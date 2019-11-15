Боливарианский альянс для народов Америки. История создания и деятельность

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 ноября 2019 года Боливия вышла из Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

Боливарианский альянс для народов Америки, АЛБА (Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra America, ALBA) - региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна социалистической ориентации. Полное название - "Боливарианский альянс для народов нашей Америки - Торговый договор народов" (ТДН, Tratado de Comercio de los Pueblos). До июня 2009 года назывался "Боливарианская альтернатива для Америки" (Alternativa Bolivariana para America).

Штаб-квартира АЛБА расположена в Каракасе (Венесуэла).

История создания

Идея создания блока принадлежала президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Он озвучил ее на третьем саммите глав государств и правительств Ассоциации карибских государств (11-12 декабря 2001 года на острове Маргарита, Венесуэла). Организация задумывалась как противовес Зоне свободной торговли для Америк (АЛКА, от ее создания отказались в 2005 году).

Декларация о создании АЛБА была подписана Уго Чавесом и кубинским лидером Фиделем Кастро 14 декабря 2004 года на встрече в Гаване (эта встреча считается первым саммитом альянса). Основополагающим принципом блока провозглашалась солидарность народов Латинской Америки и Карибского бассейна, основанная на идеях таких выдающихся латиноамериканских политических деятелей, как Симон Боливар, Хосе Марти, Антонио Хосе Сукре и других. Основные цели АЛБА - искоренение социального неравенства, повышение уровня жизни, обеспечение участия населения "в выборе собственного будущего".

Членство

Число участников объединения расширялось по мере прихода к власти в ряде государств региона левых правительств. Так, в 2006 году к Венесуэле и Кубе присоединилась Боливия, в 2007 году - Никарагуа. Позднее участниками АЛБА стали Содружество Доминики (2008), Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины (все - 2009), Сент-Люсия (2013), Гренада, Сент-Китс и Невис (2014). В 2008-2010 годах членом АЛБА являлся Гондурас, однако после военного переворота 2009 года и отстранения президента Мануэля Селайи новое правительство отказалось от членства в этой организации. Эквадор, который вступил в АЛБА в 2009 году, вышел из него в 2018 году.

Интеграционные проекты

В 2006 году по инициативе президента Боливии Эво Моралеса был подписан Торговый договор народов (ТДН) - пакт, согласно которому страны получили возможность торговать между собой без взимания таможенных пошлин. Предполагалось, что ТДН станет альтернативой договорам о свободной торговле, навязываемым США странам региона (подобные договоры были заключены с Колумбией, Перу, Чили и рядом стран Центральной Америки). ТДН базируется на принципах солидарности, равноправного партнерства, взаимодополняемости и невмешательства во внутренние дела других стран, предусматривает право на защиту национальных экономических интересов.

В 2008 г. в целях углубления экономической интеграции был создан Банк АЛБА. Начальный уставной капитал составил $2 млрд. В его деятельности до сегодняшнего дня участвовали шесть государств: Венесуэла, Боливия, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Содружество Доминики.

1 января 2010 года была введена в обращение условная денежная единица взаимных расчетов стран АЛБА - сукре (в соответствии с рамочным соглашением, подписанным в апреле 2009 года на седьмом саммите АЛБА в венесуэльском городе Кумана). Единая расчетная единица призвана увеличить товарооборот внутри блока и снизить зависимость от доллара. Курс сукре по отношению к доллару был установлен в размере 1,25. Первая сделка с использованием сукре состоялась 3 февраля 2010 года. К настоящему времени сукре применяется только в безналичных расчетах. С 2013 года в системе взаимных расчетов принимает участие Уругвай, который не является членом АЛБА.

В 2011 году с целью уменьшения зарубежного военного влияния в регионе и содействия в разработке собственной военной доктрины была открыта Школа обороны и суверенитета.

Также реализуется ряд отраслевых проектов в сфере культуры, здравоохранения, туризма и др.