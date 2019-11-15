Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Что известно о россиянах Николае Филипченко и Сергее Моисеенко

15 ноября президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан РФ, осужденных за шпионаж

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 ноября 2019 года президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ. Ранее 11 ноября глава литовского государства утвердил поправки к Уголовному кодексу, оговаривающие процедуру обмена с другими странами лиц, осужденных за шпионаж.

ТАСС подготовил материал о помилованных россиянах.

Николай Филипченко

29 апреля 2015 года 39-летний россиянин Николай Филипченко был задержан и взят под стражу на территории Литвы, когда следовал транзитным поездом из Калининградской области в Белоруссию. По информации Департамента госбезопасности балтийской республики, это был первый случай задержания в Литве кадрового сотрудника российских спецслужб.

Литовская сторона утверждала, что Филипченко, якобы являющийся сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, пытался завербовать служащих Департамента охраны руководства Литвы с целью установки специального оборудования для проведения разведывательных действий в отношении руководства республики. Слушания в Вильнюсском окружном суде по просьбе прокуратуры проходили в закрытом режиме. После оглашения обвинительного заключения Филипченко заявил, что не признает предъявленные обвинения, никакого ущерба Литве не нанес и от дачи показаний отказывается. Прокуратура требовала приговорить его к заключению на срок 10,5 лет.

7 июля 2017 года суд признал Николая Филипченко виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет. В августе 2017 года защита россиянина обжаловала приговор в Апелляционном суде Литвы, однако в январе 2018 года Балтийская служба новостей со ссылкой на Вильнюсскую окружную прокуратуру сообщала об отзыве апелляционной жалобы.

Сергей Моисеенко

По данным литовской прокуратуры, россиянин Сергей Моисеенко - военный медик, переехавший в Литовскую ССР (ныне - Литва) еще в 1978 году. Он работал в военном госпитале Шяуляя, был его начальником в 1989-1990 годах. После распада СССР переехал в Россию, уволился со службы в звании полковника. По данным литовских СМИ, Моисеенко часто приезжал в Литву и некоторое время имел двойное литовско-российское гражданство, однако впоследствии литовского паспорта был лишен. 29 декабря 2014 года 63-летний Моисеенко и бывший военнослужащий литовской армии Сергей Пушин (в ряде источников - Пусин, Пущин или Пушинас) были взяты под стражу в ходе предварительного следствия. Основанием послужила информация литовских спецслужб о том, что служивший в военно-воздушных силах Литвы капитан Пушин был якобы завербован российской разведкой в 2012 году. Сбором и передачей сведений военного характера "для служебного пользования" он, по утверждению следствия, занимался со своим давним знакомым Моисеенко. Дело в их отношении рассматривалось на закрытых заседаниях Шяуляйского окружного суда.

28 февраля 2017 года суд приговорил Сергея Моисеенко к десяти годам и шести месяцам, Сергея Пушина - к пяти годам заключения. Согласно информации суда, Моисеенко и Пушин передали российской стороне данные о деятельности ВВС Литвы и миссии воздушной полиции НАТО (дислоцирована на авиабазе под Шяуляем), военных учениях, местах дислокации подразделений, военной операции в Афганистане, в которой участвовала Литва, о беспилотных летательных аппаратах.

9 марта 2018 года Апелляционный суд Литвы отклонил жалобы Моисеенко и Пушина на вынесенные им приговоры.

Теги
ЛитваРоссияНауседа, Гитанас
Реклама на ТАСС
Каков порядок признания СМИ иноагентом и какие издания попали в список
Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в основном чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС