 рублей, S7 Airlines - от 2 тыс. 500 до 5 тыс. рублей (прямой или трансферный рейс), Utair - от 3 до 6 тыс. рублей. На международных рейсах "Аэрофлота" стоимость перевозки такого животного составляет €75, на рейсах "Победы" - €55, S7 и Utair - €50-€100. Комиссия Delta Airlines за провоз животного составляет от $125 до $200, в зависимости от дальности перелета. Японская Japan Airlines взимает сбор в размере от $50 на внутренних рейсах до $400 на международных направлениях. Китайская China Eastern Airlines рассчитывает оплату провоза животных и птиц по тарифам сверхнормативного багажа.

Реклама на ТАСС
Как составляют рейтинг лучших американских штатов
Рейтинг "Лучшие штаты" основывается на эффективности работы властей по ряду ключевых социально-экономических параметров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС