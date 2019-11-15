Что известно о россиянах Николае Филипченко и Сергее Моисеенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 ноября 2019 года президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ. Ранее 11 ноября глава литовского государства утвердил поправки к Уголовному кодексу, оговаривающие процедуру обмена с другими странами лиц, осужденных за шпионаж.

ТАСС подготовил материал о помилованных россиянах.

Николай Филипченко

29 апреля 2015 года 39-летний россиянин Николай Филипченко был задержан и взят под стражу на территории Литвы, когда следовал транзитным поездом из Калининградской области в Белоруссию. По информации Департамента госбезопасности балтийской республики, это был первый случай задержания в Литве кадрового сотрудника российских спецслужб.

Литовская сторона утверждала, что Филипченко, якобы являющийся сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, пытался завербовать служащих Департамента охраны руководства Литвы с целью установки специального оборудования для проведения разведывательных действий в отношении руководства республики. Слушания в Вильнюсском окружном суде по просьбе прокуратуры проходили в закрытом режиме. После оглашения обвинительного заключения Филипченко заявил, что не признает предъявленные обвинения, никакого ущерба Литве не нанес и от дачи показаний отказывается. Прокуратура требовала приговорить его к заключению на срок 10,5 лет.

7 июля 2017 года суд признал Николая Филипченко виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет. В августе 2017 года защита россиянина обжаловала приговор в Апелляционном суде Литвы, однако в январе 2018 года Балтийская служба новостей со ссылкой на Вильнюсскую окружную прокуратуру сообщала об отзыве апелляционной жалобы.

Сергей Моисеенко

По данным литовской прокуратуры, россиянин Сергей Моисеенко - военный медик, переехавший в Литовскую ССР (ныне - Литва) еще в 1978 году. Он работал в военном госпитале Шяуляя, был его начальником в 1989-1990 годах. После распада СССР переехал в Россию, уволился со службы в звании полковника. По данным литовских СМИ, Моисеенко часто приезжал в Литву и некоторое время имел двойное литовско-российское гражданство, однако впоследствии литовского паспорта был лишен. 29 декабря 2014 года 63-летний Моисеенко и бывший военнослужащий литовской армии Сергей Пушин (в ряде источников - Пусин, Пущин или Пушинас) были взяты под стражу в ходе предварительного следствия. Основанием послужила информация литовских спецслужб о том, что служивший в военно-воздушных силах Литвы капитан Пушин был якобы завербован российской разведкой в 2012 году. Сбором и передачей сведений военного характера "для служебного пользования" он, по утверждению следствия, занимался со своим давним знакомым Моисеенко. Дело в их отношении рассматривалось на закрытых заседаниях Шяуляйского окружного суда.

28 февраля 2017 года суд приговорил Сергея Моисеенко к десяти годам и шести месяцам, Сергея Пушина - к пяти годам заключения. Согласно информации суда, Моисеенко и Пушин передали российской стороне данные о деятельности ВВС Литвы и миссии воздушной полиции НАТО (дислоцирована на авиабазе под Шяуляем), военных учениях, местах дислокации подразделений, военной операции в Афганистане, в которой участвовала Литва, о беспилотных летательных аппаратах.

9 марта 2018 года Апелляционный суд Литвы отклонил жалобы Моисеенко и Пушина на вынесенные им приговоры.